Nowości HBO Max na 2. połowę sierpnia 2026. Najciekawsze premiery

Sierpień na platformie Max przynosi solidną porcję świeżych premier, wśród których każdy znajdzie coś dla siebie. Druga połowa miesiąca obfituje zarówno w długo wyczekiwane nowości serialowe ze świata superbohaterów, jak i głośne hity kinowe oraz przejmujące produkcje dokumentalne. Przyjrzyjmy się najciekawszym tytułom, które trafią na ekrany w najbliższych dniach.

HBO Max - nowości na 2. połowę sierpnia 2026:

Latarnie

Nowy serial, który jest częścią uniwersum DCU tworzonego przez Jamesa Gunna i Petera Safrana. Fabuła przypomina bardzo „Detektywa”. Skupia się na dwóch stróżach międzygalaktycznego prawa. Głównymi bohaterami są tu Hal Jordan i nowy rekrut John Stewart. Bohaterowie prowadzą śledztwo w Ameryce, ale badają morderstwo, które daleko wykracza poza nasz świat.

Moja wina: Londyn

Seria „Moja wina” to taki typ filmu, który odpycha znaczną część widzów. Cała reszta go uwielbia. Świadczą o tym i wyniki oglądalności, i fakt, że cały czas powstają kolejne filmy. „Moja wina: Londyn” to anglojęzyczny remake popularnego hiszpańskiego filmu. Fabuła jest prosta: Noah przeprowadza się z Ameryki do Londynu do bardzo bogatego partnera jej matki. Dziewczyna poznaje tam swojego przybranego brata Nicka. Rodzi się między nimi zakazane uczucie, co jest w gruncie rzeczy początkiem szalonego i dziwnego obrotu spraw.

Player One

Lubiany, choć nieidealny film Stevena Spielberga. To adaptacja powieści Ernesta Cline’a pod tym samym tytułem. Akcja rozgrywa się na Ziemi w roku 2045, Ziemi, która jest przeludniona i na skraju upadku. Ludzie uciekają do wirtualnej rzeczywistości, do świata zwanego OASIS. Twórca owego programu umieścił w grze wielki skarb i kontrolę nad całą grą, co sprawia, że wielu graczy próbuje swoich sił w odnalezieniu go.

Głos Hind Rajab

Ten wzruszający obraz zabierze was na Bliski Wschód, a konkretnie do Gazy. Wolontariusze Czerwonego Półksiężyca otrzymują wezwanie od 6-letniej dziewczynki, która błaga o ratunek. Za wszelką cenę starają się utrzymać z nią kontakt i wysłać do niej pomoc. Ta opowieść jest prawdziwa i to jest w niej najbardziej poruszające.

HBO Max - wszystkie nowości:

16 sierpnia

Chórzyści

17 sierpnia

Latarnie, odc. 1

19 sierpnia

Skąd pochodzimy

Naked and Afraid: Global Showdown, odc. 1-10

20 sierpnia

Moja wina: Londyn

Grawitacja

21 sierpnia

Więzień

The Pickup

Mad Max: Na drodze gniewu

Król Artur: Legenda miecza

Dalekie od polityki

22 sierpnia

Conan O'Brien wylatuje

Rodzina Addamsów 2

Rodzina Addamsów

Chronologia wody

23 sierpnia

Jedenaste: Znaj sąsiada swego

26 sierpnia

Norah

Taniec żywych

27 sierpnia

Christy

Głos Hind Rajab

Piknik pod Wiszącą Skałą

28 sierpnia

Lethally Blonde II, odc. 1-8

Wojny gangów: Oslo, odc. 1-6

The Producer, odc. 1

Spider-Man: Bez drogi do domu

Ludzkie dzieci

Birth/Rebirth

29 sierpnia

Player One

M jak Mabel

Hotel Paradise Extra XIII, odc. 1

The Floor VIP Challenge, odc. 1

30 sierpnia

Gru i Minionki: Pod przykrywką

Robot Chicken: 25. rocznica Adult Swim

31 sierpnia

The Floor VIII, odc. 1

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