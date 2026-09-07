Jest data premiery 2. sezonu Marshals. Yellowstone wraca

W najnowszym sezonie „Marshals” ponownie zobaczymy, jak Kayce Dutton walczy z przestępczością w ramach elitarnej jednostki U.S. Marshals. Kowbojskie umiejętności przydadzą mu się nie tylko do tego, aby tropić przestępców, ale też do tego, aby w ogóle utrzymać się na powierzchni. Serwis SkyShowtime ujawnił właśnie, kiedy możemy spodziewać się premiery.

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Kiedy premiera 2. sezonu Marshals ze świata Yellowstone?

To już zaraz. Premiera 2. sezonu „Marshals” odbędzie się 9 października 2026 roku. Nowa seria będzie znacząco dłuższa niż jej poprzedniczka. Przypomnijmy, że premierowy sezon miał 13 odcinków, a nowy najpewniej będzie liczył ich między 18 a 20.

Nowy sezon został nakręcony w ekspresowym tempie. Pierwszy sezon zadebiutował przecież jeszcze w tym roku. Minie zatem zaledwie 6 miesięcy.

Serial został wyprodukowany przez Paramount Television Studios i 101 Studios. Za jego międzynarodową dystrybucję odpowiada Paramount Global Content Distribution.

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Co z innymi produkcjami ze świata Yellowstone?

Po zakończeniu „Yellowstone” świat stworzony przez Taylora Sheridana stale się rozwija. Produkowane są prequele, czyli „1883” i „1923”, a także seriale opowiadające o tym, co stało się po śmierci głowy rodziny. Obok „Marshals” jest to „Rancho Duttonów”, które również zostało przedłużone na 2. sezon.

Wszystkie produkcje dostępne są w SkyShowtime, a pierwsze sezony samego „Yellowstone” możecie obejrzeć również na Netfliksie.

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Konrad Chwast Redaktor Szef serwisu Rozrywka.Blog. Współpracownicy wyobrażają sobie go jako dżentelmena w surducie i z cygarem w ręku. Na co dzień walczy na polu walki z brakiem kultury, prowadząc Rozrywka.Blog. Specjalista od seriali i ich historii. Kocha dobre fabuły również w komiksach i animacji. W wolnych chwilach gra w gry bez prądu, maluje figurki. Wcześniej zajmował się zawodowo grami planszowymi, pracował branży PR i marketingu internetowym.