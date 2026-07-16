Nowości HBO Max na lipiec 2026. Te dwa seriale mnie zaskoczyły
HBO Max podzieliło się listą swoich nowości na lipiec 2026 i po dość leniwych dwóch tygodniach, mogę powiedzieć z czystym sumieniem – jest dobrze.
HBO Max od jakiegoś czasu udostępnia listy swoich zapowiedzi w dwóch transzach. Właśnie dzisiaj otrzymaliśmy zapowiedzi filmów i seriali, jakie pojawią się w serwisie w 2. połowie lipca. Na liście znalazło się kilka kapitalnych filmów, a także długo wyczekiwany spin-off „Teorii wielkiego podrywu”.
Co obejrzeć w HBO Max?
Stuart nie ratuje wszechświata
To jeden z najdziwniejszych pomysłów na spin-off, patrząc na to, który serial jest punktem wyjścia. Od „Teorii wielkiego podrywu”, czyli opowieści o grupie nerdów szukających miłości i szczęścia, do fantastycznego serialu science fiction. „Stuart nie ratuje wszechświata” opowiada o tytułowym sprzedawcy komiksów, który popsuł urządzenie Leonarda i Sheldona i wywołał tym samym kryzys w… multiwersum. Teraz nasz biedny i pesymistyczny bohater, będzie musiał sobie z nim poradzić.
Ciche Miejsce
Niepozorny horror John Krasinskiego zmienił się w rozbudowany świat z własną mitologią. Już niedługo widzowie HBO Max będą mogli obejrzeć wszystkie 3 filmy, które wchodzą w skład serii. Będą to:
- Ciche miejsce
- Ciche miejsce 2
- Ciche miejsce: Dzień pierwszy
Filmy zabiorą was do świata, który został opanowany przez potwory bardzo wyczulone na każdy dźwięk. Czy bohaterom uda się przetrwać? Niektórym tak, jak najbardziej.
President Curtis
To serial, który jest spin-offem… „Ricka i Morty’ego”. Opowiada on prezydencie, którego losy wielokrotnie splotły się z szalonym naukowcem i jego wnuczkiem. Podobieństwa są uderzające. Główny bohater serialu również będzie musiał pokonać wiele przeciwności. Powiedziałem przeciwności? Miałem na myśli kosmiczne potwory z piekła rodem!
Nowości HBO Max – pełna lista:
16 lipca
- Tootsie
17 lipca
- No hej!
- Ciche miejsce
- Ciche miejsce 2
- Ciche miejsce: Dzień pierwszy
18 lipca
- Znajomy dotyk
- Saipan
22 lipca
- Deadliest Catch XXII, odc. 1
- Krótkie lato
23 lipca
- All American VIII, odc. 1
- Filadelfia
- Longing
24 lipca
- Stuart nie ratuje wszechświata, odc. 1
- 90 Day Fiance UK III, odc. 1-13
- Mortal Kombat
25 lipca
- Nigdy więcej słońca
- Euforia: Powrót
27 lipca
- Prezydent Curtis, odc. 1
- Deadly Influence: The Social Media Murders II, odc. 1-7
- In the Eye of the Storm: Chasers, odc. 1-6
30 lipca
- Dzikie łowy
31 lipca
- Fired Up!, odc. 1
- Tak się poznaliśmy
- Bez wyjścia
- W słońcu
- Dom dobry
Szef serwisu Rozrywka.Blog. Współpracownicy wyobrażają sobie go jako dżentelmena w surducie i z cygarem w ręku. Na co dzień walczy na polu walki z brakiem kultury, prowadząc Rozrywka.Blog. Specjalista od seriali i ich historii. Kocha dobre fabuły również w komiksach i animacji. W wolnych chwilach gra w gry bez prądu, maluje figurki. Wcześniej zajmował się zawodowo grami planszowymi, pracował branży PR i marketingu internetowym.