Wokalista Coldplay wsparł zbiórkę Łatwoganga. Pokazali nagranie

W czasie streama organizowanego przez Łatwoganga pojawiło się wiele gwiazd, ale na ostatniej prostej pokazano nagranie Chrisa Martina, wokalisty Coldplay.

Konrad Chwast
coldplay latwogang
W czasie streama, na którym Łatwogang, Bedoes i cała masa innych twórców zbierają pieniądze na Fundację Cancer Fighters, przewinęło się wielu twórców. Aktorów, muzyków, influencerów, tak naprawdę trudno nawet ich wszystkich wymienić. Jednak chwilę po 21 Łatwogang ogłosił, że otrzymał wiadomość od Chrisa Martina, wokalisty zespołu Coldplay.

Chris Martin wsparł zbiórkę?

Łatwogang ogłosił, że zbiórkę dobrym słowem wsparł wokalista zespołu Coldplay, Chris Martin. Tiktoker przyłożył telefon do kamery i puścił nagranie. Widać było na nim lidera zespołu, który śpiewa piosenkę o „śrubowaniu”. I tak jak powiedział na końcu nagrania, jego polski nie jest może zbyt dobry, ale wiadomo, o co chodzi. A chodzi o to, aby śrubować wynik.

Oczywiście istnieje szansa, że to jakiś żart lub fejk AI, ale Łatwogang zapewniał, że jest to zweryfikowana informacja.

Na chwilę przed zamknięciem na liczniku jest 240 milionów złotych.

Przypomnijmy, że inicjatywa narodziła się wraz z premierą singla „Ciągle tutaj jestem (diss na raka)”, stworzonego przez Bedoesa we współpracy z podopieczną Fundacji Cancer Fighters, Mają Meca. Raper zadeklarował przekazanie wszystkich dochodów z utworu na cele charytatywne. Następnie Tiktoker Łatwogang rzucił wyzwanie: obiecał puszczać utwór przez 24 godziny za każde 100 tysięcy łapek w górę. Ostatecznie wynik zobowiązał go do 9-dniowego maratonu, który stał się początkiem wielkiego wydarzenia.

Konrad Chwast
26.04.2026 21:41
Tagi: akcje charytatywne
