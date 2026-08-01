Sierpień 2026 w HBO Max. Wraca uwielbiany serial

Sierpień zapowiada się wyjątkowo gorąco - i to nie tylko za sprawą pogody, ale przede wszystkim ze względu na filmowo-serialowe premiery, które przygotowało dla nas HBO Max. Platforma właśnie odsłoniła karty i zaprezentowała wyczekiwany harmonogram na pierwszą połowę miesiąca. Wynika z niego jasno jedno: fani dobrych historii nie będą mieli czasu na nudę.

HBO Max - nowości na sierpień 2026

Klara, 2. Sezon

Jedno z największych serialowych zaskoczeń zeszłego roku. Niepozorny serial o kobiecie, która próbuje ułożyć sobie życie okazał się nie tylko bardzo zabawny, ale również szalenie ambitny. Produkcja opowiada o tytułowej Klarze (w tej roli fenomenalna Izabela Kuna), która szuka miłości i chyba ją znalazła. Problem polega na tym, że obiekt jej westchnień jest zajęty. Jej codziennym trudnościom towarzyszy dwójka przyjaciół i pewien nad wyraz wygadany kot.

Premierowy odcinek nowego sezonu trafi do serwisu 7 sierpnia.

Martwe zło: Przebudzenie

Kto jeszcze nie sprawdził, powinien to zrobić. Ta kultowa seria horrorów trwa i wygląda na to, że będzie z nami jeszcze przez lata. W filmie z 2023 r. fabuła skupia się na dwóch skłóconych siostrach Beth i Ellie, które próbują odbudować swoją relację. W ich życiu pojawi się jednak trzęsienie ziemi (dosłownie) i pozwoli im odkryć tajemniczą księgę, która (dobrze się domyślacie) obudzi potężne i groźne demony.

Film dostępny będzie już 2 sierpnia.

Sprzedana

Mocna historia. Tym mocniejsza, że prawdziwa. To opowieść o matce pięciorga dzieci, która została sprzedana przez partnera jako niewolnica seksualna. Ten program dokumentalny będzie składał się z dwóch odcinków.



Dokument pojawi się w serwisie 14 sierpnia.

W potrzebie

To miłe zaskoczenie, bo wszystkie 4. sezony serialu „W potrzebie” pojawią się w HBO Max. Znowu. Produkcja bowiem była wiele lat temu dostępna w HBO GO (tak, tak stare czasy) i na jakiś czas zniknęła z oferty. Teraz wraca. To bardzo przyjazna niezobowiązującemu oglądaniu komedyjka. Opowiada o mężczyźnie, który rozwozi trawkę mieszkańcom Nowego Jorku. Każdy odcinek opowiada historię różnych klientów, mieszkańców wielkiego miasta.



Serial pojawi się w serwisie 11 sierpnia.

HBO Max - pełna lista nowości:

1 sierpnia

Więzień labiryntu: Próby ognia

Więzień labiryntu: Lek na śmierć

Więzień labiryntu

El Mariachi

Pewnego razu w Meksyku: Desperado 2

Desperado

Warzywne opowieści: Piraci, którzy nic nie robią

Kontinental '25

Gang Amazonek

2 sierpnia

Martwe zło: Przebudzenie

3 sierpnia

The Powerpuff Girls, odc. 1-13

5 sierpnia

Obóz przygotowawczy Seattle Seahawks, odc. 1

Botanik

Kronika południowa

K-Pop Shark Heroes

6 sierpnia

Kiedy nikt nie patrzy

Policzalne

Jurassic Sharks

All American: Pożegnanie

7 sierpnia

Anatomia potwora, odc. 1-4

Klara II, odc. 1

Bestie Boga, odc. 1

MaXXXine

Królowe dragu i zombie

The Invisible Guest

8 sierpnia

Najlepiej, jak potrafisz

Moon: Panda i ja

Bidad

9 sierpnia

Ścieżki życia

11 sierpnia

W potrzebie, odc. 1-6

W potrzebie II, odc. 1-10

W potrzebie III, odc. 1-9

W potrzebie IV, odc. 1-9

Buzz

Czterdziesty pierwszy

12 sierpnia

Bodies in the Water, odc. 1-6

Julian

Dawno temu w Gazie

13 sierpnia

Anna Karenina

Jane Eyre

Milcząca przyjaciółka

Dźwiękowiec

14 sierpnia

Sprzedana, odc. 1-2

Nie oddychaj

Nie oddychaj II

15 sierpnia

Bear Claw Camp

Niecierpliwość serca

Whitmer Thomas: Świry bez hamulców

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