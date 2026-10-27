Netflix pokazał nowości na listopad 2026. Polska przejmuje serwis

Listopad będzie dla subskrybentów Netfliksa wyjątkowo owocnym miesiącem. Szczególnie dla tych widzów, którzy kładą nacisk przede wszystkim na polskie produkcje - będzie w czym wybierać. Oprócz festiwalu rodzimych tytułów pojawią się również zagraniczne nowości oraz kontynuacje uwielbianych seriali. Co obejrzeć? Oto lista premier na listopad 2026 r.

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Netflix - nowości na listopad 2026. Lista premier

Black Doves, 2. sezon

Z 2. sezonem wraca serial "Black Doves". Produkcja koncentruje się na Helen, która łączy obowiązki szpiega z byciem żoną premiera. Tymczasem Sam staje przed morderczym ultimatum. Sytuacja przybiera niespodziewany obrót, kiedy Reed zostaje zaatakowana, a wszyscy bohaterowie zostaną postawieni na nogi, aby odnaleźć odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

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Prawo bestii

"Prawo bestii" to jeden z najbardziej wyczekiwanych polskich seriali na Netfliksie. Fabuła produkcji koncentruje się na zabójstwie 4 chłopców, do którego doszło w 1988 r. Sprawę badają major Anna Bersz oraz psychiatrka Agnieszka Grabska, która ma ocenić, czy podejrzany Mariusz Trynkiewicz był poczytalny. Presja sprawia, że kobiety przestają się przyjaźnić i zrywają ze sobą kontakt. Nie spodziewają się, że w 2014 r., kiedy skazanemu kończy się wyrok, będą musiały ponownie pochylić się nad sprawą.

Znieczulenie

Polska nowość to również serial "Znieczulenie", który koncentruje się na wybitnym chirurgu, doktorze Łazarzu. Kiedy po nieudanej operacji jego kariera w dużym dobiega końca, lekarz zatrudnia się w placówce szpitalnej na prowincji. Prędko okazuje się, że okaże się to dla niego być sporym wyzwaniem.

Premiery na Netflix w listopadzie 2026 - pełna lista

PRODUKCJE ORYGINALNE

Mike Tyson: Return of the Mike 3/11/2026

Bass X Machina 3/11/2026

Ninho: Sława nie jest tego warta 4/11/2026

Uprowadzona: Natalee Holloway 4/11/2026

O psie, który uratował święta 4/11/2026

Znieczulenie 4/11/2026

Został mi rok życia, kupię sobie mężczyznę 5/11/2026

Gang-over 5/11/2026

Black Doves: Sezon 2 5/11/2026

Na północ od północy: Sezon 2 5/11/2026

Niechroniona: Morderstwo w Galicji 6/11/2026

Możliwa miłość 6/11/2026

Oblężony Pałac 6/11/2026

WWE Crown Jewel: 2026 7/11/2026

Dobry adwokat 9/11/2026

Psi domek Dusi 9/11/2026

Janelle James: How Romantic 10/11/2026

Diabelski plan: Sezon 3 10/11/2026

Zostanie tylko 1: Sezon 4 10/11/2026

Avedon 11/11/2026

Święta w duchu gospel 11/11/2026

Ciało 11/11/2026

Światłocień 11/11/2026

Prawo Alicii 11/11/2026

Allen 12/11/2026

Tylko na święta 12/11/2026

Nie poddamy się 12/11/2026

Jak bracia: Sezon 2 12/11/2026

Cesarzowa Sisi: Sezon 3 12/11/2026

Etos: Sezon 2 12/11/2026

Cuda na ostrym dyżurze 12/11/2026

Love Is Blind, Habibi: Sezon 2 12/11/2026

Heartland 13/11/2026

Morderstwo w Galicji 13/11/2026

Miłość w blasku fleszy 13/11/2026

Mike Ward: Modest 17/11/2026

W te święta mam cię na oku 18/11/2026

Bitwa o galerię 18/11/2026

Prawo Bestii 18/11/2026

Valentina i 12 znaków zodiaku 18/11/2026

Altruiści 19/11/2026

Jim Bakker: Historia teleewangelisty 20/11/2026

W imieniu syna 20/11/2026

Siostra Kopciuszka 20/11/2026

Droga smutku 20/11/2026

Sprawa Karen Read 23/11/2026

Ulica Sezamkowa: Część 4 23/11/2026

Rob Lowe: Wyrzutek 24/11/2026

The Mosquito Bowl 25/11/2026

NFL Netflix Gameday: Packers vs. Rams 25/11/2026

Fool Night 26/11/2026

Izba przyjęć 26/11/2026

Porwanie Toos Van der Valk 26/11/2026

Klub polujących żon: Sezon 2 26/11/2026

Chłopiec 27/11/2026

Quasimodo, duch Paryża 27/11/2026

WWE Survivor Series: 2026 28/11/2026

12 świątecznych gier Salish: Kto zgarnie prezenty? 28/11/2026

Gordon WKRTÓCE W NETLIXIE

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TYTUŁY NA LICENCJI

Harold i Kumar: Spalone święta 1/11/2026

Sing 1/11/2026

Barbie w Dziadku do orzechów 1/11/2026

Sing 2 1/11/2026

Dwóch gniewnych ludzi 1/11/2026

Złoty prawnik 1/11/2026

Raport Pelikana 2/11/2026

Godziny szczytu 1-3 3/11/2026

Will Trent: Sezon 1-3 3/11/2026

Wonder Woman 1984 4/11/2026

Epoka lodowcowa 4: Wędrówka kontynentów 4/11/2026

Transformers 1-5 5/11/2026

Gwiazdkowa miłość 5/11/2026

Rampage: Dzika furia 5/11/2026

Przetrwać święta 5/11/2026

W samym sercu morza 5/11/2026

Dom wygranych 5/11/2026

Powrót do Christmas Creek 6/11/2026

Listy do M 1-6 9/11/2026

Power: Sezon 1-6 9/11/2026

Power Book II: Ghost: Sezony 1-4 9/11/2026

Power Book III: Raising Kanan: Sezony 1-5 9/11/2026

Power Book IV: Force: Sezony 1-3 9/11/2026

Liga Sprawiedliwości 10/11/2026

Jak wytresować smoka 1-3 11/11/2026

Magda M. Sezony: 1-2 11/11/2026

Przepis na życie Sezony: 1-2 11/11/2026

Diagnoza Sezony: 1-2 11/11/2026

Usterka 11/11/2026

Cztery Gwiazdki 12/11/2026

Seks w wielkim mieście 12/11/2026

Ekspres polarny 12/11/2026

Witaj, Święty Mikołaju 12/11/2026

Fred Claus - Brat Świętego Mikołaja 12/11/2026

Jack Reacher: 1-2 13/11/2026

Wesołych Świąt 13/11/2026

Lara Croft: Tomb Raider 13/11/2026

Grinch 15/11/2026

Do zobaczenia na Wenus 17/11/2026

Kłamstwo doskonałe 17/11/2026

Lekarze: Sezony 1-2 18/11/2026

Pod powierzchnią: Sezony 1-2 18/11/2026

Uśmiechnij się 19/11/2026

Tom i Jerry 19/11/2026

Historia Kopciuszka 19/11/2026

13 godzin: Tajna misja w Benghazi 20/11/2026

Czarne święta 22/11/2026

Czas na przyjaźń 28/11/2026

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