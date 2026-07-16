Nowości HBO Max na lipiec 2026. Te dwa seriale mnie zaskoczyły

HBO Max od jakiegoś czasu udostępnia listy swoich zapowiedzi w dwóch transzach. Właśnie dzisiaj otrzymaliśmy zapowiedzi filmów i seriali, jakie pojawią się w serwisie w 2. połowie lipca. Na liście znalazło się kilka kapitalnych filmów, a także długo wyczekiwany spin-off „Teorii wielkiego podrywu”.

Co obejrzeć w HBO Max?

Stuart nie ratuje wszechświata

To jeden z najdziwniejszych pomysłów na spin-off, patrząc na to, który serial jest punktem wyjścia. Od „Teorii wielkiego podrywu”, czyli opowieści o grupie nerdów szukających miłości i szczęścia, do fantastycznego serialu science fiction. „Stuart nie ratuje wszechświata” opowiada o tytułowym sprzedawcy komiksów, który popsuł urządzenie Leonarda i Sheldona i wywołał tym samym kryzys w… multiwersum. Teraz nasz biedny i pesymistyczny bohater, będzie musiał sobie z nim poradzić.

Ciche Miejsce

Niepozorny horror John Krasinskiego zmienił się w rozbudowany świat z własną mitologią. Już niedługo widzowie HBO Max będą mogli obejrzeć wszystkie 3 filmy, które wchodzą w skład serii. Będą to:

Ciche miejsce

Ciche miejsce 2

Ciche miejsce: Dzień pierwszy

Filmy zabiorą was do świata, który został opanowany przez potwory bardzo wyczulone na każdy dźwięk. Czy bohaterom uda się przetrwać? Niektórym tak, jak najbardziej.

President Curtis

To serial, który jest spin-offem… „Ricka i Morty’ego”. Opowiada on prezydencie, którego losy wielokrotnie splotły się z szalonym naukowcem i jego wnuczkiem. Podobieństwa są uderzające. Główny bohater serialu również będzie musiał pokonać wiele przeciwności. Powiedziałem przeciwności? Miałem na myśli kosmiczne potwory z piekła rodem!

Nowości HBO Max – pełna lista:

16 lipca

Tootsie

17 lipca

No hej!

Ciche miejsce

Ciche miejsce 2

Ciche miejsce: Dzień pierwszy

18 lipca

Znajomy dotyk

Saipan

22 lipca

Deadliest Catch XXII, odc. 1

Krótkie lato

23 lipca

All American VIII, odc. 1

Filadelfia

Longing

24 lipca

Stuart nie ratuje wszechświata, odc. 1

90 Day Fiance UK III, odc. 1-13

Mortal Kombat

25 lipca

Nigdy więcej słońca

Euforia: Powrót

27 lipca

Prezydent Curtis, odc. 1

Deadly Influence: The Social Media Murders II, odc. 1-7

In the Eye of the Storm: Chasers, odc. 1-6

30 lipca

Dzikie łowy

31 lipca

Fired Up!, odc. 1

Tak się poznaliśmy

Bez wyjścia

W słońcu

Dom dobry

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