Wielki powrót Rodu Smoka. Są konkrety - zwiastun i data premiery 3. sezonu

Pod koniec lutego HBO potwierdziło wstępną datę 3. sezonu "Rodu smoka". Teraz wiadomo już, kiedy dokładnie produkcja fantasy ze świata "Gry o tron" zadebiutuje w serwisie HBO Max. To już zaraz.

Ród smoka, 3. sezon - kiedy premiera? Nowy zwiastun

HBO pokazało zwiastun 3. sezonu "Rodu smoka" i ujawniło jego datę premiery. Wcześniej pojawiła się informacja, że będzie to czerwiec 2026 roku, natomiast dziś wiadomo już, że premierowy odcinek 3. sezonu serialu "Ród smoka" zadebiutuje konkretnie 21 czerwca 2026 roku.

Początek 3. sezonu osadzony jest w samym środku totalnej wojny w ramach Tańca Smoków i bitwy nad Gulletem. Targaryenowie, Hightowerowie i inne rody będą zatem nadal toczyć walkę, a relacje między bohaterami będą powoli rozpadać się na kawałki.

Wiadomo już, że 3. sezon "Rodu smoka" nie będzie tym ostatnim - twórcy zaplanowali jeszcze jeden sezon. Nie wiadomo jednak, kiedy rozpoczną się prace nad kolejną odsłoną. Miejmy nadzieję, że konflikt showrunnera serialu Ryana Condala i George'a R.R. Martina z powodów różnic artystycznych nie wpłynie na realizację 4. sezonu.

Anna Bortniak 27.04.2026 17:57

