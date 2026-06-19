Nie żyje aktor z Supermana. W jego domu wybuchł pożar

Córka Paula i Sheili Garry Averych "z ogromnym bólem" podała na swoim Facebooku, że jej rodzice zmarli wcześnie rano we wtorek 16 czerwca. Wraz z siostrą Parker zapewniła przy tym, że zawsze bardzo się kochali i "nikt nie musi się zastanawiać, czy tak było". Jednocześnie podziękowała straży pożarnej z Blairstown za ich wysiłki. Niestety, pożaru nie udało się opanować.

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Paul Avery nie żyje

Paul Avery, który w chwili śmierci miał 84 lata, dwie dekady spędził w Hollywood. Występował przede wszystkim w serialach. W latach 80. dołączył do obsady uwielbianej opery mydlanej "Wszystkie moje dzieci". Przez ponad dekadę wcielał się w produkcji w barmana w barze Foxy's. Wcześniej gościnnie pojawiał się też w "Soap" czy "Three's Company" i udało mu się zagrać małą rolę telewizyjnego operatora w "Supermanie" z 1978 roku.

Po opuszczeniu Hollywood Paul Avery pracował jako redaktor naczelny internetowej gazety "Ridge View Echo". Jak sam przyznawał w wywiadach uwielbiał bowiem aktywnie uczestniczyć w życiu małego miasteczka.

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Paul Avery w swoim życiu zajmował się nie tylko aktorstwem i pisaniem. Uwielbiał też skoki spadochronowe i jazdę na motocyklu. Prócz tego był członkiem Gwardii Narodowej Stanów Zjednoczonych i przez rok służył podczas wojny w Wietnamie jako szef załogi śmigłowca.

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Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.