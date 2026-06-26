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Netflix pokazał nowości na lipiec 2026. Nie otwieraj, jeśli już jest ci gorąco

Netflix pokazał listę nowości na lipiec. Już samo patrzenie na tytuły sprawia, że robi mi się gorąco - nadchodzący miesiąc będzie obfitował w mnóstwo genialnych premier.

Anna Bortniak
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Ochłodzenie na Netfliksie nie nadejdzie. Przeciwnie, streamingowy gigant jeszcze bardziej podkręca temperaturę, prezentując zestawienie premier na nadchodzący miesiąc. Przygotujcie wiatraki - nowości na lipiec to petarda.

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Netflix: nowości na lipiec 2026. Premiery filmów i seriali

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Heartstopper Forever

Fani serialu "Heartstopper" będą zachwyceni. Netflix pokaże w lipcu film "Heartstopper Forever", który będzie ostatnim rozdziałem uwielbianej produkcji odcinkowej. Film ma rozpocząć się w miejscu, gdzie zakończył się 3. sezon. Jego akcja ma swój początek w momencie, gdy Nick przygotowuje się do wyjazdu na studia, z kolei Charlie zaczyna zmieniać się pod wpływem szkoły, stając się coraz bardziej niezależny. Chłopcy będą musieli poradzić sobie w związku na odległość, a ich związek stanie przed największym jak dotąd wyzwaniem.

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Hawk

"Hawk" to natomiast serial komediowy z Willem Ferrellem w roli głównej, który wcieli się w Lonnie'ego Hawkinsa, najlepszego golfistę 2004 roku. Choć sportowiec stara się odzyskać dawną formę, pokonując ostatnie dołki w swojej karierze, jego ciało podpowiada mu, że czas przejść na emeryturę. Co na to serce? Twierdzi, że to jeszcze nie koniec. Podczas gdy jego była żona i syn Lance są przekonani, że Lonnie powinien odpuścić, mężczyzna nie może dopuścić do siebie tej myśli. Wie bowiem, że od zdobycia Wielkiego Szlema dzieli go tylko jedno zwycięstwo.

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Enola Holmes 3

Na Netfliksa wraca również Enola Holmes. W trzeciej części uwielbianej serii młoda detektywka i jednocześnie młodsza siostra Sherlocka Holmesa będzie musiała zmierzyć się z kolejną zagadką. Tym razem udaje się ona na Maltę, gdzie czeka ją wielkie wydarzenie - ślub z lordem Tewkesburym. Uroczystość zakłóca jednak niepokojąca informacja na temat Sherlocka. Okazuje się bowiem, że został on porwany. Enola bez namysłu postanawia podjąć się śledztwa, zmagając się jednocześnie ze skomplikowanymi uczuciami w jej małżeństwie.

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Pełna lista nowości na lipiec 2026

PRODUKCJE ORYGINALNE

  • Enola Holmes 3 01/7/2026
  • Lato 1936 01/7/2026
  • Najgorsi sąsiedzi 01/7/2026
  • Super Subbu 02/7/2026
  • Przetrwają puszyści: Sezon 3 02/7/2026
  • Człowiek para 02/7/2026
  • Sparks of Tomorrow 05/7/2026
  • Lepiej późno niż samotnie: Sezon 2 07/7/2026
  • Aż po kres 08/7/2026
  • Salcedo, skóra i boogaloo 08/7/2026
  • Thunder 3 08/7/2026
  • Nie boję się 08/7/2026
  • Domek na prerii 09/7/2026
  • Miguel Ángel Blanco: 48 godzin, które zmieniło Hiszpanię 10/7/2026
  • Rozbitkowie: Koszmarna katastrofa 10/7/2026
  • As palestry 10/7/2026
  • Robota we wspólnocie 11/7/2026
  • Love is Blind: UK - After the Altar 12/7/2026
  • Golden Kamuy: Atak na więzienie Abashiri 13/7/2026
  • Hot Ones: Extra Heat 13/7/2026
  • Quarterback: Sezon 3 14/7/2026
  • Zanim stałem się sobą 16/7/2026
  • Hawk 16/7/2026
  • 23 000 istnień 17/7/2026
  • Heartstopper Forever 17/7/2026
  • Pragnienie 17/7/2026
  • Mapa pragnień 17/7/2026
  • Pałac Wschodni 17/7/2026
  • Upiorna miłość 18/7/2026
  • Bill Maher: The Kennedy Center Mark Twain Prize for American Humor 21/7/2026
  • WWE: To wprost niewiarygodne!: Sezon 3 21/7/2026
  • Toksyczna historia miłosna 22/7/2026
  • Ultimatum: Ślub albo rozstanie: Sezon 4 22/7/2026
  • Siły specjalne 22/7/2026
  • Windykator 23/7/2026
  • Kaulitz i Kaulitz: Sezon 3 23/7/2026
  • Ransom Canyon: Sezon 2 23/7/2026
  • Podejrzliwi 24/7/2026
  • 72 godziny 24/7/2026
  • Ostatni projekt 29/7/2026
  • Wściekłość 29/7/2026
  • Zamach nad Lockerbie 30/7/2026
  • Musafir Cafe WKRÓTCE W NETFLIXIE

TYTUŁY NA LICENCJI

  • Ciężkie czasy 01/7/2026
  • Fan 01/7/2026
  • Herosi: Sezon 1-4 01/7/2026
  • Resident Alien: Sezon 3-4 01/7/2026
  • Gantz: The Second Stage 01/7/2026
  • Sonic 3: Szybki jak błyskawica 02/7/2026
  • Szefowie wrogowie 1-2 02/7/2026
  • Roped 02/7/2026
  • Operacja 'Hamburger' 03/7/2026
  • Szybcy i wściekli 1-9 03/7/2026
  • Grzesznicy 04/7/2026
  • 300 04/7/2026
  • 300: Początek imperium 04/7/2026
  • The Tick 08/7/2026
  • Podróż na Tajemniczą Wyspę 09/7/2026
  • Miasto złodziei 09/7/2026
  • Polowanie na druhny 09/7/2026
  • Podróż do wnętrza Ziemi 09/7/2026
  • Ale czad! 09/7/2026
  • Prześladowca 10/7/2026
  • The Outrun 11/7/2026
  • Destrukcja 12/7/2026
  • Jupiter: Intronizacja 14/7/2026
  • The Losers: Drużyna potępionych 14/7/2026
  • Kleszcz 15/7/2026
  • Rzeka tajemnic 16/7/2026
  • Cienki Bolek 16/7/2026
  • Jack Ryan: Teoria chaosu 17/7/2026
  • Twórca 17/7/2026
  • Polowanie na Czerwony Październik 17/7/2026
  • Potwory kontra Obcy 17/7/2026
  • Kwarantanna 2: Terminal 17/7/2026
  • Go 18/7/2026
  • Płonąca pułapka 20/7/2026
  • Łowca i Królowa Lodu 21/7/2026
  • Królewna Śnieżka i Łowca 21/7/2026
  • Jestem na tak 21/7/2026
  • Życie od kuchni 23/7/2026
  • Naga broń 1-3 24/7/2026
  • Miasto duchów 24/7/2026
  • 1941 24/7/2026
  • Jaskiniowiec z Kalifornii 28/7/2026
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Anna Bortniak
Redaktor

Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.

Tagi:
Filmy NetflixnowościSeriale Netflix
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