Genialny casting w Harrym Potterze. Świetny aktor w ikonicznej roli

Prace nad 2. sezonem serialu „Harry Potter” - adaptującym powieść „Komnata Tajemnic” - już trwają. HBO zamówiło go w maju, a teraz gromadzi obsadę przed rozpoczęciem zdjęć zaplanowanym na tegoroczną jesień, czyli jeszcze przed premierą „Kamienia Filozoficznego”. Właśnie poznaliśmy nazwisko aktora - znanego i rozchwytywanego, dodam - zaangażowanego do jednej z ważniejszych ról w tej odsłonie i trzeba przyznać, że jest to strzał w dziesiątkę.

Serial Harry Potter - Gilderoy Lockhart obsadzony

Wygląda na to, że Nicholas Hoult pozostaje w swojej „erze czarnych charakterów”. Gwiazdor, który ostatnio sportretował Lexa Luthora w „Supermanie”, teraz wcieli się w Gilderoya Lockharta w „Harrym Potterze”. Przypomnę, że w filmowej adaptacji z 2002 r. tę postać zagrał Kenneth Branagh.



Lockhart to niezwykle próżny, chełpliwy i obsesyjnie skupiony na swojej sławie czarodziej, doskonale obeznany z zaklęciami modyfikującymi pamięć. Został zatrudniony przez samego Dumbledore’a, który jak zwykle postanowił dać posadę nauczyciela obrony przed czarną magią w Hogwarcie komuś stanowiącemu zagrożenie dla uczniów. Lockhart pięciokrotnie zdobył nagrodę „Najbardziej Czarującego Uśmiechu” przyznawaną przez jeden z magicznych magazynów; jest również autorem wielu książek poświęconych niebezpiecznym stworzeniom i swoim rzekomym bohaterskim spotkaniom z nimi (i wielu innym heroicznym przygodom, które w większości wymyślił). Jestem przekonany, że Hoult sprawdzi się w tej roli doskonale.

Artysta w ostatnim czasie chętnie grywa postacie, które trudno nazwać pozytywnymi bohaterami. Poza Luthorem warto wspomnieć choćby Tylera z „Menu”, Matthewsa z „The Order” czy Piotra III z „Wielkiej”. Świetnie wypadł również w „Przysięgłym #2” oraz „Nosferatu”.



Pierwszy sezon serialu HBO napisała showrunnerka Francesca Gardiner (będąca też producentką wykonawczą). Producentem wykonawczym jest również Mark Mylod, który wyreżyserował kilka odcinków. J.K. Rowling, Neil Blair i Ruth Kenley-Letts z Brontë Film and TV oraz David Heyman z Heyday Films również pełnią tę funkcję. Serial powstaje dla HBO we współpracy z Brontë Film and TV i Warner Bros. Television.



Jon Brown, który był scenarzystą 1. sezonu, awansował na współshowrunnera 2. odsłony. Będzie pełnił tę funkcję razem z Gardiner.



Rolę tytułowego czarodzieja otrzymał Dominic McLaughlin. Alastair Stout gra najlepszego przyjaciela Harry’ego, Rona Weasleya, a Arabella Stanton wciela się w oczytaną Hermionę Granger. Wśród kluczowych powracających członków obsady znajdują się także Nick Frost jako Rubeus Hagrid, John Lithgow jako Albus Dumbledore, Paapa Essiedu jako Severus Snape oraz Janet McTeer jako profesor McGonagall.



HARRY POTTER zadebiutuje w HBO Max w te święta.

Ładowanie...