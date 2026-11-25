rozrywka VOD Polsat Box Go stał się znacznie lepszy. Sprawdzamy nowy player

Player to jeden z tych elementów serwisu streamingowego, na które rzadko zwracamy uwagę, dopóki nie okazuje się, że ich projekt nie jest zbyt dobrze przemyślany. Szukanie odpowiedniego fragmentu, przewijanie filmu na chybił trafił czy konieczność wychodzenia z transmisji, żeby sprawdzić jakiś drobiazg związany z produkcją - to drobne niedogodności, które potrafią zepsuć przyjemność z oglądania. Polsat Box Go postanowił się z nimi rozprawić. Nowy odtwarzacz miał sprawić, że dostęp do filmów, seriali, sportu i telewizji będzie prostszy, szybszy i bardziej intuicyjny. Sprawdziłem, co się zmieniło i jakie korzyści przynoszą nowe funkcje.