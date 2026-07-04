Najlepsze seriale 2026 roku. TOP 13 faworytów

Netflix, HBO Max, Disney+, Prime Video, Apple TV - każda z tych i innych platform streamingowych starała się, by w tym roku widzowie mieli co oglądać. Przed nami jeszcze wiele dobroci, ale skoro przebyliśmy już pierwszą połowę roku, dobrze byłoby ją podsumować. Oto 13 najlepszych seriali, które dotychczas miały swoją premierę w 2026 roku.

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Najlepsze seriale 2026 roku. TOP 13 tytułów

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13. Zabójcza przyjaźń

Lata emisji: 2026

Liczba sezonów: 1

Twórcy: William Oldroyd

Obsada: Tessa Thompson, Jon Bernthal, Pablo Schreiber

Thriller, który skrywa sporo tajemnic i mocnych twistów. Anna Andrews (Thompson) to licząca się dziennikarka newsowa z Atlanty, która przez ostatni rok była nieobecna w życiu z powodu śmierci dziecka. Po przepracowanej traumie decyduje się wrócić do pracy, jednak okazuje się, że wcale nie może być to takie łatwe. Ostatecznie szef zgadza się, by wraz z kamerzystą Richardem (Schreiber) wyjechała do Dahlonegi - rodzinnego miasta, w którym właśnie doszło do zagadkowego morderstwa Rachel Hopkins. Śledztwo w tej sprawie prowadzi lokalny detektyw, Jack Harper (Bernthal). Smaczku dodaje fakt, że zarówno on, jak i Anna, są małżeństwem w separacji. Z biegiem śledztwa wzajemne napięcia oraz atmosfera podejrzeń zaczynają się nasilać.

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Dostępny do obejrzenia na Netfliksie.

12. Wonder Man

Lata emisji: 2026–

Liczba sezonów: 1

Twórcy: Destin Daniel Cretton, Andrew Guest

Obsada: Yahya Abdul-Mateen II, Ben Kingsley, Josh Gad

Serial, który ma w sobie stosunkowo mało typowej superbohaterszczyzny, ale nie zmienia to faktu, że się udał. Simon Williams (Abdul-Mateen II) to aktor, którego karierą jest w rozkroku. Ma na swoim koncie wiele castingów, ale jak dotąd nic przełomowego. Za sprawą wizyty w kinie przypadkowo poznaje Trevora Slattery'ego (Kingsley) - słynnego aktora, który, jak wiadomo, ma na koncie rolę terrorysty Mandaryna, ale od dawna wiedzie spokojniejsze życie. Simon próbuje swoich sił w castingu na Wonder Mana, a z czasem okazuje się, że posiada moce, potencjalnie stanowiące zagrożenie.

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Dostępny do obejrzenia na Disney+.

11. The Boroughs

Lata emisji: 2026–

Liczba sezonów: 1

Twórcy: Jeffrey Addiss, Will Matthews

Obsada: Alfred Molina, Geena Davis, Alfre Woodard, Bill Pullman, Clarke Peters

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Bracia Dufferowie pożegnali się z Netfliksem w naprawdę solidny sposób (szkoda, że pierwszy sezon był również ostatnim). Były inżynier, Sam Cooper (Molina) niedawno stracił żonę. Owdowiały mężczyzna wprowadza się do tytułowego The Boroughs - tzw. Włości. To dość sporych rozmiarów, położone na pustyni Nowego Meksyku miasteczko, idylliczny raj, w którym mieszkają wyłącznie seniorzy. Sam zdecydowanie nie należy do grona entuzjastów tego rozwiązania - jest opryskliwy, zirytowany, zrzędliwy, jednak z czasem stara się dać mu szansę. Niedługo potem dochodzi do trudnego do wyjaśnienia zdarzenia, tragedii, która sprawia, że Sam połączy siły z innymi rezydentami - byłą dziennikarką Judy (Woodard), jej mężem Artem (Clarke Peters), byłym lekarzem Wallym (Denis O'Hare) oraz Renee (Davis) - by dojść do prawdy na temat tego miejsca.

