Wskocz na murawę w EA Sports FC 27 na PS5 – poczuj piłkarskie emocje jak nigdy dotąd!

Jak nowa odsłona gry piłkarskiej na konsolę zmienia wirtualne zmagania sportowe?

Przeskok technologiczny pomiędzy kolejnymi wydaniami symulatorów sportowych bywa ogromny, a najnowsza produkcja piłkarska świetnie to udowadnia na wirtualnym boisku. Twórcy zadbali o ulepszony system kolizji, dzięki któremu wszystkie starcia zawodników wyglądają bardzo naturalnie i autentycznie. Zwrócisz z pewnością uwagę na dopracowane zachowanie sztucznej inteligencji, która błyskawicznie reaguje na twoje taktyczne roszady. Zawodnicy bez piłki aktywnie szukają wolnych przestrzeni, dając ci znacznie więcej opcji na skonstruowanie przemyślanej akcji ofensywnej. Wykorzystując ogromną moc obliczeniową PlayStation 5, deweloperzy znacznie skrócili czas ładowania danych, pozwalając ci natychmiast rozpocząć kolejny ważny mecz.

Co sprawia, że wirtualny realizm meczu pochłonie cię bez reszty?

Immersja podczas długich turniejów zależy od drobnych detali tworzących unikalną atmosferę wielkiego piłkarskiego święta. Dźwięk przestrzenny oraz głośne przyśpiewki kibiców sprawiają, że czujesz się jak prawdziwy menedżer stojący na linii bocznej. Niezaprzeczalną przewagą sprzętową jest tutaj haptyczne sprzężenie zwrotne kontrolera, precyzyjnie przenoszące na dłonie siłę każdego dynamicznego uderzenia. Jeśli twój sprzęt zawiedzie podczas emocjonujących starć, świetnym rozwiązaniem z pewnością okaże się solidny używany pad do ps5, który bez najmniejszego problemu sprosta dynamice wirtualnej gry. Odpowiednie urządzenie sterujące pozwoli ci bez trudu wykonać skomplikowane triki techniczne, bezbłędnie zaskakując w ten sposób wymagających przeciwników w sieci.

Nowa edycja EA Sports FC 27 przynosi ciekawe innowacje w kwestii szczegółowej prezentacji przedmeczowej. Komentatorzy bardzo żywo reagują na wydarzenia boiskowe, niezwykle dokładnie analizując formę poszczególnych graczy. Zauważysz niesamowitą dbałość o wizualne detale w realistycznym odwzorowaniu twarzy gwiazd światowego formatu. Wirtualna trawa ulega całkowicie naturalnej degradacji w trakcie spotkania, a zmienne warunki pogodowe bezpośrednio wpływają na zachowanie piłki oraz motorykę sportowców.

Budowanie drużyny marzeń - w jaki sposób pokonać najtrudniejszych rywali?

Zarządzanie wybranym klubem w trybie kariery wymaga podejmowania trudnych decyzji transferowych oraz odpowiedniego zbilansowania budżetu na cały sezon. Ciekawy moduł Ultimate Team powraca z mocno odświeżonym systemem zgrania zawodników, wymuszając głębszą analizę podczas starannego dobierania podstawowej jedenastki. Piłkarze pochodzący z tej samej ligi współpracują ze sobą efektywniej na murawie, zyskując cenne premie do najważniejszych statystyk.

Regularne wykonywanie wyzwań oraz uczestnictwo w mistrzostwach pozwala dość szybko zgromadzić wirtualną walutę na paczki z rzadkimi kartami. Pamiętaj jednak o prostej zasadzie, że nawet najlepsze nazwiska nie zagwarantują wymarzonego sukcesu bez spójnej myśli szkoleniowej oraz regularnego trenowania schematów.

Michał Jarecki Redaktor Dla Rozrywka Spider’s Web najchętniej bloguje o branży filmowej, krytycznym (lub pełnym uwielbienia) okiem przyglądając się nowościom na ekranach kin i w serwisach streamingowych. Kinoman, filmoznawca, szczerze miłujący zarówno arthouse, jak i naszpikowane akcją popcorniaki. Niemal cały swój czas wolny poświęca kulturze w najróżniejszych jej formach. Wciąż dokształca się filmoznawczo; o sztukach wizualnych pisze od lat, początkowo raczej hobbystycznie, a od dłuższego czasu – zawodowo. Gościł w Radiowej Czwórce czy telewizji publicznej; można go było przeczytać m.in. w miesięczniku „Kino”, „Nowej Fantastyce” czy na łamach innych serwisów (recenzje, felietony, newsy, wywiady).