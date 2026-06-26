Netflix pokazał nowości na lipiec 2026. Nie otwieraj, jeśli już jest ci gorąco
Netflix pokazał listę nowości na lipiec. Już samo patrzenie na tytuły sprawia, że robi mi się gorąco - nadchodzący miesiąc będzie obfitował w mnóstwo genialnych premier.
Ochłodzenie na Netfliksie nie nadejdzie. Przeciwnie, streamingowy gigant jeszcze bardziej podkręca temperaturę, prezentując zestawienie premier na nadchodzący miesiąc. Przygotujcie wiatraki - nowości na lipiec to petarda.
Netflix: nowości na lipiec 2026. Premiery filmów i seriali
Heartstopper Forever
Fani serialu "Heartstopper" będą zachwyceni. Netflix pokaże w lipcu film "Heartstopper Forever", który będzie ostatnim rozdziałem uwielbianej produkcji odcinkowej. Film ma rozpocząć się w miejscu, gdzie zakończył się 3. sezon. Jego akcja ma swój początek w momencie, gdy Nick przygotowuje się do wyjazdu na studia, z kolei Charlie zaczyna zmieniać się pod wpływem szkoły, stając się coraz bardziej niezależny. Chłopcy będą musieli poradzić sobie w związku na odległość, a ich związek stanie przed największym jak dotąd wyzwaniem.
Hawk
"Hawk" to natomiast serial komediowy z Willem Ferrellem w roli głównej, który wcieli się w Lonnie'ego Hawkinsa, najlepszego golfistę 2004 roku. Choć sportowiec stara się odzyskać dawną formę, pokonując ostatnie dołki w swojej karierze, jego ciało podpowiada mu, że czas przejść na emeryturę. Co na to serce? Twierdzi, że to jeszcze nie koniec. Podczas gdy jego była żona i syn Lance są przekonani, że Lonnie powinien odpuścić, mężczyzna nie może dopuścić do siebie tej myśli. Wie bowiem, że od zdobycia Wielkiego Szlema dzieli go tylko jedno zwycięstwo.
Enola Holmes 3
Na Netfliksa wraca również Enola Holmes. W trzeciej części uwielbianej serii młoda detektywka i jednocześnie młodsza siostra Sherlocka Holmesa będzie musiała zmierzyć się z kolejną zagadką. Tym razem udaje się ona na Maltę, gdzie czeka ją wielkie wydarzenie - ślub z lordem Tewkesburym. Uroczystość zakłóca jednak niepokojąca informacja na temat Sherlocka. Okazuje się bowiem, że został on porwany. Enola bez namysłu postanawia podjąć się śledztwa, zmagając się jednocześnie ze skomplikowanymi uczuciami w jej małżeństwie.
Pełna lista nowości na lipiec 2026
PRODUKCJE ORYGINALNE
- Enola Holmes 3 01/7/2026
- Lato 1936 01/7/2026
- Najgorsi sąsiedzi 01/7/2026
- Super Subbu 02/7/2026
- Przetrwają puszyści: Sezon 3 02/7/2026
- Człowiek para 02/7/2026
- Sparks of Tomorrow 05/7/2026
- Lepiej późno niż samotnie: Sezon 2 07/7/2026
- Aż po kres 08/7/2026
- Salcedo, skóra i boogaloo 08/7/2026
- Thunder 3 08/7/2026
- Nie boję się 08/7/2026
- Domek na prerii 09/7/2026
- Miguel Ángel Blanco: 48 godzin, które zmieniło Hiszpanię 10/7/2026
- Rozbitkowie: Koszmarna katastrofa 10/7/2026
- As palestry 10/7/2026
- Robota we wspólnocie 11/7/2026
- Love is Blind: UK - After the Altar 12/7/2026
- Golden Kamuy: Atak na więzienie Abashiri 13/7/2026
- Hot Ones: Extra Heat 13/7/2026
- Quarterback: Sezon 3 14/7/2026
- Zanim stałem się sobą 16/7/2026
- Hawk 16/7/2026
- 23 000 istnień 17/7/2026
- Heartstopper Forever 17/7/2026
- Pragnienie 17/7/2026
- Mapa pragnień 17/7/2026
- Pałac Wschodni 17/7/2026
- Upiorna miłość 18/7/2026
- Bill Maher: The Kennedy Center Mark Twain Prize for American Humor 21/7/2026
- WWE: To wprost niewiarygodne!: Sezon 3 21/7/2026
- Toksyczna historia miłosna 22/7/2026
- Ultimatum: Ślub albo rozstanie: Sezon 4 22/7/2026
- Siły specjalne 22/7/2026
- Windykator 23/7/2026
- Kaulitz i Kaulitz: Sezon 3 23/7/2026
- Ransom Canyon: Sezon 2 23/7/2026
- Podejrzliwi 24/7/2026
- 72 godziny 24/7/2026
- Ostatni projekt 29/7/2026
- Wściekłość 29/7/2026
- Zamach nad Lockerbie 30/7/2026
- Musafir Cafe WKRÓTCE W NETFLIXIE
TYTUŁY NA LICENCJI
- Ciężkie czasy 01/7/2026
- Fan 01/7/2026
- Herosi: Sezon 1-4 01/7/2026
- Resident Alien: Sezon 3-4 01/7/2026
- Gantz: The Second Stage 01/7/2026
- Sonic 3: Szybki jak błyskawica 02/7/2026
- Szefowie wrogowie 1-2 02/7/2026
- Roped 02/7/2026
- Operacja 'Hamburger' 03/7/2026
- Szybcy i wściekli 1-9 03/7/2026
- Grzesznicy 04/7/2026
- 300 04/7/2026
- 300: Początek imperium 04/7/2026
- The Tick 08/7/2026
- Podróż na Tajemniczą Wyspę 09/7/2026
- Miasto złodziei 09/7/2026
- Polowanie na druhny 09/7/2026
- Podróż do wnętrza Ziemi 09/7/2026
- Ale czad! 09/7/2026
- Prześladowca 10/7/2026
- The Outrun 11/7/2026
- Destrukcja 12/7/2026
- Jupiter: Intronizacja 14/7/2026
- The Losers: Drużyna potępionych 14/7/2026
- Kleszcz 15/7/2026
- Rzeka tajemnic 16/7/2026
- Cienki Bolek 16/7/2026
- Jack Ryan: Teoria chaosu 17/7/2026
- Twórca 17/7/2026
- Polowanie na Czerwony Październik 17/7/2026
- Potwory kontra Obcy 17/7/2026
- Kwarantanna 2: Terminal 17/7/2026
- Go 18/7/2026
- Płonąca pułapka 20/7/2026
- Łowca i Królowa Lodu 21/7/2026
- Królewna Śnieżka i Łowca 21/7/2026
- Jestem na tak 21/7/2026
- Życie od kuchni 23/7/2026
- Naga broń 1-3 24/7/2026
- Miasto duchów 24/7/2026
- 1941 24/7/2026
- Jaskiniowiec z Kalifornii 28/7/2026
Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.