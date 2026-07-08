O czym jest Odyseja Homera? Warto wiedzieć przed filmem

Każdy najpewniej choć raz słyszał o "Odysei" Homera. Spora część prawdopodobnie mogła przeczytać fragmenty tego starożytnego eposu w szkole, a niektórzy być może mogli nawet zapoznać się z całym dziełem. Przy okazji premiery "Odysei" w reżyserii Christophera Nolana, która już niebawem zadebiutuje w polskich kinach, warto przypomnieć sobie, o czym właściwie jest epos autorstwa greckiego pieśniarza i przyjść na seans przygotowanym.

Odyseja - o czym jest epos Homera?

"Odyseja" to starożytny epos przypuszczalnie z VIII w. p.n.e., którego autorstwo przypisuje się Homerowi, greckiemu pieśniarzowi wędrownemu i ojcu poezji epickiej. Dzieło skupia się na trwającej dziesięciolecia tułaczce Odyseusza, króla Itaki (w filmie wciela się w niego Matt Damon), który wraca do domu po zakończeniu wojny trojańskiej. Wątek wojny został przedstawiony w drugim dziele Homera - "Iliadzie".

Kiedy Troja upada, Odyseusz wraca do rodzinnej Itaki. Podróż ta zostaje zakłócona przez liczne przeszkody, które sprowadza na niego gniew Posejdona, boga mórz. W efekcie Odyseusz po dziesięcioletniej wojnie trojańskiej spędza kolejne 10 lat na powrocie do domu. W międzyczasie on oraz jego towarzysze stawiają czoła niebezpiecznym sytuacjom. Spotykają cyklopa Polifema (Bill Irwin), a także przepływają przez wyspę syren, które próbują zwabić ich swoim śpiewem. W pewnym momencie podróż Odyseusza zostaje przerwana na 7 lat, kiedy trafia na wyspę nimfy Kalipso (wcielają się w nią Charlize Theron i Samantha Morton).

Równolegle z podróżą Odyseusza Homer snuje również opowieść o tym, co dzieje się na Itace, gdzie na króla czeka jego żona Penelopa (gra ją Anne Hathaway) oraz syn Telemach (Tom Holland). Dzięki temu, że Atena (w tej roli Zendaya) jest opiekunką Odyseusza, postanawia ona nakłonić Telemacha, aby szukał nowych wieści na temat swojego ojca. W tym czasie Penelopa przez lata odrzuca wielu zalotników, którzy chcą pojąć ją za żonę, a tym samym zasiąść na tronie Itaki.

Ostatecznie Odyseusz dociera na Itakę pod postacią żebraka. Mimo to zostaje on rozpoznany przez Telemacha, piastunkę Eurykleję i psa Argosa. Po powrocie główny bohater zabija zalotników, którzy planowali poślubić Penelopę i pozbawić go tronu, a kiedy bliscy ofiar próbują się zemścić, Atena swoją boską interwencją wprowadza pokój na wyspie. Tym samym Odyseusz odzyskuje zarówno rodzinę, jak i władzę.

W "Odysei" Nolana pojawią się również tacy bohaterowie jak: Antinous, przebiegły zalotnik Penelopy (Robert Pattinson), Helena Trojańska (Lupita Nyong'o), Menelaos, król Sparty (Jon Bernthal), Agamemnon (Benny Safdie), Eumajos, wierny sługa Odyseusza (John Leguizamo), Melanto (Mia Goth), Eurylochos, towarzysz Odyseusza (Jon Bernthal / Himesh Patel), Antikleja, matka Odyseusza (Samantha Morton).

Premiera "Odysei" 17 lipca 2026 roku.

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