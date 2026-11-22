rozrywka Filmy Nie możesz przegapić Club Kida. To jeden z najmocniejszych filmów roku

Nie było w tym roku jak na razie zbyt wielu filmów, co do których wysokiej jakości panował powszechny konsensus - w dobie tak chętnie podkręcanej polaryzacji wydaje się to wręcz praktycznie niemożliwe. Tymczasem "Club Kid", bywalec niejednego tegorocznego festiwalu w różnych zakątkach świata, zdawał się udowadniać, że jest inaczej - praktycznie nigdzie nie mogłem znaleźć złego słowa na jego temat. Byłem w związku z tym ciekaw, czy film Jordana Firstmana uczyni ze mnie jedynego Smerfa Marudę w branży. Uspokajam: tak się nie stało.