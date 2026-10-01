Gwiazdy Teda Lasso i Gry o tron w 3. sezonie Wednesday. Koniec zdjęć

Zdjęcia do 3. sezonu "Wednesday" zakończyły się szybciej niż przypuszczano. Ekipa weszła na plan w Irlandii w lutym i spekulowano, że będzie pracować nad serialem do listopada. Tymczasem dziś, 1 października, okazało się, że prace na planie właśnie się zakończyły. Oznacza to, że nowa odsłona hitu Alfreda Gougha i Milesa Millara stworzonego dla Netfliksa zbliża się wielkimi krokami. Co już wiadomo na ten temat?

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Wednesday - koniec zdjęć do 3. sezonu. W serialu wystąpią gwiazdy Teda Lasso i Gry o tron

Netflix ogłosił w mediach społecznościowych, że zdjęcia do 3. sezonu "Wednesday" właśnie się zakończyły. Pojawiło się również nowe zdjęcie Jenny Ortegi w roli tytułowej bohaterki. W tle wyłania się Wieża Eiffla, co oznacza, że to właśnie w Paryżu będzie rozgrywała się część akcji.

W 3. sezonie serialu znalazły się olśniewające gwiazdy z uwielbianych seriali, m.in. Lena Headey z "Gry o tron", gdzie wcielała się w Cersei Lannister, Andrew McCarthy z "Ogni św. Elma", a także James Lance, czyli Trent Crimm z "Teda Lasso". Pojawią się oni w rolach gościnnych. Dołączą do nich:

Winona Ryder ("Stranger Things") jako Tabitha,

Chris Sarandon ("Pieskie popołudnie") jako Balthazar,

Noah Taylor ("Peaky Blinders") jako Cyrus,

Oscar Morgan ("Rycerz Siedmiu Królestw") jako Atticus,

Kennedy Moyer ("Task") jako Daisy,

Eva Greene ("Mroczne cienie") jako ciotka Ofelia.

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Ofelię, co prawda, poznaliśmy już pod koniec 2. sezonu, jednak nie była ona wówczas tak widoczna na ekranie. Wiadomo już, że w nowej odsłonie odegra większą rolę, co podkreślił Gough:

Ofelia, którą poznajemy pod koniec 8. odcinka, z pewnością odegra większą rolę w 3. sezonie. Zważywszy na wszystko, co dotyczy rodziny Addamsów, tajemnice zawsze kryją się w jej wnętrzu. To właśnie ten przebłysk Ofelii poprowadzi nas do kolejnego sezonu i potencjalnie najciemniejszego rozdziału w historii rodziny Addamsów.

Do obsady powrócą natomiast: Jenna Ortega (Wednesday Addams), Emma Myers (Enid Sinclair), Hunter Doohan (Tyler Galpin), Joy Sunday (Bianca Barclay), Moosa Mostafa (Eugene Ottinger), Georgie Farmer (Ajax Petropolus), Isaac Ordonez (Pugsley Addams), Billie Piper (Isadora Capri), Luyanda Unati Lewis-Nyawo (Sheriff Ritchie Santiago), Victor Dorobantu (Thing), Evie Templeton (Agnes DeMille), with Luis Guzmán (Gomez Addams), Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams), Joanna Lumley (Grandmama Hester Frump) i Fred Armisen (Uncle Fester).

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W 3. sezonie można spodziewać się większej ilości mrocznych wątków związanych z Enid i jej drugim obliczem oraz z samą Wednesday i wujkiem Festerem. Szyki będzie krzyżować również ciotka Ofelia (w tej roli Eva Green), która predysponuje do roli potężnego wroga. Gough podkreślił, że w 3. sezonie tej bohaterki będzie dużo więcej

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