Sierpień 2026 w HBO Max. Wraca uwielbiany serial
HBO Max zaprezentowało właśnie listę nowości na pierwsze 2 tygodnie sierpnia 2026 roku. Na liście kilka bardzo interesujących nowości.
Sierpień zapowiada się wyjątkowo gorąco - i to nie tylko za sprawą pogody, ale przede wszystkim ze względu na filmowo-serialowe premiery, które przygotowało dla nas HBO Max. Platforma właśnie odsłoniła karty i zaprezentowała wyczekiwany harmonogram na pierwszą połowę miesiąca. Wynika z niego jasno jedno: fani dobrych historii nie będą mieli czasu na nudę.
HBO Max - nowości na sierpień 2026
Klara, 2. Sezon
Jedno z największych serialowych zaskoczeń zeszłego roku. Niepozorny serial o kobiecie, która próbuje ułożyć sobie życie okazał się nie tylko bardzo zabawny, ale również szalenie ambitny. Produkcja opowiada o tytułowej Klarze (w tej roli fenomenalna Izabela Kuna), która szuka miłości i chyba ją znalazła. Problem polega na tym, że obiekt jej westchnień jest zajęty. Jej codziennym trudnościom towarzyszy dwójka przyjaciół i pewien nad wyraz wygadany kot.
Premierowy odcinek nowego sezonu trafi do serwisu 7 sierpnia.
Martwe zło: Przebudzenie
Kto jeszcze nie sprawdził, powinien to zrobić. Ta kultowa seria horrorów trwa i wygląda na to, że będzie z nami jeszcze przez lata. W filmie z 2023 r. fabuła skupia się na dwóch skłóconych siostrach Beth i Ellie, które próbują odbudować swoją relację. W ich życiu pojawi się jednak trzęsienie ziemi (dosłownie) i pozwoli im odkryć tajemniczą księgę, która (dobrze się domyślacie) obudzi potężne i groźne demony.
Film dostępny będzie już 2 sierpnia.
Sprzedana
Mocna historia. Tym mocniejsza, że prawdziwa. To opowieść o matce pięciorga dzieci, która została sprzedana przez partnera jako niewolnica seksualna. Ten program dokumentalny będzie składał się z dwóch odcinków.
Dokument pojawi się w serwisie 14 sierpnia.
W potrzebie
To miłe zaskoczenie, bo wszystkie 4. sezony serialu „W potrzebie” pojawią się w HBO Max. Znowu. Produkcja bowiem była wiele lat temu dostępna w HBO GO (tak, tak stare czasy) i na jakiś czas zniknęła z oferty. Teraz wraca. To bardzo przyjazna niezobowiązującemu oglądaniu komedyjka. Opowiada o mężczyźnie, który rozwozi trawkę mieszkańcom Nowego Jorku. Każdy odcinek opowiada historię różnych klientów, mieszkańców wielkiego miasta.
Serial pojawi się w serwisie 11 sierpnia.
HBO Max - pełna lista nowości:
1 sierpnia
- Więzień labiryntu: Próby ognia
- Więzień labiryntu: Lek na śmierć
- Więzień labiryntu
- El Mariachi
- Pewnego razu w Meksyku: Desperado 2
- Desperado
- Warzywne opowieści: Piraci, którzy nic nie robią
- Kontinental '25
- Gang Amazonek
2 sierpnia
- Martwe zło: Przebudzenie
3 sierpnia
- The Powerpuff Girls, odc. 1-13
5 sierpnia
- Obóz przygotowawczy Seattle Seahawks, odc. 1
- Botanik
- Kronika południowa
- K-Pop Shark Heroes
6 sierpnia
- Kiedy nikt nie patrzy
- Policzalne
- Jurassic Sharks
- All American: Pożegnanie
7 sierpnia
- Anatomia potwora, odc. 1-4
- Klara II, odc. 1
- Bestie Boga, odc. 1
- MaXXXine
- Królowe dragu i zombie
- The Invisible Guest
8 sierpnia
- Najlepiej, jak potrafisz
- Moon: Panda i ja
- Bidad
9 sierpnia
- Ścieżki życia
11 sierpnia
- W potrzebie, odc. 1-6
- W potrzebie II, odc. 1-10
- W potrzebie III, odc. 1-9
- W potrzebie IV, odc. 1-9
- Buzz
- Czterdziesty pierwszy
12 sierpnia
- Bodies in the Water, odc. 1-6
- Julian
- Dawno temu w Gazie
13 sierpnia
- Anna Karenina
- Jane Eyre
- Milcząca przyjaciółka
- Dźwiękowiec
14 sierpnia
- Sprzedana, odc. 1-2
- Nie oddychaj
- Nie oddychaj II
15 sierpnia
- Bear Claw Camp
- Niecierpliwość serca
- Whitmer Thomas: Świry bez hamulców
Szef serwisu Rozrywka.Blog. Współpracownicy wyobrażają sobie go jako dżentelmena w surducie i z cygarem w ręku. Na co dzień walczy na polu walki z brakiem kultury, prowadząc Rozrywka.Blog. Specjalista od seriali i ich historii. Kocha dobre fabuły również w komiksach i animacji. W wolnych chwilach gra w gry bez prądu, maluje figurki. Wcześniej zajmował się zawodowo grami planszowymi, pracował branży PR i marketingu internetowym.