Dostępny do obejrzenia na Netfliksie.

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10. Młody Sherlock

Lata emisji: 2026–

Liczba sezonów: 1

Twórcy: Guy Ritchie, Matthew Parkhill

Obsada: Hero Fiennes Tiffin, Dónal Finn, Joseph Fiennes, Natascha McElhone, Zine Tseng, Colin Firth, Max Irons

Guy Ritchie to specjalista od filmowych losów słynnego detektywa - nic dziwnego więc, że wrócił na bezpieczne pastwiska. Sherlocka Holmesa (Fiennes Tiffin) poznajemy nie jako wybitnego śledczego, a jako młodego chłopaka, który jest równie błyskotliwy, co mający skłonności do kłopotów. Z zakładu karnego ponownie wyciąga go wpływowy brat Mycroft (Irons), pracujący dla ministerstwa spraw zagranicznych. Doprowadza do zatrudnienia Sherlocka jako lokaja w Oxfordzie. Przyszły detektyw zwraca tam na siebie uwagę ze strony chińskiej księżniczki Shou'an (Tseng), zaprzyjaźnia się też ze studentem Jamesem Moriartym (Finn). Gdy w murach uczelni dochodzi do włamania, zamachu i morderstwa, Sherlock, pragnący rozwiązać tę sprawę, staje się zarazem jednym z głównych podejrzanych.

Dostępny do obejrzenia na Prime Video.

9. Vladimir

Lata emisji: 2026–

Liczba sezonów: 1

Twórcy: Julia May Jonas, Shari Springer Bergman

Obsada: Rachel Weisz, Leo Woodall, John Slattery, Jessica Henwick, Ellen Robertson

Akademicka tematyka ostatnimi laty znów cieszy się powodzeniem wśrod twórców i publiczności, co Netflix skrzętnie wykorzystał. M (Weisz) jest profesorką wykładającą na uczelni. Jej karierę można określić długą i całkiem owocną, jednak bohaterka odczuwa coraz mniejsze spełnienie - jako wykładowczyni, matka, kobieta. Nie czuje zainteresowania intelektualnego ze strony studentów, podziwu od córki, ani pożądania ze strony męża Davida (Slattery), z którym jednocześnie żyje w dość otwartym małżeństwie. Wkrótce małżonek kobiety zostaje oskarżony o kontakty seksualne ze studentkami, a w tym samym czasie grono pedagogiczne zasila charyzmatyczny, młody i zdolny powieściopisarz, Vladimir (Woodall). Mężczyzna staje się obiektem fantazji i obsesji ze strony M.

Dostępny do obejrzenia na Netfliksie.

8. Rycerz Siedmiu Królestw

Lata emisji: 2026–

Liczba sezonów: 1

Twórcy: George R. R. Martin, Ira Parker

Obsada: Peter Claffey, Dexter Sol Ansell, Finn Bennett, Bertie Carvel, Daniel Ings

Świat "Gry o tron" to kopalnia historii z potencjałem. Jednym z jego efektów jest tegoroczny hit HBO Max, czyli oczywiście "Rycerz Siedmiu Królestw". Głównymi bohaterami miniserialu, którego akcja rozgrywa się na 100 lat przed "serialem-matką" są rycerz Duncan Wysoki (Claffey) i jego młody giermek Jajo (Sol Ansell), którzy przemierzają razem Westeros, stawiają czoła rozmaitym wyzwaniom i rozwijają swoją wyjątkową więź.

Dostępny do obejrzenia na HBO Max.

