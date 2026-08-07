Jesień w Polsat Box Go. Będzie z czego wybierać

Ogłaszanie ramówki to zwykle ważne dla telewizji wydarzenie, wyznaczające niejako kierunek, którym w najbliższych miesiącach stacja planuje się kierować. Jesienią 2026 roku powróci wiele tytułów, które publiczność zna bardzo dobrze, ale znajdzie się miejsce również dla nowości.

Jesień w Polsat Box Go. Wielkie powroty i wyczekiwane nowości

Polsat Box Go może się pochwalić sporym potencjałem na przyciągnięcie publiczności w najbliższych miesiącach. Użytkownicy będą mogli korzystać z serwisu na wielu frontach - obejrzeć filmy, które do niedawna robiły ogromne show w kinach, a także programy, które docelowo trafiają na ekran telewizora, ale będą dostępne do obejrzenia także w Polsat Box Go. Przedstawiamy TOP 5 tytułów, które mogą szczególnie zamieszać tej jesieni.

Backrooms. Bez wyjścia

Horror, który z internetowego fenomenu stał się pełnoprawnym, wspartym przez A24 filmem, wyreżyserowanym przez absolutnego debiutanta, Kane'a Parsonsa. Głównym bohaterem opowiadanej przez niego historii jest Clark (Chiwetel Ejiofor), który zarządza lokalnym sklepem z meblami. Życie mężczyzny to pasmo nieszczęść, które stara się przepracować na terapii u dr Mary Kline (Renate Reinsve). Pewnej nocy Clark niespodziewaie przenosi się do tajemniczej przestrzeni, wypełnionej bezkresnymi korytarzami i pokojami.

Od 6 sierpnia w bibliotece Polsat Box Go.

Martwe zło: Ogień

Alice (Souheila Yacoub) i Will (George Pullar) Price są małżeństwem, które od jakiegoś czasu przestało się ze sobą dogadywać. Po kolejnej kłótni pijany Will odjeżdża i niedługo potem ginie w wypadku samochodowym. Po pogrzebie Alice, wraz z rodziną zmarłego partnera, jedzie do zapuszczonego domu rodzinnego Price'ów, którzy z trudem zmagają się z tragedią. To jednak nie koniec horroru - kolejni bohaterowie stopniowo przeistaczają się w żądne krwi bestie.

Od 25 sierpnia w bibliotece Polsat Box Go.

Hitster. Muzyczna gra przebojów

Pośród wielu uznanych i mających swoje miejsce w "kanonie" programów, dostaniemy powiew świeżości. Będzie nim "Hitster", zapowiadany przez Polsat jako program, który w oryginalny sposób łączy muzyczne wspomnienia z emocjonującą rywalizacją, udowadniając, że dobra muzyka nigdy się nie starzeje. Obietnicy spróbują dotrzymać prowadzący show: Ida Nowakowska oraz Piotr Kędzierski. W każdym odcinku dwie dwuosobowe drużyny gwiazd będą mierzyć się w pełnej emocji rozgrywce, próbując odgadnąć, z którego roku pochodzą największe hity.

Premiera 3 września.

Twoja twarz brzmi znajomo

Jeden z (osobiście moich również) ulubionych polskich programów rozrywkowych powraca z 23. edycją. Widzowie będą mieli szansę, by po raz kolejny być świadkami spektakularnych przemian - zarówno wizualnych, jak i głosowych, czy aktorskich. Ósemkę uczestników, którzy pokaże nam swoje możliwości w tym zakresie, tworzą: Urszula Milewska, Maria Sadowska, bryska, Ida Nowakowska, Marcin Miller, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak i Rafał Brzozowski. Prowadzącymi "TTBZ" ponownie będą Agnieszka Hyży oraz Maciej Rock, a na jurorskich krzesłach zasiądzie niezmieniony kwartet stworzony z Małgorzaty Walewskiej, Piotra Gąsowskiego, Justyny Steczkowskiej i Stefano Terrazzino.

Premiera 4 września.

Taniec z gwiazdami

Największe i najdłużej emitowane taneczne show również ponownie zagości na ekranach telewizora, a następnie w serwisie Polsat Box Go. Walka o Kryształową Kulę oraz pieniężne nagrody znów będzie zacięta, a nazwiska uczestników - mocne. Tytułowymi gwiazdami w tym sezonie będą: Mandaryna, Izabela Kuna, Helena Englert, Monika Borzym, Joanna Jędrzejczyk, Kaeyra, Piotr „Guma” Gumulec, Matteo Brunetti, Dominik Rupiński, Krzysztof Kwiatkowski, Jasper Sołtysiewicz i Dominik Smaruj. Jeśli chodzi zaś o tancerzy, lista prezentuje się następująco: Magdalena Tarnowska, Julia Suryś, Izabela Skierska, Daria Syta i Sara Janicka, a także Michał Bartkiewicz, Kamil Kuroczko, Michał Kassin, Roman Osadchiy oraz debutanci: Estelle Franćois, Kacper Rutka i Krystian Rzymkiewicz.

Premiera 6 września.

Polsat Box Go - pełna lista tytułów w ofercie na jesień

Powyższe propozycje stanowią mocną stawkę, a i tak nie są wszystkim, co będzie możliwe do obejrzenia w Polsat Box Go. Zgodnie z oficjalnym komunikatem Polsatu, na 24 kanałach sportowych dostępnych w serwisie będzie można oglądać m.in. piłkarskie zmagania w Lidze Mistrzów, Lidze Konferencji, Lidze Narodów i czołowych europejskich rozgrywkach, siatkarskie zmagania kobiet i mężczyzn w mistrzostwach Europy, a także zmagań sportowych w takich dyscyplinach jak tenis, koszykówka, piłka ręczna czy hokej.

Pełna lista jesiennej ramówki telewizyjnej dostępnej w Polsat Box Go (zarówno premier, jak i powracających tytułów):

Pierwsza miłość

Gliniarze. Śląsk

Gliniarze

Trudne sprawy

Policjantki i Policjanci

Uroczysko

Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny

Sprawiedliwi. Trójmiasto

Zdrada

Twoja twarz brzmi znajomo

Taniec z gwiazdami

Awantura o kasę

Milionerzy

Hitster. Muzyczna gra przebojów

Ewa gotuje

Kabaret K2. Jedziemy po bandzie

Kabaret na żywo. Młodzi i Moralni

Nasz nowy dom

Szczegółowy harmonogram premier znajdziecie tutaj.

Pełna lista nowości filmowych w Polsat Box Go:

Backrooms. Bez wyjścia 6/8/26

Stroiciel sejfów 14/8/26

Psoty 21/8/26

Martwe zło: Ogień 25/8/26

Lato moich koszmarów 27/8/26

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Do stworzenia grafiki głównej użyto materiałów prasowych Polsatu

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