Fani Netfliksa pokochali sequel genialnego sci-fi. Gdzie obejrzeć pozostałe części?
Użytkownicy Netfliksa pokochali sequel genialnego science fiction. "Żołnierze kosmosu 2" stali się hitem platformy w naszym kraju. Mogli przy tym rozbudzić apetyt na pierwszą i kolejne odsłony serii, których akurat w serwisie nie znajdziemy. Gdzie więc możemy je obejrzeć?
To ciekawa sprawa. Bo "Żołnierze kosmosu 2" to już tanie science fiction wydane oryginalnie w 2004 roku od razu na nośniki kina domowego. Niemniej, gdy tylko parę dni temu, 9 sierpnia, film zawitał na polskiego Netfliksa, użytkownicy od razu się na niego rzucili. Trudno przecież oprzeć się jego prostemu, a jakże nośnemu konceptowi, zgodnie z którym żołnierze walczą z kosmicznymi robalami. Jakby nie patrzeć, brzmi kozacko.
Nic więc dziwnego, że "Żołnierze kosmosu 2" z miejsca trafili do topki najpopularniejszych filmów dostępnych na Netfliksie w naszym kraju. A przecież oryginału nie da się na niej obejrzeć. Podobnie jak kolejnych - z wyjątkiej jednej - części serii. A chciałoby się na pewno zobaczyć więcej starć bohaterskich żołnierzy z kosmicznymi robalami.
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Żołnierze kosmosu 2 - gdzie obejrzeć inne części serii science fiction?
Tak przynajmniej jest dzisiaj. Bo "Żołnierze kosmosu" z 1997 roku nie zostali ciepło przyjęci ani przez widzów, ani przez krytyków. A jednak zapoczątkowali całą franczyzę. Sam film Paula Verhoevena doczekał się łącznie czterech sequeli, wydawanych tak jak dwójka od razu na nośniki kina domowego. W Polsce wszystkie odsłony serii science fiction są dostępne w cyfrowej dystrybucji, choć nie na Netfliksie. Okazują się porozrzucane po różnych platformach VOD.
Na Netfliksie po "Żołnierzach kosmosu 2" miłośnicy filmu mogą obejrzeć jeszcze czwartą część serii zatytułowaną "Inwazja". A co z pozostałymi? W tym wypadku sprawa wcale nie jest taka prosta.
Żołnierze kosmosu - gdzie obejrzeć?
"Żołnierze kosmosu" okazali się kosztującą 100 mln dol. klapą finansową i artystyczną, bo w czasie swojej premiery nie zostali zrozumieni. Paul Verhoeven - reżyser "Pamięci absolutnej" czy "Nagiego instynktu" - postanowił bowiem zaadaptować książkę, która jest militarną propagandą. Z tym że zmienił jej wydźwięk na parodystyczny. Dopiero jednak po latach dostrzeżono w produkcji satyrę, przez co dzisiaj cieszy się kultowym statusem. Czy zasłużenie? W Polsce przekonacie się o tym na Disney+, gdzie tytuł jest dostępny w ramach opłacanej subskrypcji.
Żołnierze kosmosu 2 - gdzie obejrzeć?
Choć "Żołnierze kosmosu" byli wysokobudżetowym widowiskiem, wraz z sequelem seria zeszła do podziemi. A raczej klasy B. Dwójka jest już wydanym od razu na nośniki kina domowego tanim science fiction. A jednak, jak pokazuje jej sukces na Netfliksie, wciąż ma sporo uroku.
Żołnierze kosmosu 3: Grabieżca - gdzie obejrzeć?
"Żołnierze kosmosu 3" podążają dalej ścieżką wytyczoną przez dwójkę. To znowu tani (jeszcze tańszy niż poprzedni) film science fiction. Warto jednak zwrócić na niego uwagę, bo powraca w nim gwiazdor pierwszej części - Casper Van Dien. Jak sobie radzi ponownie wcielając się w Johnny'ego Rico? Sprawdzicie to jedynie za dodatkową opłatą na różnych platformach VOD.
Żołnierze kosmosu: Inwazja - gdzie obejrzeć?
Wraz z czwartą częścią "Żołnierze kosmosu" zaliczyli kolejny skręt. A właściwie zeszli jeszcze niżej. Z B-klasowego science fiction zmienili się w animowane science fiction. Jeśli chcielibyście zobaczyć, jak to wygląda, macie ogromne szczęście. "Inwazja" to wraz z dwójką jedyne odsłony serii dostępne na Netfliksie.
Żołnierze kosmosu: Zdrada na Marsie - gdzie obejrzeć?
"Żołnierze kosmosu: Zdrada na Marsie" to już ostatnia odsłona kultowej serii science fiction. Podobnie jak poprzednia część, jest ona animowana. Obejrzycie ją za dodatkową opłatą na różnych platformach VOD.
W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.