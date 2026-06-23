Zagmatwane zakończenie w Za wszelką cenę. Wyjaśniały finał serialu Cobena

"Za wszelką cenę" to pierwsza amerykańska adaptacja powieści Harlana Cobena. Fabuła koncentruje się na Davidzie Burroughsie (Sam Worthington), który odsiaduje wyrok dożywocia za zabójstwo swojego kilkuletniego syna, Matthew (Ashton Cressman). Wszystko zmienia się, kiedy po pięciu latach w zakładzie karnym zjawia się jego była szwagierka, Rachel Mills (Britt Lower). Kobieta pokazuje mu zdjęcie, na którym widać chłopca łudząco podobnego do Matthew. Odkrycie szwagierki budzi w Davidzie nadzieję, że jego syn jednak żyje, w związku z czym postanawia uciec z więzienia, by odnaleźć swoje ukochane dziecko.

REKLAMA

Za wszelką cenę - wyjaśnienie zakończenia serialu Harlana Cobena na Netflix

David i Rachel współpracują, aby odnaleźć Matthew. Trop prowadzi do kliniki leczenia niepłodności, którą kierują Gertrude Payne (Madeleine Stowe) oraz jej syn, Hayden Payne (Milo Ventimiglia). Na miejscu dowiadują się, że Cheryl, żona Davida, była tam pacjentką, ale przedstawiła się jako Rachel, aby utrzymać swoją wizytę w placówce w tajemnicy. Niedługo po zabiegu odkryła, że ​​jest w ciąży, co potwierdziło, że ​​Matthew jest biologicznym synem Davida. Dzięki temu David zorientował się, że celem intrygi, która doprowadziła do zniknięcia Matthew, była nie Cheryl, a Rachel.

Pojawiło się również pytanie, do kogo należało ciało znaleziono przy łóżku Matthew. Początkowo twierdzono, że 3-letni Matthew Burroughs został zamordowany przez ojca w swoim własnym łóżku, za co David został skazany na dożywocie. Przeciwko niemu świadczyły takie dowody jak zakrwawiony kij baseballowy oraz zeznania sąsiadki, która twierdziła, że ​​widziała, jak zakopywał kij w lesie. Okazało się jednak, że chłopcem znalezionym w domu Burroughsów był Martin Bischoff, szwajcarski chłopiec, który przebywał w sierocińcu prowadzonym przez Payne'ów, skąd zniknął przez rzekomą śmiercią Matthew. Potwierdziły to badania krwi.

Okazało się, że sąsiadka skłamała na prośbę Nicky'ego Fishera, bostońskiego gangstera, który chciał zemścić się na Lennym, emerytowanym ojcu Davida. Hayden Payne zabił Martina Bischoffa, umieścił jego ciało w miejscu, gdzie znajdowało się ciało Matthew i zmanipulował dowodami DNA, aby wszyscy myśleli, że ofiarą jest syn Davida. Następnie przygarnął Matthew i na czas pobytu Davida w więzieniu wychowywał go jako Theo. Hayden wierzył zresztą, że jest biologicznym ojcem Matthew - wszystko przez to, że Cheryl użyła w klinice imienia Rachel.

REKLAMA

W finale serialu dochodzi do konfrontacji z Haydenem, który zostaje zastrzelony przez agentkę Greer (Logan Browning). Osiem miesięcy później wyrok skazujący Davida zostaje uchylony, a media zaczynają pisać o sprawie Matthew. Rachel publikuje swoją relację w formie książki, a Cheryl wraz z obecnym mężem wita na świecie córkę. Wszyscy spotykają się na pogrzebie Lenny'ego, ojca Davida, który zmarł na raka jelita grubego. Wydaje się, że nie jest to koniec historii Davida i Rachel - kobieta delikatnie łapie mężczyznę za rękę, co oznacza, że od teraz być może łączy ich coś więcej, niż tylko przyjaźń.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Ładowanie...

Anna Bortniak Redaktor Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.