7. Stamtąd, sezon 4

Lata emisji: 2022–

Liczba sezonów: 4

Twórcy: John Griffin

Obsada: Harold Perrineau, Catalina Sandino Moreno, Eion Bailey, David Alpay, Elizabeth Saunders

Punktem wyjściowym do historii opowiadanej w 4. sezonie jest śmierć Jima Matthewsa. Wstrząśnięta tą tragedią Tabitha (Sandino Moreno) oraz zagubiony Jade (Alpay) próbują zrozumieć swoją rolę w tej skomplikowanej układance. W tym samym czasie Victor (Scott McCord) i jego ojciec Henry (Robert Joy) próbują odnowić swoją przerwaną na wiele lat relację, Fatima (Pegah Ghafoori) zmaga się z konsekwencjami potwornego porodu, a miasto zyskuje nową, skrywającą sekret mieszkankę w postaci Sophii (Julia Doyle). Bohaterowie robią postępy w odkrywaniu prawdy o miasteczku, ale wiedza jest kosztowna.

Dostępny do obejrzenia na HBO Max.

6. Półbrat

Lata emisji: 2026

Liczba sezonów: 1

Twórcy: Richard Gadd

Obsada: Richard Gadd, Jamie Bell, Neve McIntosh, Mitchell Robertson, Stuart Campbell

Niall Kennedy (Bell) właśnie przygotowuje się do nowego etapu w swoim życiu - ślubu. Wygląda, jakby wszystko miało ruszyć ku nowemu i dobremu, a wszelkie demony poszły precz. Jak się okazuje, nie wszystkie - niespodziewanie na uroczystości pojawia się Ruben Pallister (Gadd). W ramach retrospekcji dowiadujemy się, że to właśnie w jego "półbraterskim" (Ruben jest bowiem synem partnerki matki Nialla) towarzystwie wychowywał się, dojrzewał i tak naprawdę wkraczał w samodzielne życie. Nie da się jednak mówić tu o drodze łatwej ani komfortowej, a różnica charakterów między młodymi chłopakami (Campbell - Ruben, Robertson - Niall) ma bardzo mocne skutki.

Dostępny do obejrzenia na HBO Max.

5. Rooster

Lata emisji: 2026–

Liczba sezonów: 1

Twórcy: Bill Lawrence, Matt Tarses

Obsada: Steve Carell, Phil Dunster, Danielle Deadwyler, John C. McGinley

Greg Russo (Carell) jest słynnym, choć raczej mało cenionym pisarzem: jego seria "Rooster" to raczej powieści lekkie i rozrywkowe. Greg odwiedza kampus Ludlow, aby wygłosić wykład i spotkać się z tamtejszymi studentami. Tak naprawdę jego głównym celem jest jednak spotkanie z wykładającą na uczelni córką Katie (Clive), która właśnie została porzucona przez dotychczasowego partnera, nauczającego o rosyjskiej literaturze Archiego (Phil Dunster). Wkrótce splot wydarzeń sprawia, że główny bohater otrzymuje na uniwersytecie posadę. Greg próbuje odnaleźć się w nowym środowisku, zaś jego córka - otrzaskać się z faktem, że jej tata jest również jej kolegą z pracy.

Dostępny do obejrzenia na HBO Max.

4. Przylądek strachu

Lata emisji: 2026–

Liczba sezonów: 1

Twórcy: Nick Antosca

Obsada: Patrick Wilson, Amy Adams, Javier Bardem

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Anna (Adams) i Tom (Wilson) Bowdenowie od dawna są małżeństwem. Co istotne, oboje w zawodzie prawniczym. Ona, adwokatka, która zapracowała na miano symbolu walki o sprawiedliwość dla tych, którzy zostali niesłusznie skazani. On zaś jest byłym prokuratorem, obecnie również trudniącym się prawniczym fachem. Oboje odgrywali kluczową rolę w procesie Maxa Cady'ego (Bardem), mężczyzny skazanego na długie lata więzienia za zamordowanie żony i nienarodzonego syna. Wkrótce, wskutek pojawienia się nowych dowodów, Cady wychodzi na wolność. Spełnia się najgorszy koszmar Bowdenów - Max po latach znów pojawia się w ich życiu, co sprowadza całą rodzinę na skraj.

