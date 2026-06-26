Netflix pokazał nowości na lipiec 2026. Nie otwieraj, jeśli już jest ci gorąco

Ochłodzenie na Netfliksie nie nadejdzie. Przeciwnie, streamingowy gigant jeszcze bardziej podkręca temperaturę, prezentując zestawienie premier na nadchodzący miesiąc. Przygotujcie wiatraki - nowości na lipiec to petarda.

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Netflix: nowości na lipiec 2026. Premiery filmów i seriali

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Heartstopper Forever

Fani serialu "Heartstopper" będą zachwyceni. Netflix pokaże w lipcu film "Heartstopper Forever", który będzie ostatnim rozdziałem uwielbianej produkcji odcinkowej. Film ma rozpocząć się w miejscu, gdzie zakończył się 3. sezon. Jego akcja ma swój początek w momencie, gdy Nick przygotowuje się do wyjazdu na studia, z kolei Charlie zaczyna zmieniać się pod wpływem szkoły, stając się coraz bardziej niezależny. Chłopcy będą musieli poradzić sobie w związku na odległość, a ich związek stanie przed największym jak dotąd wyzwaniem.

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Hawk

"Hawk" to natomiast serial komediowy z Willem Ferrellem w roli głównej, który wcieli się w Lonnie'ego Hawkinsa, najlepszego golfistę 2004 roku. Choć sportowiec stara się odzyskać dawną formę, pokonując ostatnie dołki w swojej karierze, jego ciało podpowiada mu, że czas przejść na emeryturę. Co na to serce? Twierdzi, że to jeszcze nie koniec. Podczas gdy jego była żona i syn Lance są przekonani, że Lonnie powinien odpuścić, mężczyzna nie może dopuścić do siebie tej myśli. Wie bowiem, że od zdobycia Wielkiego Szlema dzieli go tylko jedno zwycięstwo.

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Enola Holmes 3

Na Netfliksa wraca również Enola Holmes. W trzeciej części uwielbianej serii młoda detektywka i jednocześnie młodsza siostra Sherlocka Holmesa będzie musiała zmierzyć się z kolejną zagadką. Tym razem udaje się ona na Maltę, gdzie czeka ją wielkie wydarzenie - ślub z lordem Tewkesburym. Uroczystość zakłóca jednak niepokojąca informacja na temat Sherlocka. Okazuje się bowiem, że został on porwany. Enola bez namysłu postanawia podjąć się śledztwa, zmagając się jednocześnie ze skomplikowanymi uczuciami w jej małżeństwie.

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Pełna lista nowości na lipiec 2026

PRODUKCJE ORYGINALNE

Enola Holmes 3 01/7/2026

Lato 1936 01/7/2026

Najgorsi sąsiedzi 01/7/2026

Super Subbu 02/7/2026

Przetrwają puszyści: Sezon 3 02/7/2026

Człowiek para 02/7/2026

Sparks of Tomorrow 05/7/2026

Lepiej późno niż samotnie: Sezon 2 07/7/2026

Aż po kres 08/7/2026

Salcedo, skóra i boogaloo 08/7/2026

Thunder 3 08/7/2026

Nie boję się 08/7/2026

Domek na prerii 09/7/2026

Miguel Ángel Blanco: 48 godzin, które zmieniło Hiszpanię 10/7/2026

Rozbitkowie: Koszmarna katastrofa 10/7/2026

As palestry 10/7/2026

Robota we wspólnocie 11/7/2026

Love is Blind: UK - After the Altar 12/7/2026

Golden Kamuy: Atak na więzienie Abashiri 13/7/2026

Hot Ones: Extra Heat 13/7/2026

Quarterback: Sezon 3 14/7/2026

Zanim stałem się sobą 16/7/2026

Hawk 16/7/2026

23 000 istnień 17/7/2026

Heartstopper Forever 17/7/2026

Pragnienie 17/7/2026

Mapa pragnień 17/7/2026

Pałac Wschodni 17/7/2026

Upiorna miłość 18/7/2026

Bill Maher: The Kennedy Center Mark Twain Prize for American Humor 21/7/2026

WWE: To wprost niewiarygodne!: Sezon 3 21/7/2026

Toksyczna historia miłosna 22/7/2026

Ultimatum: Ślub albo rozstanie: Sezon 4 22/7/2026

Siły specjalne 22/7/2026

Windykator 23/7/2026

Kaulitz i Kaulitz: Sezon 3 23/7/2026

Ransom Canyon: Sezon 2 23/7/2026

Podejrzliwi 24/7/2026

72 godziny 24/7/2026

Ostatni projekt 29/7/2026

Wściekłość 29/7/2026

Zamach nad Lockerbie 30/7/2026

Musafir Cafe WKRÓTCE W NETFLIXIE

TYTUŁY NA LICENCJI

Ciężkie czasy 01/7/2026

Fan 01/7/2026

Herosi: Sezon 1-4 01/7/2026

Resident Alien: Sezon 3-4 01/7/2026

Gantz: The Second Stage 01/7/2026

Sonic 3: Szybki jak błyskawica 02/7/2026

Szefowie wrogowie 1-2 02/7/2026

Roped 02/7/2026

Operacja 'Hamburger' 03/7/2026

Szybcy i wściekli 1-9 03/7/2026

Grzesznicy 04/7/2026

300 04/7/2026

300: Początek imperium 04/7/2026

The Tick 08/7/2026

Podróż na Tajemniczą Wyspę 09/7/2026

Miasto złodziei 09/7/2026

Polowanie na druhny 09/7/2026

Podróż do wnętrza Ziemi 09/7/2026

Ale czad! 09/7/2026

Prześladowca 10/7/2026

The Outrun 11/7/2026

Destrukcja 12/7/2026

Jupiter: Intronizacja 14/7/2026

The Losers: Drużyna potępionych 14/7/2026

Kleszcz 15/7/2026

Rzeka tajemnic 16/7/2026

Cienki Bolek 16/7/2026

Jack Ryan: Teoria chaosu 17/7/2026

Twórca 17/7/2026

Polowanie na Czerwony Październik 17/7/2026

Potwory kontra Obcy 17/7/2026

Kwarantanna 2: Terminal 17/7/2026

Go 18/7/2026

Płonąca pułapka 20/7/2026

Łowca i Królowa Lodu 21/7/2026

Królewna Śnieżka i Łowca 21/7/2026

Jestem na tak 21/7/2026

Życie od kuchni 23/7/2026

Naga broń 1-3 24/7/2026

Miasto duchów 24/7/2026

1941 24/7/2026

Jaskiniowiec z Kalifornii 28/7/2026

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Anna Bortniak Redaktor Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.