HBO Max grzeje w ten weekend. Aż 5 zjawiskowych nowości

Aktualny zestaw nowości na HBO Max wyraźnie stawia na kontrast: dławiący, klaustrofobiczny thriller sąsiaduje tu z nagradzanym dramatem epokowym i bezkompromisową historią opartą na faktach. Wśród premier znalazł się także kompletny powrót produkcji, która przed laty budowała autorski charakter stacji.

HBO Max – co obejrzeć w weekend?

Nie oddychaj 1 i 2

Uwielbiany horror wleciał już na HBO Max. Wraz z drugą częścią! Punkt wyjścia fabuły jest bardzo prosty i w tej prostocie genialny. Grupa nastolatków postanawia włamać się do domu niewidomego mężczyzny. Dla młodych ludzi brzmi to, jak najłatwiejsze włamanie w życiu. To błąd. Bardzo szybko okazuje się, iż to oni będą ofiarami, a on – łowcą. Głupia młodzieńcza pomyłka okazuje się zagrożeniem dla ich życia.

Anna Karenina

Ekranizacja jednej z najważniejszych powieści europejskich (choć umówmy się, że współcześni Rosjanie robią wszystko, aby od Europy się oddalić). Film z 2012 nie jest może idealny, ale Joe Wright mocno postarał się, aby było na czym oko zawiesić. Przy okazji historia ta nie zestarzała się ani odrobinę.

Jane Eyre

Mimo że nie jestem fanem filmów kostiumowych, ten ma coś w sobie. A ma konkretnie niezłą historię, barwnych bohaterów i przede wszystkim – dobre tempo. Na ekranie zobaczycie m. in. Mię Wasikowską, Michaela Fassbendera i Judi Dench. Film (którego scenariusz został oparty na powieści) opowiada o dziewczynie, która, choć jest raczej rozważna, nagle zakochuje się w fascynującym mężczyźnie. Nie powinna tego robić, ale jednak wchodzi w to uczucie całą sobą.

Sprzedana, odc. 1-2

Okrutna, oparta na faktach historia matki, która została sprzedana jako niewolnica. Na HBO Max trafiły już oba odcinki.

W potrzebie, wszystkie sezony

Ten serial zniknął na lata z radarów, a przecież był uznany za jedną z lepszych produkcji w odcinkach od HBO. Niespodziewanie wrócił jednak na HBO Max. W miniony wtorek do serwisu trafiły wszystkie 4 sezony – w sumie 34 odcinki. „W potrzebie” opowiada o dilerze, który dostarcza mieszkańcom Nowego Jorku towar. Każda dostawa, każdy odcinek to okazja do tego, aby w zabawny sposób opowiedzieć o jego klientach. Kawał przyzwoitego serialu.

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