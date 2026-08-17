Nowości HBO Max na 2. połowę sierpnia 2026. Najciekawsze premiery
HBO Max pokazał swoją listę premier na 2. połowę sierpnia 2026. Długo wyczekiwany serial już jest, ale to rzecz jasna nie wszystko.
Sierpień na platformie Max przynosi solidną porcję świeżych premier, wśród których każdy znajdzie coś dla siebie. Druga połowa miesiąca obfituje zarówno w długo wyczekiwane nowości serialowe ze świata superbohaterów, jak i głośne hity kinowe oraz przejmujące produkcje dokumentalne. Przyjrzyjmy się najciekawszym tytułom, które trafią na ekrany w najbliższych dniach.
HBO Max - nowości na 2. połowę sierpnia 2026:
Latarnie
Nowy serial, który jest częścią uniwersum DCU tworzonego przez Jamesa Gunna i Petera Safrana. Fabuła przypomina bardzo „Detektywa”. Skupia się na dwóch stróżach międzygalaktycznego prawa. Głównymi bohaterami są tu Hal Jordan i nowy rekrut John Stewart. Bohaterowie prowadzą śledztwo w Ameryce, ale badają morderstwo, które daleko wykracza poza nasz świat.
Moja wina: Londyn
Seria „Moja wina” to taki typ filmu, który odpycha znaczną część widzów. Cała reszta go uwielbia. Świadczą o tym i wyniki oglądalności, i fakt, że cały czas powstają kolejne filmy. „Moja wina: Londyn” to anglojęzyczny remake popularnego hiszpańskiego filmu. Fabuła jest prosta: Noah przeprowadza się z Ameryki do Londynu do bardzo bogatego partnera jej matki. Dziewczyna poznaje tam swojego przybranego brata Nicka. Rodzi się między nimi zakazane uczucie, co jest w gruncie rzeczy początkiem szalonego i dziwnego obrotu spraw.
Player One
Lubiany, choć nieidealny film Stevena Spielberga. To adaptacja powieści Ernesta Cline’a pod tym samym tytułem. Akcja rozgrywa się na Ziemi w roku 2045, Ziemi, która jest przeludniona i na skraju upadku. Ludzie uciekają do wirtualnej rzeczywistości, do świata zwanego OASIS. Twórca owego programu umieścił w grze wielki skarb i kontrolę nad całą grą, co sprawia, że wielu graczy próbuje swoich sił w odnalezieniu go.
Głos Hind Rajab
Ten wzruszający obraz zabierze was na Bliski Wschód, a konkretnie do Gazy. Wolontariusze Czerwonego Półksiężyca otrzymują wezwanie od 6-letniej dziewczynki, która błaga o ratunek. Za wszelką cenę starają się utrzymać z nią kontakt i wysłać do niej pomoc. Ta opowieść jest prawdziwa i to jest w niej najbardziej poruszające.
HBO Max - wszystkie nowości:
16 sierpnia
- Chórzyści
17 sierpnia
- Latarnie, odc. 1
19 sierpnia
- Skąd pochodzimy
- Naked and Afraid: Global Showdown, odc. 1-10
20 sierpnia
- Moja wina: Londyn
- Grawitacja
21 sierpnia
- Więzień
- The Pickup
- Mad Max: Na drodze gniewu
- Król Artur: Legenda miecza
- Dalekie od polityki
22 sierpnia
- Conan O'Brien wylatuje
- Rodzina Addamsów 2
- Rodzina Addamsów
- Chronologia wody
23 sierpnia
- Jedenaste: Znaj sąsiada swego
26 sierpnia
- Norah
- Taniec żywych
27 sierpnia
- Christy
- Głos Hind Rajab
- Piknik pod Wiszącą Skałą
28 sierpnia
- Lethally Blonde II, odc. 1-8
- Wojny gangów: Oslo, odc. 1-6
- The Producer, odc. 1
- Spider-Man: Bez drogi do domu
- Ludzkie dzieci
- Birth/Rebirth
29 sierpnia
- Player One
- M jak Mabel
- Hotel Paradise Extra XIII, odc. 1
- The Floor VIP Challenge, odc. 1
30 sierpnia
- Gru i Minionki: Pod przykrywką
- Robot Chicken: 25. rocznica Adult Swim
31 sierpnia
- The Floor VIII, odc. 1
Szef serwisu Rozrywka.Blog. Współpracownicy wyobrażają sobie go jako dżentelmena w surducie i z cygarem w ręku. Na co dzień walczy na polu walki z brakiem kultury, prowadząc Rozrywka.Blog. Specjalista od seriali i ich historii. Kocha dobre fabuły również w komiksach i animacji. W wolnych chwilach gra w gry bez prądu, maluje figurki. Wcześniej zajmował się zawodowo grami planszowymi, pracował branży PR i marketingu internetowym.