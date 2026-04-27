Wielki powrót Rodu Smoka. Są konkrety - zwiastun i data premiery 3. sezonu

Mamy zwiastun 3. sezonu "Rodu smoka", a - co ważniejsze - również jego dokładną datę premiery. Kiedy produkcja fantasy zadebiutuje na małych ekranach?

Anna Bortniak
rod smoka 3 sezon zwiastun data premiery
Pod koniec lutego HBO potwierdziło wstępną datę 3. sezonu "Rodu smoka". Teraz wiadomo już, kiedy dokładnie produkcja fantasy ze świata "Gry o tron" zadebiutuje w serwisie HBO Max. To już zaraz.

Ród smoka, 3. sezon - kiedy premiera? Nowy zwiastun

HBO pokazało zwiastun 3. sezonu "Rodu smoka" i ujawniło jego datę premiery. Wcześniej pojawiła się informacja, że będzie to czerwiec 2026 roku, natomiast dziś wiadomo już, że premierowy odcinek 3. sezonu serialu "Ród smoka" zadebiutuje konkretnie 21 czerwca 2026 roku.

Oto zwiastun:

Początek 3. sezonu osadzony jest w samym środku totalnej wojny w ramach Tańca Smoków i bitwy nad Gulletem. Targaryenowie, Hightowerowie i inne rody będą zatem nadal toczyć walkę, a relacje między bohaterami będą powoli rozpadać się na kawałki.

Wiadomo już, że 3. sezon "Rodu smoka" nie będzie tym ostatnim - twórcy zaplanowali jeszcze jeden sezon. Nie wiadomo jednak, kiedy rozpoczną się prace nad kolejną odsłoną. Miejmy nadzieję, że konflikt showrunnera serialu Ryana Condala i George'a R.R. Martina z powodów różnic artystycznych nie wpłynie na realizację 4. sezonu.

Anna Bortniak
27.04.2026 17:57
Najnowsze
17:43
Netflix dawno nie miał thrillera, który tak bardzo chciałbym obejrzeć w kinie
Aktualizacja: 2026-04-27T17:43:00+02:00
16:33
Czym jest Jezioro Łez? Stamtąd zmierza do końca
Aktualizacja: 2026-04-27T16:33:00+02:00
14:47
Bedoes zaapelował do mediów. Powiedział, co dalej po zbiórce
Aktualizacja: 2026-04-27T14:47:01+02:00
14:29
Nowy odcinek Stamtąd dał nam najmocniejszą scenę w historii serialu
Aktualizacja: 2026-04-27T14:29:58+02:00
13:58
Na finiszu streamu Łatwoganga Bedoes powiedział coś szkodliwego. Wyprostujmy to
Aktualizacja: 2026-04-27T13:58:37+02:00
13:15
Wyczekiwany serial ze świata Yellowstone traci twórcę przed 2. sezonem
Aktualizacja: 2026-04-27T13:15:32+02:00
12:14
Wszystkie najważniejsze momenty streamu Łatwoganga
Aktualizacja: 2026-04-27T12:14:20+02:00
11:22
Blanka Lipińska zgoliła głowę, ale mogłaby się już nie odzywać. Jestem zażenowany
Aktualizacja: 2026-04-27T11:22:14+02:00
10:20
Nadchodzi polska wersja Genialnej Morgan. Główna rola obsadzona perfekcyjnie
Aktualizacja: 2026-04-27T10:20:43+02:00
9:49
Łatwogang czy WOŚP: kto zebrał więcej pieniędzy? Oto liczby
Aktualizacja: 2026-04-27T09:49:43+02:00
9:01
Toy Story 5 nie dla wszystkich dzieci? Film dostał nową kategorię wiekową
Aktualizacja: 2026-04-27T09:01:40+02:00
21:47
Łatwogang zakończył transmisję. Ile zebrano pieniędzy?
Aktualizacja: 2026-04-26T21:47:51+02:00
21:41
Wokalista Coldplay wsparł zbiórkę Łatwoganga. Pokazali nagranie
Aktualizacja: 2026-04-26T21:41:46+02:00
20:59
O której koniec streama Łatwoganga? Jest ogłoszenie
Aktualizacja: 2026-04-26T20:59:50+02:00
18:33
To koniec Madison. Co z 2. sezonem serialu?
Aktualizacja: 2026-04-26T18:33:00+02:00
17:33
Film Diabeł ubiera się u Prady źle się zestarzał. Dlatego potrzebujemy 2. części
Aktualizacja: 2026-04-26T17:33:00+02:00
17:01
Stream Łatwoganga stał się festiwalem dla influencerów. Widzom to się nie podoba
Aktualizacja: 2026-04-26T17:01:19+02:00
15:12
Kim jest Łatwogang? O charytatywnym streamie tiktokera mówią wszyscy
Aktualizacja: 2026-04-26T15:12:00+02:00
14:25
W jakiej kolejności czytać książki Nigdy w życiu? Grochola wróciła
Aktualizacja: 2026-04-26T14:25:26+02:00
12:21
To prawdziwa historia, choć trudno w to uwierzyć. Opowiada ją kryminał w Prime Video
Aktualizacja: 2026-04-26T12:21:00+02:00
