rozrywka VOD Hity prosto z kina w Polsat Box Go. Co obejrzeć w jesienne wieczory?

To był naprawdę udany rok dla kinomanów. Repertuary pękały w szwach od perełek docenionych przez widzów i krytyków. Jeszcze kilka lat temu trudno byłoby sobie wyobrazić, że na możliwość nadrobienia kinowych hitów w domowym zaciszu będziemy czekać zaledwie kilka miesięcy, ale... Cóż, teraz to jak najbardziej możliwe. W Polsat Box Go można już znaleźć produkcje, które jeszcze niedawno gościły na wielkim ekranie. A wśród nich: nowy „Resident Evil”, biograficzny „Tony” z Antonio Banderasem, thriller wojenny z Andrew Scottem oraz kilka innych interesujących propozycji.