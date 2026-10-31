Prime Video pokazał nowości na listopad 2026. Nie ma mocnych na Amazona

Listopad zapowiada się na jeden z najmocniejszych miesięcy w tym roku na platformie Amazona. Wraca wielkie fantasy w świecie Tolkiena, a fani cyberpunku po latach czekania dostaną kontynuację kultowego „Łowcy androidów”. Do tego dochodzą dwie produkcje biograficzne o legendach amerykańskiego sportu: serial o Muhammadzie Alim i film o Johnie Maddenie z Nicolasem Cage’em w roli głównej.

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Prime Video na listopad 2026. Nowości:

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy – 3. sezon

Nie ma chyba drugiego serialu, który polaryzowałby w aż takim stopniu. „Pierścienie Władzy” rzeczywiście nie wystartowały dobrze. Choć widać było pieniądze włożone w produkcję, to fabularnie premierowy sezon pozostawiał wiele do życzenia. W kolejnej serii było jednak znacznie lepiej i choć produkcja dalej trzyma się na dystans od tekstów Tolkiena, to przynajmniej serial stanął na własnych nogach. Jak będzie w przypadku nadchodzącej serii? Trudno powiedzieć. Pewne jest jednak, że kolejny sezon nie przejdzie bez echa.

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Prime Video listopad 2026

Blade Runner 2099

Serial ma stanowić bezpośrednią kontynuację filmów „Łowca androidów” oraz „Blade Runner 2049”. Fabuła opowie o uciekinierce o imieniu Cora (Hunter Schafer), która podszywa się pod łowczynię androidów. Rzecz w tym, że pół wieku po wydarzeniach z filmów, świat zmienił się nie do poznania. To replikanci wygrali wojnę, a więc to ludzie są obywatelami drugiej kategorii. Bardzo ryzykowny punkt wyjścia, ale to może się udać.

Prime Video listopad 2026

Madden

Biograficzny film opowiadający o Johnie Maddenie, legendzie amerykańskiego futbolu. Film mówi o przyjaźni i współpracy Maddena z Alem Davisem, porywczym szefem Raiders. Pokazuje też, jak Madden po zakończeniu kariery trenerskiej znalazł nową drogę, która dała mu jeszcze większą sławę: został komentatorem i twarzą gry wideo. Uwaga: w tytułowego bohatera wciela się tu Nicolas Cage.

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The Greatest

To pierwszy autoryzowany serial fabularny o życiu Muhammada Alego. Jego producentką wykonawczą jest wdowa po bokserze, Lonnie Ali. Serial ma pokazać wzloty i upadki bohatera na ringu, ale jego mocną stroną mają być również te momenty, gdy Ali znajduje się poza światłem reflektorów.

Amazon Prime w listopadzie 2026:

The Greatest: sezon 1 - 04.11

Terrell & T.O. - 05.11

Campus Drivers: sezon 1 - 06.11

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy: sezon 3 - od 11.11

The Chosen: sezon 6 - od 15.11

MADDEN - 18.11

Perfekcyjni kłamcy - 20.11

Blade Runner 2099 - 25.11

Nine to Six: sezon 1 - od 25.11

The Boy Who Stole Billions? - 30.11

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