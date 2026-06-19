Netflix dowozi mocny thriller. 5 grubych nowości na weekend

Dawno nie było takiego lata, żeby niemal każdy serwis VOD miał dla widzów przynajmniej 2 tak mocne nowości, dla których warto zastanowić się nad przedłużeniem abonamentu. Nie inaczej jest z Netfliksem. W czerwcu platforma dowiozła kilka naprawdę mocnych filmów (żeby wymienić choćby hitowe „Kolory Zła: Czerń” i „Biurowy romans”). To jednak nie koniec. Sprawdzamy, co warto obejrzeć w weekend?

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Netflix – co obejrzeć w weekend? 5 nowości

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Za wszelką cenę

Nowy serial na podstawie prozy Harlana Cobena, który jest wynikiem wielkiej umowy, jaką serwis podpisał z pisarzem. Tym razem dostaliśmy amerykańską adaptację, która opowiada o niesłusznie oskarżonym o zabójstwo syna ojcu. Mężczyzna musi uciekać z więzienia, gdy dowiaduje się, iż jego dziecko wciąż żyje.

Serial już w serwisie. Naszą recenzję przeczytacie tutaj.

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Za Duży Na Bajki 3

Niepozorny film o chłopcu, który kochał gry komputerowe, zmienił się w całą serię produkcji dla młodzieży. Trudno znaleźć lepszy przykład na to, iż polskie kino cały czas potrzebuje filmów familijnych. Wielką zaletą wszystkich części „Za Dużego Na Bajki” jest to, iż porusza bardzo współczesne i ważne tematy. Tym razem tematem jest niefortunny komentarz, który mimowolnie wywołuje falę hejtu.

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Film już w serwisie.

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Kolorowanka

Netflix zaprasza na poruszający dramat, który opowiada o relacji ojca z synem. Relacji o tyle trudnej, że ich żona i matka niedawno zmarła. Produkcja pokaże, czym jest siła i wytrzymałość w obliczu tragedii. Zwróćcie uwagę, iż film jest czarno-biały.

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Film już w serwisie.

Wiadomości dla Isabelle

Amerykańska komedia o silnym zabarwieniu romantycznym. Historia opowie o młodej kobiecie, która nagrywa się na sekretarkę swojej zmarłej siostry. Traf chce, że wszystkie wiadomości trafiają do pewnego nieznajomego. Zgodnie z prawem wszystkich komedii romantycznych mężczyzna zaczyna się w niej zakochiwać.

Film już w serwisie.

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Outlast: Dżungla

Streaming ostatnio programami typu reality show stoi. Nie powinno więc dziwić, że niemal w każdym tygodniu pojawia się jakaś nowo wariacja na temat znanych i popularnych formatów. W tym tygodniu do serwisu trafił nowy program, który zabierze widzów i uczestników na tropikalną wyspę. Ci pierwsi będą mogli rozsiąść się przed telewizorami, a ci drudzy, no cóż, będą walczyć o przetrwanie. I oczywiście o pieniądze.

Program już w serwisie.

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Konrad Chwast Redaktor Szef serwisu Rozrywka.Blog. Współpracownicy wyobrażają sobie go jako dżentelmena w surducie i z cygarem w ręku. Na co dzień walczy na polu walki z brakiem kultury, prowadząc Rozrywka.Blog. Specjalista od seriali i ich historii. Kocha dobre fabuły również w komiksach i animacji. W wolnych chwilach gra w gry bez prądu, maluje figurki. Wcześniej zajmował się zawodowo grami planszowymi, pracował branży PR i marketingu internetowym.