Dostępny do obejrzenia na Apple TV.

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3. Spider-Noir

Lata emisji: 2026–

Liczba sezonów: 1

Twórcy: Oren Uziel, Steve Lightfoot

Obsada: Nicolas Cage, Lamorne Morris, Brendan Gleeson, Li Jun Li, Abraham Popoola

Ben Reilly (fantastyczny Cage) jest prywatnym detektywem, który przed laty prowadził podwójne życie jako superbohater o pseudonimie Pająk. Śmierć ukochanej żony Ruby sprawiła, że zawiesił maskę na kołku i pogrążył się w nieszczęściu. Wkrótce w jego ręce trafia sprawa mężczyzny, który zleca głównemu bohaterowi śledzenie jego żony i zweryfikowanie, czy go nie zdradza. Węszenie Reilly'ego przykuwa uwagę trzęsącego miastem Silvermane'a (Gleeson), a splot wydarzeń sprawi, Ben będzie musiał wrócić do dawnej tożsamości.

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Dostępny do obejrzenia na Prime Video.

2. Chętni na seks

Lata emisji: 2026–

Liczba sezonów: 1

Twórcy: Steven Conrad

Obsada: Jason Bateman, David Harbour, Linda Cardellini, Richard Jenkins, Joy Sunday

Głównymi bohaterami tej opowieści są Floyd Smernitch (Harbour) i Clark Forrest (Bateman). Obaj mężczyźni są w średnim wieku, poznają się w trakcie transmisji telewizyjnej - Clark jest bowiem prezenterem pogody, a Floyd tłumaczem języka migowego. Panowie szybko się zaprzyjaźniają, zaczynają spędzać razem wolny czas, a z biegiem czasu dzielić się przemyśleniami o swoim pożyciu małżeńskim. Pogodynek zapoznaje przyjaciela z nową, lokalną aplikacją, która umożliwia szybkie skoki w bok, by urozmaicić seksualną posuchę. To uruchamia niespodziewany ciąg zdarzeń, w których centrum jest również żona Floyda, Carol (Cardellini). Ten opis jest wbrew pozorom bardzo ogólny i nie przygotuje Was na to, co zobaczycie. Czegoś takiego naprawdę dawno nie było.

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Dostępny do obejrzenia na HBO Max.

1. The Pitt, sezon 2

Lata emisji: 2025–

Liczba sezonów: 2

Twórcy: R. Scott Gemmill, Noah Wyle, John Wells

Obsada: Noah Wyle, Patrick Ball, Katherine LaNasa, Supriya Ganesh

Nie mogło być inaczej - "The Pitt" wróciło z 2. sezonem i zupełnie pozamiatało - jakościowo i emocjonalnie. Akcja rozgrywa się jakiś czas po wydarzeniach z poprzedniej odsłony, a konkretniej 4 lipca - w trakcie amerykańskiego święta niepodległości. Dla doktora Robby'ego (znów wybitny Wyle) to ostatnia zmiana przed planowanym wielkim urlopem, w trakcie którego zastępować go będzie dr Baran Al-Hashimi (Sepideh Moafi). Pomiędzy obojgiem pojawiają się zauważalne różnice, jeśli chodzi o podejście i metody. Langdon (Ball) powraca do pracy po odwyku, czym wywołuje niepokój jak zwykle pełnej ciętego języka Trinity Santos (Isa Briones) i radość Mel King (Taylor Dearden), z którą ma dobre relacje. Whitaker (Gerran Howell) został doktorem, zaś Dana (Katherine LaNasa) uczy nową pielęgniarkę. Wraz z 1. odcinkiem 2. sezonu zaczyna się zmiana, której nikt nie zapomni.

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Dostępny do obejrzenia na HBO Max.

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Adam Kudyba Redaktor W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.