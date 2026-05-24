Off Campus przedłużony na 2. sezon. Skupi się na innej historii

Serial "Off Campus" podbija serwis Prime Video, a widzowie oglądają go na potęgę. Same książki są bardzo popularne, więc nic dziwnego, że platforma zdecydowała się pociągnąć temat i przed premierą 1. sezonu zapowiedziała kontynuację. Główny cykl, który później został wzbogacony jeszcze o spin-offy, składa się z 5 książek: "The Deal. Układ", "The Mistake. Błąd", "The Score. Podbój", "The Goal. Cel" oraz "The Legacy. Dziedzictwo". Każdy z tomów rozbudowuje świat "Off Campus" o historie innych bohaterów.

W premierowej odsłonie opartej o powieść "Układ" widzowie poznali historię Hannah (Ella Bright) i Garretta (Belmont Cameli). To właśnie ich historię miłosną showrunnerka Louisa Levy zaadaptowała pod 1. sezon. Para rozpoczyna swoją relację w niecodziennych okolicznościach. Hannah i Garrett wchodzą bowiem ze sobą w tytułowy układ: ona chce wzbudzić zazdrość w swoim obiekcie westchnień, czyli atrakcyjnym muzyku Justinie (Josh Heuston), z kolei on zamierza skorzystać z jej pomocy przy korepetycjach. Ich umowa z czasem zaczyna przeradzać się jednak w coś więcej.

Off Campus, 2. sezon - kiedy premiera w Prime Video?

Każdy sezon będzie adaptował kolejne tomy z serii Kennedy, co oznacza, że Hannah i Garrett nie będą już bohaterami nowej odsłony. Wciąż jednak w tle będą pojawiać się również inni bohaterowie, co można było wywnioskować już na przykładzie 1. sezonu. Historia skupiała się nie tylko na Hannah i Garrettcie, ale także na romansie Allie (Mika Abdalla) i Deana (Stephen Kalyn).

Wyjaśniła to również sama showrunnerka:

"Off Campus" różni się trochę od modelu "Bridgertonów", gdzie jedna książka odpowiada jednemu sezonowi. Zawsze będziemy mieli jakieś szczęśliwe zakończenie, a potem będziemy mieli kolejną historię miłosną, która pozostanie nierozwiązana. Taką strukturę i model budujemy. Powodem tego jest to, że to prawdziwa obsada, a ja chcę, żeby widzowie wiedzieli, czego będą się spodziewać w kolejnym sezonie. Chcę, żeby wiedzieli, dla kogo i dlaczego się pojawiają, i jaka historia wymaga rozwiązania.

Oznacza to, że Hannah i Garrett najpewniej pojawią się w 2. sezonie, choć to nie na nich tym razem skupi się nowa odsłona. Nie ma jeszcze na ten temat oficjalnych informacji, ale można już domyśleć się, co będzie główną osią fabularną nadchodzącej części serialu.

Biorąc pod uwagę, że Levy planuje adaptować książkę po książce, 2. sezon "Off Campus" skupi się na historii miłosnej Johna Logana (Antonio Cipriano) oraz Grace Ivers (India Fowler). Początkowo para ma się ku sobie, jednak popełniony przez Logana błąd ucina ich relację. Kiedy w kolejnym roku akademickim Grace wraca na uczelnię jako pewna siebie kobieta, Logan postanawia ją odzyskać. Nie będzie to jednak takie proste.

Data premiery 2. sezonu nie została jeszcze ujawniona. W połowie maja pojawiła się informacja, że ekipa niebawem wraca na plan, aby rozpocząć zdjęcia do nowej odsłony. Można zatem spekulować, że najnowsze odcinki zadebiutują w połowie 2027 roku. Na oficjalne wieści od Prime Video trzeba będzie jednak poczekać.

Anna Bortniak 24.05.2026 10:12

