Fani Netfliksa pokochali sequel genialnego sci-fi. Gdzie obejrzeć pozostałe części?

To ciekawa sprawa. Bo "Żołnierze kosmosu 2" to już tanie science fiction wydane oryginalnie w 2004 roku od razu na nośniki kina domowego. Niemniej, gdy tylko parę dni temu, 9 sierpnia, film zawitał na polskiego Netfliksa, użytkownicy od razu się na niego rzucili. Trudno przecież oprzeć się jego prostemu, a jakże nośnemu konceptowi, zgodnie z którym żołnierze walczą z kosmicznymi robalami. Jakby nie patrzeć, brzmi kozacko.

Nic więc dziwnego, że "Żołnierze kosmosu 2" z miejsca trafili do topki najpopularniejszych filmów dostępnych na Netfliksie w naszym kraju. A przecież oryginału nie da się na niej obejrzeć. Podobnie jak kolejnych - z wyjątkiej jednej - części serii. A chciałoby się na pewno zobaczyć więcej starć bohaterskich żołnierzy z kosmicznymi robalami.



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Żołnierze kosmosu 2 - gdzie obejrzeć inne części serii science fiction?

Tak przynajmniej jest dzisiaj. Bo "Żołnierze kosmosu" z 1997 roku nie zostali ciepło przyjęci ani przez widzów, ani przez krytyków. A jednak zapoczątkowali całą franczyzę. Sam film Paula Verhoevena doczekał się łącznie czterech sequeli, wydawanych tak jak dwójka od razu na nośniki kina domowego. W Polsce wszystkie odsłony serii science fiction są dostępne w cyfrowej dystrybucji, choć nie na Netfliksie. Okazują się porozrzucane po różnych platformach VOD.

Na Netfliksie po "Żołnierzach kosmosu 2" miłośnicy filmu mogą obejrzeć jeszcze czwartą część serii zatytułowaną "Inwazja". A co z pozostałymi? W tym wypadku sprawa wcale nie jest taka prosta.

Żołnierze kosmosu - gdzie obejrzeć?

"Żołnierze kosmosu" okazali się kosztującą 100 mln dol. klapą finansową i artystyczną, bo w czasie swojej premiery nie zostali zrozumieni. Paul Verhoeven - reżyser "Pamięci absolutnej" czy "Nagiego instynktu" - postanowił bowiem zaadaptować książkę, która jest militarną propagandą. Z tym że zmienił jej wydźwięk na parodystyczny. Dopiero jednak po latach dostrzeżono w produkcji satyrę, przez co dzisiaj cieszy się kultowym statusem. Czy zasłużenie? W Polsce przekonacie się o tym na Disney+, gdzie tytuł jest dostępny w ramach opłacanej subskrypcji.

"ŻOŁNIERZY KOSMOSU" OBEJRZYSZ NA:

Żołnierze kosmosu 2 - gdzie obejrzeć?

Choć "Żołnierze kosmosu" byli wysokobudżetowym widowiskiem, wraz z sequelem seria zeszła do podziemi. A raczej klasy B. Dwójka jest już wydanym od razu na nośniki kina domowego tanim science fiction. A jednak, jak pokazuje jej sukces na Netfliksie, wciąż ma sporo uroku.

"ŻOŁNIERZY KOSMOSU 2" OBEJRZYSZ NA: ŻOŁNIERZE KOSMOSU 2 Disney+

Żołnierze kosmosu 3: Grabieżca - gdzie obejrzeć?

"Żołnierze kosmosu 3" podążają dalej ścieżką wytyczoną przez dwójkę. To znowu tani (jeszcze tańszy niż poprzedni) film science fiction. Warto jednak zwrócić na niego uwagę, bo powraca w nim gwiazdor pierwszej części - Casper Van Dien. Jak sobie radzi ponownie wcielając się w Johnny'ego Rico? Sprawdzicie to jedynie za dodatkową opłatą na różnych platformach VOD.

Żołnierze kosmosu: Inwazja - gdzie obejrzeć?

Wraz z czwartą częścią "Żołnierze kosmosu" zaliczyli kolejny skręt. A właściwie zeszli jeszcze niżej. Z B-klasowego science fiction zmienili się w animowane science fiction. Jeśli chcielibyście zobaczyć, jak to wygląda, macie ogromne szczęście. "Inwazja" to wraz z dwójką jedyne odsłony serii dostępne na Netfliksie.

Żołnierze kosmosu: Zdrada na Marsie - gdzie obejrzeć?

"Żołnierze kosmosu: Zdrada na Marsie" to już ostatnia odsłona kultowej serii science fiction. Podobnie jak poprzednia część, jest ona animowana. Obejrzycie ją za dodatkową opłatą na różnych platformach VOD.

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