Już za niespełna cztery tygodnie Marvel Studios powróci na ekrany kin ze swoim największym filmem w historii. 18 grudnia do kin trafi „Avengers: Doomsday”. Za kamerą ponownie staną Joe i Anthony Russo, dla których będzie to pierwszy film MCU od siedmiu lat, a towarzyszyć im będzie ponownie Robert Downey Jr., znany z roli Iron Mana, który tym razem wcieli się w zupełnie inną postać. Wraz z gwiazdorem na ekranie pojawi się najbardziej imponująca obsada w historii kina superbohaterskiego.
REKLAMA
Jednym z najczęściej poruszanych tematów związanych z produkcją - poza fabułą i niespodziankami obsadowymi - jest jej czas trwania. Filmy z serii „Avengers” tradycyjnie należą do najdłuższych kinowych widowisk. Jak będzie tym razem?
Avengers: Doomsday - czas trwania filmu ujawniony
Zainteresowanie „Doomsday” jest aż nieprawdopodobne. Choć mogłoby się wydawać, że MCU najlepsze lata ma już za sobą i zobojętniało widowni, przedsprzedaż biletów bije finansowe rekordy - obraz stoczy walkę o miano filmu z największym weekendem otwarcia w historii kina.
REKLAMA
Im bliżej premiery, tym więcej informacji trafia do sieci. Wkrótce mamy dostać finałowy zwiastun widowiska, a teraz jeden z jego reżyserów wreszcie uchylił rąbka tajemnicy na temat długości seansu. Okazuje się, że tym razem Marvel pójdzie nieco inną drogą.
Według Joego Russo film potrwa 2 godziny i 30 minut. Podczas drugiej edycji Doha Industry Days, organizowanej przez Qatar Film Committee, filmowiec opowiedział o kampanii promocyjnej nowego widowiska i wyjaśnił, że wszystkie udostępniane materiały złożą się na „około dwie i pół godziny waszego czasu 18 grudnia”:
REKLAMA
Przygotowaliśmy serię materiałów poświęconych poszczególnym bohaterom, ponieważ ta historia tak naprawdę rozpoczęła się w styczniu ubiegłego roku. Od tamtej pory mogliście obserwować, jak stopniowo się rozwija. Wszystkie te elementy składają się na coś, co zajmie wam około dwóch i pół godziny 18 grudnia.
Taki metraż uczyniłby „Doomsday” drugim najdłuższym filmem z crossoverowej serii. Jednocześnie produkcja byłaby aż o 31 minut krótsza od „Końca gry” z 2019 roku. Tamto widowisko trwało 3 godziny i 1 minutę, co czyni je zdecydowanie najdłuższym filmem w historii Kinowego Uniwersum Marvela. Rekord ten pozostaje niepobity do dziś - i najwyraźniej w najbliższym czasie się to nie zmieni.
REKLAMA
„Doomsday” trafi zatem na czwarte miejsce zestawienia najdłuższych filmów Marvel Cinematic Universe - za „Avengers: Koniec gry”, „Czarną Panterą: Wakanda w moim sercu” (2 godz. 41 min.) oraz „Eternals” (2 godz. 37 min.).
Przypomnę też, że wszystkie dotychczasowe filmy z serii „Avengers” trwały co najmniej 2 godziny i 21 minut. Choć „Doomsday” tylko nieznacznie przekroczy tę granicę, jego metraż i będzie się wyróżniać na tle produkcji z Sagi Multiwersum. W całej tej fazie MCU tylko dwa filmy przekroczyły 2,5 godziny. Zdecydowana większość tytułów oscylowała wokół dwóch godzin.
REKLAMA
Inne przecieki sugerują natomiast, że przyszłoroczny film „Avengers: Secret Wars” może zbliżyć się długością do trzygodzinnego „Końca gry”. W przypadku tegorocznej odsłony serii potwierdzono już obecność ponad trzydziestu znanych postaci - i niewykluczone, że lista bohaterów jeszcze się powiększy. Pozostaje więc pytanie, ile czasu ekranowego otrzyma każdy z nich i jak dużą rolę odegra Robert Downey Jr., który tym razem sportretuje złoczyńcę - Doktora Dooma.