Netflix pokazał nowości na listopad 2026. Polska przejmuje serwis
Netflix pokazał nowości na listopad, które z pewnością ucieszą fanów polskich produkcji. W serwisie pojawi się bowiem sporo rodzimych tytułów - zarówno tych oryginalnych, jak i na licencji. Subskrybenci z pewnością docenią nadchodzący miesiąc.
Listopad będzie dla subskrybentów Netfliksa wyjątkowo owocnym miesiącem. Szczególnie dla tych widzów, którzy kładą nacisk przede wszystkim na polskie produkcje - będzie w czym wybierać. Oprócz festiwalu rodzimych tytułów pojawią się również zagraniczne nowości oraz kontynuacje uwielbianych seriali. Co obejrzeć? Oto lista premier na listopad 2026 r.
Netflix - nowości na listopad 2026. Lista premier
Black Doves, 2. sezon
Z 2. sezonem wraca serial "Black Doves". Produkcja koncentruje się na Helen, która łączy obowiązki szpiega z byciem żoną premiera. Tymczasem Sam staje przed morderczym ultimatum. Sytuacja przybiera niespodziewany obrót, kiedy Reed zostaje zaatakowana, a wszyscy bohaterowie zostaną postawieni na nogi, aby odnaleźć odpowiedzi na nurtujące ich pytania.
Prawo bestii
"Prawo bestii" to jeden z najbardziej wyczekiwanych polskich seriali na Netfliksie. Fabuła produkcji koncentruje się na zabójstwie 4 chłopców, do którego doszło w 1988 r. Sprawę badają major Anna Bersz oraz psychiatrka Agnieszka Grabska, która ma ocenić, czy podejrzany Mariusz Trynkiewicz był poczytalny. Presja sprawia, że kobiety przestają się przyjaźnić i zrywają ze sobą kontakt. Nie spodziewają się, że w 2014 r., kiedy skazanemu kończy się wyrok, będą musiały ponownie pochylić się nad sprawą.
Znieczulenie
Polska nowość to również serial "Znieczulenie", który koncentruje się na wybitnym chirurgu, doktorze Łazarzu. Kiedy po nieudanej operacji jego kariera w dużym dobiega końca, lekarz zatrudnia się w placówce szpitalnej na prowincji. Prędko okazuje się, że okaże się to dla niego być sporym wyzwaniem.
Premiery na Netflix w listopadzie 2026 - pełna lista
PRODUKCJE ORYGINALNE
- Mike Tyson: Return of the Mike 3/11/2026
- Bass X Machina 3/11/2026
- Ninho: Sława nie jest tego warta 4/11/2026
- Uprowadzona: Natalee Holloway 4/11/2026
- O psie, który uratował święta 4/11/2026
- Znieczulenie 4/11/2026
- Został mi rok życia, kupię sobie mężczyznę 5/11/2026
- Gang-over 5/11/2026
- Black Doves: Sezon 2 5/11/2026
- Na północ od północy: Sezon 2 5/11/2026
- Niechroniona: Morderstwo w Galicji 6/11/2026
- Możliwa miłość 6/11/2026
- Oblężony Pałac 6/11/2026
- WWE Crown Jewel: 2026 7/11/2026
- Dobry adwokat 9/11/2026
- Psi domek Dusi 9/11/2026
- Janelle James: How Romantic 10/11/2026
- Diabelski plan: Sezon 3 10/11/2026
- Zostanie tylko 1: Sezon 4 10/11/2026
- Avedon 11/11/2026
- Święta w duchu gospel 11/11/2026
- Ciało 11/11/2026
- Światłocień 11/11/2026
- Prawo Alicii 11/11/2026
- Allen 12/11/2026
