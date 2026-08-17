Jan Frycz nie żyje. Wybitny polski aktor miał 72 lata

Urodzony w 1954 r. Jan Frycz ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. W teatrze zadebiutował w 1978 r. rolą Edmunda w „Damach i huzarach” Aleksandra Fredry. Na ekranie po raz pierwszy pojawił się wcześniej - w 1976 r. w „Dagny” Haakona Sandoy. W drugiej połowie lat 70. i w latach 80. skupiał się raczej na spektaklach - w filmach zdarzały mu się głównie role epizodyczne. Zmieniło się to w latach 90.



Mówiło się, że - choć grywał bardzo różnorodne postacie - najlepiej kreował te, które tłumiły emocje. Za jego najlepsze role uważa się te z „Egoistów” (2000), „Pożegnania jesieni” (1990), „Tam i z powrotem” (2001), „Pornografii” (2003) czy „Pręgów”. Często pojawiał się na drugim planie i w epizodach, w produkcjach zarówno autorskich i ambitnych, jak i bardziej mainstreamowych. Nie unikał seriali - dzięki temu dał nam uznawaną za wybitną kreację gangstera Daria w adaptacji powieści „Ślepnąc od świateł”.



Stał się jednym z najpopularniejszych, najbardziej poważanych i cenionych aktorów w Polsce. Jak sam stwierdził w rozmowie z Polskim Radiem:

Zawsze chciałem uciec z szarej i ciemnej rzeczywistości PRL. Wydawało mi się, że teatr jest wolnością, że spotkam tam ludzi, którzy są wolni i którzy mówią innym językiem.

Doczekał się licznych nagród na festiwalach i konkursach teatralnych, a także wyróżnień państwowych. Ukoronowaniem jego aktorskiej pozycji były zwłaszcza dwa odznaczenia: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski oraz Złoty Medal „Zasłużony Kulturze - Gloria Artis”.



Nie wybierał się na aktorską emeryturę - mimo problemów ze zdrowiem, będącymi następstwem poważnego wypadku samochodowego z 2015 r. W jego wyniku aktor doznał uszkodzenia kręgosłupa.

Jan Frycz nie żyje

Jan Frycz odszedł 15 sierpnia 2026 r. w otoczeniu najbliższych. Informację przekazał Teatr Narodowy w Warszawie.

Trzy ostatnie produkcje z jego udziałem to „Edukacja XD” (jako prezes Kobielak), „Chcę więcej” (jako Bogdan) i „Król dopalaczy” (jako Gewer).

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