Nie było planu B. Bocelli, Wenecja i nowy rozdział PMI

Philip Morris International (PMI) zaprosiło do wspólnego projektu Andreę Bocellego - nie rozkrzyczanego influencera, nie przebrzmiałego celebrytę, lecz artystę, którego kariera od lat polega na łączeniu światów uznawanych, które pozornie do siebie nie pasują: opery i muzyki popularnej, tradycji i nowej publiczności.



Owocem tej współpracy jest „Believe. Further” – zapowiedziana jako wieloletnia platforma dialogu o postępie i zmianie, zainaugurowana pod koniec czerwca 2026 r. podczas dwudniowego wydarzenia w Wenecji, na które PMI zaprosiło europejskie media. W jego programie znalazły się między innymi rozmowa Bocellego z Massimo Andoliną, prezydentem PMI na Europę, zatytułowana „Two voices on a similar path”, oraz wieńczący całość koncert na Placu św. Marka.

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Wenecja jako symbol

Wybór Wenecji nie był przypadkowy. Wybitny pisarz Josip Brodski opisywał zapach zmarzłych wodorostów i to jak mieszają się tu wonie, obrazy i światy. Podobnie Andolina, prowadzący spotkanie z Boccelim widzi w tym miejscu „miasto mostów”. PMI wybrało je dlatego, że most jest miejscem spotkania, a firma chce zobaczyć, jak będzie wyglądało spotkanie z przyszłością.

Jeśli chcesz zmiany, musisz naprawdę w nią uwierzyć. Mieć wizję i wierzyć w nią nawet wtedy, gdy wszyscy mówią, że to niemożliwe – mówił Andolina.

Symbolem zmiany jest również sam Bocelli. Urodzony w 1958 r. muzyk od dzieciństwa mierzył się problemami ze wzrokiem, a w wieku 12 lat stracił go całkowicie po wypadku podczas gry w piłkę nożną. W szkole dla niewidomych opanował alfabet Braille'a i kilka instrumentów, a studia prawnicze na Uniwersytecie w Pizie opłacał, grając wieczorami na pianinie w barach. Przełom przyszedł w 1992 r., gdy nagrane przez niego demo trafiło do Luciano Pavarottiego – dwa lata później Bocelli wygrał sekcję debiutantów festiwalu w Sanremo. Od tego czasu sprzedał ponad 90 milionów płyt, łącząc w karierze partie operowe z popularnymi balladami i duetami z artystami tak różnymi jak Sarah Brightman czy Céline Dion.

Zawsze wierzyłem, jak ważne jest pozostanie wiernym własnym wartościom i przyjmowanie każdego etapu drogi, ucząc się po drodze. Musimy uznać za możliwe nawet to, co wydaje się niemożliwe, jeśli pomaga poprawiać ludzkie życie i wspiera postęp – powiedział Andrea Bocelli na inauguracji platformy PMI „Believe. Further”.

Co ma na myśli PMI, mówiąc o zmianie?

Ta sama logika stoi za transformacją samej firmy, od dekad kojarzonej przede wszystkim z produkcją papierosów, która konsekwentnie przestawia swój biznes na produkty bezdymne – jak to ujął Andolina, „nie było planu B”.

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W tej opowieści nie ma miejsca na produkt, sprzedażowy ton ani techniczne argumenty. Jest za to muzyka, konsekwencja i realna zmiana modelu biznesowego. Wenecja - miasto zbudowane na mostach łączących wyspy – ma być tej zmiany symbolem.

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Konrad Chwast Redaktor Szef serwisu Rozrywka.Blog. Współpracownicy wyobrażają sobie go jako dżentelmena w surducie i z cygarem w ręku. Na co dzień walczy na polu walki z brakiem kultury, prowadząc Rozrywka.Blog. Specjalista od seriali i ich historii. Kocha dobre fabuły również w komiksach i animacji. W wolnych chwilach gra w gry bez prądu, maluje figurki. Wcześniej zajmował się zawodowo grami planszowymi, pracował branży PR i marketingu internetowym.