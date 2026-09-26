100 najlepszych seriali XXI wieku. Zabrakło ważnych tytułów

Widzowie, czytelnicy i słuchacze polegają na rekomendacjach "The New York Times". Gazeta ma ogromny autorytet wśród odbiorców kultury i wiele osób ufa jej w kwestii wyboru najlepszych filmów i seriali, książek czy podcastów. Najsłynniejszą listą jest lista bestsellerów książkowych, która publikowana jest nieprzerwanie od 1931 roku. Teraz dołączyła do niej lista 100 najlepszych seriali XXI wieku. W jaki sposób powstała?

Warto podkreślić, że nie jest to subiektywny ranking redakcji. Lista powstała w wyniku debat 516 profesjonalistów związanych branżą serialową, w tym aktorów, showrunnerów, scenarzystów, osób odpowiedzialnych za zdjęcia, dźwięk czy montaż oraz krytyków i innych wpływowych postaci. Każdy z głosujących mógł wskazać do 10 najlepszych jego zdaniem seriali XXI wieku, które zadebiutowały 1 stycznia 2000 roku lub później. Oto efekty, z którymi nie wszyscy widzowie się zgadzają.

REKLAMA

100 najlepszych seriali XXI wieku według The New York Times. Jakich tytułów zabrakło?

Nie każdy widz zgodzi się z rankingiem, to jasne. Pod wpisem na profilu DiscussingFilm na X wywiązała się jednak dyskusja, w której zauważano, że zabrakło kilku głośnych i genialnych seriali. Na liście nie znalazły się choćby takie popularne tytuły jak "The Walking Dead", "Sherlock", "Ostre przedmioty" czy "Dark". Niektórzy zwracali również uwagę, że nie pojawił się na niej serial "Rodzina Soprano", ale do tego wyboru nie można mieć pretensji - przypomnijmy, że produkcja odcinkowa zadebiutowała w 1999 roku, a zatem jeszcze przez rozpoczęciem XXI wieku.

Oto pełna lista 100 najlepszych seriali XXI wieku według "The New York Times":

Breaking Bad (2008-2013) Prawo ulicy (2002-2008) Mad Men (2007-2015) Sukcesja (2018-2023) Fleabag (2016-2019) Gra o tron (2011-2019) Figurantka (2012-2019) Rockefeller Plaza 30 (2006-2013) Pohamuj entuzjazm (2000-2024) Atlanta (2016-2022) The Office (U.S.) (2005-2013) Bogaci bankruci (2003-2019) Dziewczyny (2012-2017) Światła stadionów (2006-2011) Sześć stóp pod ziemią (2001-2005) The Office (U.K.) (2001-2003) Zawód: Amerykanin (2013-2018) Mogę cię zniszczyć (2020) Czarnobyl (2019) The Crown (2016-2023) Biały Lotos (2021-) Zagubieni (2004-2010) Wielki powrót (2005-2026) Deadwood (2004-2006) Pozostawieni (2014-2017) Czarne lustro (2011-) Zadzwoń do Saula (2015-2022) Kompania braci (2001) Key & Peele (2012-2015) Rozdzielenie (2022-) Ryzykanci (2000-) Andor (2022-2025) Iluminacja (2011-2013) Schitt's Creek (2015-2020) Detektyw (sezon 1) (2014) The Pitt (2025-) Battlestar Galactica (2005-2009) Homeland (2011-2020) Watchmen (2019) Dojrzewanie (2025) Louie (2010-2015) Hacks (2021-2026) Peaky Blinders (2013-2022) BoJack Horseman (2014-2020) Happy Valley (2014-2023) Broad City (2014-2019) Twin Peaks (2017) House of Cards (2013-2018) Normalni ludzie (2020) Parks and Recreation (2009-2015) Dobre miejsce (2016-2020) Downton Abbey (2010-2015) Stranger Things (2016-2025) Biuro szpiegów (2015-2020) Niepewne (2016-2021) Złoty dotyk Nathana (2013-2017) I Think You Should Leave (2019-) Chappelle's Show (2003-2006) PEN15 (2019-2021) Peep Show (2003-2015) RuPaul's Drag Race (2009-) Kulawe konie (2022-) The Thick of It (2005-2012) Anthony Bourdain: Miejsca nieznane (2013-2018) Mare z Easttown (2021) Próba generalna (2022-) Opowieść podręcznej (2017-2025) Ozark (2017-2022) Anthony Bourdain: Bez rezerwacji (2005-2012) Świat gliniarzy (2002-2008) Awantura (sezon 1) (2023) Squid Game (2021-2025) Barry (2018-2023) The Bear (2022-2026) Ted Lasso (2020-present) Ktoś, gdzieś (2022-2024) Współczesna rodzina (2009-2020) U nas w Filadelfii (2005-) Żona idealna (2009-2016) Dobre rady Johna Wilsona (2020-2023) Gambit królowej (2020) Lepsze życie (2016-2022) Justified: Bez przebaczenia (2010-2015) Planeta Ziemia (2006) Wielkie brytyjskie wypieki (2010-) Shogun (2024-) Rdzenni i wściekli (2021-2023) Dexter (2006-2013) Reniferek (2024) Mogło być gorzej (2009-2013) Katastrofa (2015-2019) Długa noc (2016) Stacja Jedenasta (2021-2022) Dyplomatka (2023-present) Dr House (2004-2012) Halt and Catch Fire (2014-2017) Community (2009-2015) The OA (2016-2019) Kochane kłopoty (2000-2007) Skandal (2012-2018)

REKLAMA

Obserwuj nas w Google Discover

REKLAMA

Ładowanie...