Ile można zyskać, łącząc telewizję, internet i telefon w jednej ofercie?

Ile można zaoszczędzić dzięki Usługom Łączonym?

Usługi Łączone to rozwiązanie, w którym kilka usług telekomunikacyjnych działa w ramach jednej oferty. Najczęściej obejmują internet, telewizję oraz abonament komórkowy, ale mogą też zawierać dodatkowe elementy np. telefon stacjonarny czy internet mobilny. Ich główną zaletą jest niższa cena - niższa niż przy wyborze standardowej oferty.Cena usług łączonych zależy przede wszystkim o ilości wybranych usług telekomunikacyjnych i telewizyjnych. Zasada jest prosta: im więcej wybierzesz, tym więcej zyskujesz! W skali roku różnica może wynosić nawet kilkaset złotych — szczególnie wtedy, gdy z kilku usług korzysta cała rodzina.

Dlaczego Usługi Łączone w Plusie i Polsat Box to wygodne rozwiązanie?

Łączenie usług to nie tylko kwestia ceny. Dla wielu użytkowników równie ważna jest wygoda codziennego korzystania oraz łatwiejsze zarządzanie domowymi usługami. Najważniejsze korzyści to:

dodatkowe korzyści dostępne dla klientów korzystających z kilku usług jednocześnie,

łatwiejszy kontakt w przypadku pytań lub problemów technicznych.

To, jakie opcje znajdą się w twoim zestawie, zależy tylko od Ciebie. Wybrać możesz te usługi, z których realnie korzystasz na co dzień.

O co można uzupełnić Usługi Łączone w Plusie i Polsat Box?

Usługi Łączone w można dodatkowo rozszerzyć o opcje związane z rozrywką i dostępem do treści online. Jedną z najpopularniejszych usług dodatkowych są streamingi. W Polsat Box do Usług Łączonych możesz dodać gotowy zestaw za 40 złotych miesięcznie (Amazon Prime, Apple TV, SkyShowtime - kanały i serwis) lub skomponować własny zestaw w Promocji 2 za 40 złotych miesięcznie do wyboru spośród: Apple TV, Disney+, HBO i HBO Max oraz SkyShowtime - kanały i serwis).

Najczęściej zadawane pytania o oszczędności w ramach Usług Łączonych

Czym są Usługi Łączone w Plusie i Polsat Box?

To oferta pozwalająca połączyć kilka usług m.in. internet, telewizję i abonament komórkowy. Dzięki temu można wygodniej zarządzać usługami i korzystać z dodatkowych korzyści dostępnych dla klientów łączących kilka ofert.

Czy można samodzielnie wybrać usługi w ramach Usług Łączonych?

Tak, jest to możliwe. Zakres usług zależy od Twoich potrzeb. Możliwe jest połączenie telewizji od Polsat Box z internetem mobilnym, światłowodem lub/i abonamentem od Plusa.

Czy Usługi Łączone to zawsze opłacalne rozwiązanie?

Nie zawsze. Jeśli korzystasz tylko z jednej usługi, np. samego internetu, Usługi Łączone t mogą być mniej korzystne niż pojedyncza oferta. Najwięcej zyskują osoby korzystające z kilku usług jednocześnie.

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