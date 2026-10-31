Prime Video pokazał nowości na listopad 2026. Nie ma mocnych na Amazona
Amazon Prime Video pokazał swoje nowości na listopad 2026. Jest wśród nich serial, który gdzie się nie pojawi, tam budzi emocje. Oto wszystkie nowości.
Listopad zapowiada się na jeden z najmocniejszych miesięcy w tym roku na platformie Amazona. Wraca wielkie fantasy w świecie Tolkiena, a fani cyberpunku po latach czekania dostaną kontynuację kultowego „Łowcy androidów”. Do tego dochodzą dwie produkcje biograficzne o legendach amerykańskiego sportu: serial o Muhammadzie Alim i film o Johnie Maddenie z Nicolasem Cage’em w roli głównej.
Prime Video na listopad 2026. Nowości:
Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy – 3. sezon
Nie ma chyba drugiego serialu, który polaryzowałby w aż takim stopniu. „Pierścienie Władzy” rzeczywiście nie wystartowały dobrze. Choć widać było pieniądze włożone w produkcję, to fabularnie premierowy sezon pozostawiał wiele do życzenia. W kolejnej serii było jednak znacznie lepiej i choć produkcja dalej trzyma się na dystans od tekstów Tolkiena, to przynajmniej serial stanął na własnych nogach. Jak będzie w przypadku nadchodzącej serii? Trudno powiedzieć. Pewne jest jednak, że kolejny sezon nie przejdzie bez echa.
Blade Runner 2099
Serial ma stanowić bezpośrednią kontynuację filmów „Łowca androidów” oraz „Blade Runner 2049”. Fabuła opowie o uciekinierce o imieniu Cora (Hunter Schafer), która podszywa się pod łowczynię androidów. Rzecz w tym, że pół wieku po wydarzeniach z filmów, świat zmienił się nie do poznania. To replikanci wygrali wojnę, a więc to ludzie są obywatelami drugiej kategorii. Bardzo ryzykowny punkt wyjścia, ale to może się udać.
Madden
Biograficzny film opowiadający o Johnie Maddenie, legendzie amerykańskiego futbolu. Film mówi o przyjaźni i współpracy Maddena z Alem Davisem, porywczym szefem Raiders. Pokazuje też, jak Madden po zakończeniu kariery trenerskiej znalazł nową drogę, która dała mu jeszcze większą sławę: został komentatorem i twarzą gry wideo. Uwaga: w tytułowego bohatera wciela się tu Nicolas Cage.
The Greatest
To pierwszy autoryzowany serial fabularny o życiu Muhammada Alego. Jego producentką wykonawczą jest wdowa po bokserze, Lonnie Ali. Serial ma pokazać wzloty i upadki bohatera na ringu, ale jego mocną stroną mają być również te momenty, gdy Ali znajduje się poza światłem reflektorów.
Amazon Prime w listopadzie 2026:
- The Greatest: sezon 1 - 04.11
- Terrell & T.O. - 05.11
- Campus Drivers: sezon 1 - 06.11
- Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy: sezon 3 - od 11.11
- The Chosen: sezon 6 - od 15.11
- MADDEN - 18.11
- Perfekcyjni kłamcy - 20.11
- Blade Runner 2099 - 25.11
- Nine to Six: sezon 1 - od 25.11
- The Boy Who Stole Billions? - 30.11
Szef serwisu Rozrywka.Blog. Współpracownicy wyobrażają sobie go jako dżentelmena w surducie i z cygarem w ręku. Na co dzień walczy na polu walki z brakiem kultury, prowadząc Rozrywka.Blog. Specjalista od seriali i ich historii. Kocha dobre fabuły również w komiksach i animacji. W wolnych chwilach gra w gry bez prądu, maluje figurki. Wcześniej zajmował się zawodowo grami planszowymi, pracował branży PR i marketingu internetowym.