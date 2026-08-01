REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

Sierpień 2026 w HBO Max. Wraca uwielbiany serial

HBO Max zaprezentowało właśnie listę nowości na pierwsze 2 tygodnie sierpnia 2026 roku. Na liście kilka bardzo interesujących nowości.

Konrad Chwast
Dodaj do ulubionych w Google
hbo max sierpien 2026

Sierpień zapowiada się wyjątkowo gorąco - i to nie tylko za sprawą pogody, ale przede wszystkim ze względu na filmowo-serialowe premiery, które przygotowało dla nas HBO Max. Platforma właśnie odsłoniła karty i zaprezentowała wyczekiwany harmonogram na pierwszą połowę miesiąca. Wynika z niego jasno jedno: fani dobrych historii nie będą mieli czasu na nudę.

HBO Max - nowości na sierpień 2026

Klara, 2. Sezon

Jedno z największych serialowych zaskoczeń zeszłego roku. Niepozorny serial o kobiecie, która próbuje ułożyć sobie życie okazał się nie tylko bardzo zabawny, ale również szalenie ambitny. Produkcja opowiada o tytułowej Klarze (w tej roli fenomenalna Izabela Kuna), która szuka miłości i chyba ją znalazła. Problem polega na tym, że obiekt jej westchnień jest zajęty. Jej codziennym trudnościom towarzyszy dwójka przyjaciół i pewien nad wyraz wygadany kot.

Premierowy odcinek nowego sezonu trafi do serwisu 7 sierpnia.

Martwe zło: Przebudzenie

Kto jeszcze nie sprawdził, powinien to zrobić. Ta kultowa seria horrorów trwa i wygląda na to, że będzie z nami jeszcze przez lata. W filmie z 2023 r. fabuła skupia się na dwóch skłóconych siostrach Beth i Ellie, które próbują odbudować swoją relację. W ich życiu pojawi się jednak trzęsienie ziemi (dosłownie) i pozwoli im odkryć tajemniczą księgę, która (dobrze się domyślacie) obudzi potężne i groźne demony.

Film dostępny będzie już 2 sierpnia.

Sprzedana

Mocna historia. Tym mocniejsza, że prawdziwa. To opowieść o matce pięciorga dzieci, która została sprzedana przez partnera jako niewolnica seksualna. Ten program dokumentalny będzie składał się z dwóch odcinków.

Dokument pojawi się w serwisie 14 sierpnia.

W potrzebie

To miłe zaskoczenie, bo wszystkie 4. sezony serialu „W potrzebie” pojawią się w HBO Max. Znowu. Produkcja bowiem była wiele lat temu dostępna w HBO GO (tak, tak stare czasy) i na jakiś czas zniknęła z oferty. Teraz wraca. To bardzo przyjazna niezobowiązującemu oglądaniu komedyjka. Opowiada o mężczyźnie, który rozwozi trawkę mieszkańcom Nowego Jorku. Każdy odcinek opowiada historię różnych klientów, mieszkańców wielkiego miasta.

Serial pojawi się w serwisie 11 sierpnia.

HBO Max - pełna lista nowości:

1 sierpnia

  • Więzień labiryntu: Próby ognia
  • Więzień labiryntu: Lek na śmierć
  • Więzień labiryntu
  • El Mariachi
  • Pewnego razu w Meksyku: Desperado 2
  • Desperado
  • Warzywne opowieści: Piraci, którzy nic nie robią
  • Kontinental '25
  • Gang Amazonek

2 sierpnia

  • Martwe zło: Przebudzenie

3 sierpnia

  • The Powerpuff Girls, odc. 1-13

5 sierpnia

  • Obóz przygotowawczy Seattle Seahawks, odc. 1
  • Botanik
  • Kronika południowa
  • K-Pop Shark Heroes

6 sierpnia

  • Kiedy nikt nie patrzy
  • Policzalne
  • Jurassic Sharks
  • All American: Pożegnanie

7 sierpnia

  • Anatomia potwora, odc. 1-4
  • Klara II, odc. 1
  • Bestie Boga, odc. 1
  • MaXXXine
  • Królowe dragu i zombie
  • The Invisible Guest

8 sierpnia

  • Najlepiej, jak potrafisz
  • Moon: Panda i ja
  • Bidad

9 sierpnia

  • Ścieżki życia

11 sierpnia

  • W potrzebie, odc. 1-6
  • W potrzebie II, odc. 1-10
  • W potrzebie III, odc. 1-9
  • W potrzebie IV, odc. 1-9
  • Buzz
  • Czterdziesty pierwszy

12 sierpnia

  • Bodies in the Water, odc. 1-6
  • Julian
  • Dawno temu w Gazie

13 sierpnia

  • Anna Karenina
  • Jane Eyre
  • Milcząca przyjaciółka
  • Dźwiękowiec

14 sierpnia

  • Sprzedana, odc. 1-2
  • Nie oddychaj
  • Nie oddychaj II

15 sierpnia

  • Bear Claw Camp
  • Niecierpliwość serca
  • Whitmer Thomas: Świry bez hamulców
Konrad Chwast
Redaktor

Szef serwisu Rozrywka.Blog. Współpracownicy wyobrażają sobie go jako dżentelmena w surducie i z cygarem w ręku. Na co dzień walczy na polu walki z brakiem kultury, prowadząc Rozrywka.Blog. Specjalista od seriali i ich historii. Kocha dobre fabuły również w komiksach i animacji. W wolnych chwilach gra w gry bez prądu, maluje figurki. Wcześniej zajmował się zawodowo grami planszowymi, pracował branży PR i marketingu internetowym.

Tagi:
Co obejrzeć?HBOHBO Max