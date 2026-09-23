Oto nowe kadry z filmowej Lalki. Czy to prztyczek dla serialu?

Netflix pokazał już swoją współczesną reinterpretację "Lalki", za którą odpowiedzialny jest Paweł Maślona. Teraz czas na pełnometrażową i wierną adaptację klasycznej powieści Bolesława Prusa w reżyserii Macieja Kawalskiego. Produkcja zadebiutuje w kinach już za kilka dni, a tymczasem Kino Świat zaserwowało widzom kolejny, już trzeci teaser wyczekiwanego filmu.

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Lalka dostała nowy teaser. Wierna adaptacja powieści już niebawem trafi do kin

"Lalka" już określana jest mianem zrealizowanej z rozmachem superprodukcji z gwiazdorską obsadą. To wielkie słowa, które widzowie będą mogli zweryfikować już za kilka dni, konkretnie 30 września. Właśnie wtedy filmowa "Lalka" zadebiutuje w kinach. Widzowie już wcześniej dostali zdjęcia, plakaty i zwiastuny, w związku z czym wiedzą, czego się mniej więcej spodziewać. Kino Świat zdecydowało się jednak pokazać jeszcze jeden, być może już ostatni, teaser "Lalki", który może jeszcze bardziej rozbudzić apetyt na nadchodzącą produkcję.

Lektorem w teaserze jest Marek Kondrat, odtwórca roli Ignacego Rzeckiego. W podniosły sposób opowiada on o historii Prusa oraz o bohaterach klasycznej powieści, czyli Stanisławie Wokulskim i Izabeli Łęckiej. Wspomina, że jest to epicka opowieść o namiętności, ambicjach, pieniądzach i marzeniach. Na samym końcu podkreśla, że "Lalka" wraca na wielkie ekrany z takim rozmachem, na jaki zasługuje. Można ten fragment postrzegać, jako drobny prztyczek w kierunku serialowej "Lalki", która została zrealizowana z mniejszym rozmachem. Cóż, na wojnie i w miłości wszystkie chwyty dozwolone, a w końcu wojna "Lalek" niebawem się rozpocznie.

Fabuła filmowej "Lalki" ma być wierną adaptacją powieści Prusa. W centrum wydarzeń znajduje się Stanisław Wokulski (Marcin Dorociński), który po wojnie wraca do Polski. Zamierza on wkroczyć w świat arystokracji, aby zdobyć serce Izabeli Łęckiej (Kamila Urzędowska). W marzeniach, aspiracjach i interesach Wokulskiego wspiera jego wierny przyjaciel i subiekt, Ignacy Rzecki (Marek Kondrat).

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