- Tylko na święta 12/11/2026
- Nie poddamy się 12/11/2026
- Jak bracia: Sezon 2 12/11/2026
- Cesarzowa Sisi: Sezon 3 12/11/2026
- Etos: Sezon 2 12/11/2026
- Cuda na ostrym dyżurze 12/11/2026
- Love Is Blind, Habibi: Sezon 2 12/11/2026
- Heartland 13/11/2026
- Morderstwo w Galicji 13/11/2026
- Miłość w blasku fleszy 13/11/2026
- Mike Ward: Modest 17/11/2026
- W te święta mam cię na oku 18/11/2026
- Bitwa o galerię 18/11/2026
- Prawo Bestii 18/11/2026
- Valentina i 12 znaków zodiaku 18/11/2026
- Altruiści 19/11/2026
- Jim Bakker: Historia teleewangelisty 20/11/2026
- W imieniu syna 20/11/2026
- Siostra Kopciuszka 20/11/2026
- Droga smutku 20/11/2026
- Sprawa Karen Read 23/11/2026
- Ulica Sezamkowa: Część 4 23/11/2026
- Rob Lowe: Wyrzutek 24/11/2026
- The Mosquito Bowl 25/11/2026
- NFL Netflix Gameday: Packers vs. Rams 25/11/2026
- Fool Night 26/11/2026
- Izba przyjęć 26/11/2026
- Porwanie Toos Van der Valk 26/11/2026
- Klub polujących żon: Sezon 2 26/11/2026
- Chłopiec 27/11/2026
- Quasimodo, duch Paryża 27/11/2026
- WWE Survivor Series: 2026 28/11/2026
- 12 świątecznych gier Salish: Kto zgarnie prezenty? 28/11/2026
- Gordon WKRTÓCE W NETLIXIE
TYTUŁY NA LICENCJI
- Harold i Kumar: Spalone święta 1/11/2026
- Sing 1/11/2026
- Barbie w Dziadku do orzechów 1/11/2026
- Sing 2 1/11/2026
- Dwóch gniewnych ludzi 1/11/2026
- Złoty prawnik 1/11/2026
- Raport Pelikana 2/11/2026
- Godziny szczytu 1-3 3/11/2026
- Will Trent: Sezon 1-3 3/11/2026
- Wonder Woman 1984 4/11/2026
- Epoka lodowcowa 4: Wędrówka kontynentów 4/11/2026
- Transformers 1-5 5/11/2026
- Gwiazdkowa miłość 5/11/2026
- Rampage: Dzika furia 5/11/2026
- Przetrwać święta 5/11/2026
- W samym sercu morza 5/11/2026
- Dom wygranych 5/11/2026
- Powrót do Christmas Creek 6/11/2026
- Listy do M 1-6 9/11/2026
- Power: Sezon 1-6 9/11/2026
- Power Book II: Ghost: Sezony 1-4 9/11/2026
- Power Book III: Raising Kanan: Sezony 1-5 9/11/2026
- Power Book IV: Force: Sezony 1-3 9/11/2026
- Liga Sprawiedliwości 10/11/2026
- Jak wytresować smoka 1-3 11/11/2026
- Magda M. Sezony: 1-2 11/11/2026
- Przepis na życie Sezony: 1-2 11/11/2026
- Diagnoza Sezony: 1-2 11/11/2026
- Usterka 11/11/2026
- Cztery Gwiazdki 12/11/2026
- Seks w wielkim mieście 12/11/2026
- Ekspres polarny 12/11/2026
- Witaj, Święty Mikołaju 12/11/2026
- Fred Claus - Brat Świętego Mikołaja 12/11/2026
- Jack Reacher: 1-2 13/11/2026
- Wesołych Świąt 13/11/2026
- Lara Croft: Tomb Raider 13/11/2026
- Grinch 15/11/2026
- Do zobaczenia na Wenus 17/11/2026
- Kłamstwo doskonałe 17/11/2026
- Lekarze: Sezony 1-2 18/11/2026
- Pod powierzchnią: Sezony 1-2 18/11/2026
- Uśmiechnij się 19/11/2026
- Tom i Jerry 19/11/2026
- Historia Kopciuszka 19/11/2026
- 13 godzin: Tajna misja w Benghazi 20/11/2026
- Czarne święta 22/11/2026
- Czas na przyjaźń 28/11/2026
Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.