Tak wygląda Lalka Netfliksa. Drapieżna Łęcka mówi: won!

Kiedy tylko pojawiła się informacja, że „Lalka” doczeka się aż dwóch nowych ekranizacji, liczni fani powieści się podzielili. Jedni cieszyli się, że nareszcie dostaniemy odświeżoną wersję klasyki, a inni obawiali się, że współczesna telewizja i serwisy streamingowe popsują dzieło. Czy dzieło da się rzeczywiście popsuć – to dyskusja na inną okazję. Faktem jest jednak, że powrót jednej z najważniejszych polskich powieści na ekrany to doskonała okazja, żebyśmy znowu porozmawiali o literaturze. A także o tym, jak zmieniła się Polska.

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Netflix właśnie pokazał zwiastun swojej Lalki

Na dynamicznym zwiastunie widzimy przede wszystkim zabawę formą, ale już na pierwszy rzut oka widać, że wersja będzie nie tyle uwspółcześniona, co unowocześniona. Krótki zlepek fragmentów z konwencjonalną muzyką w tle, jeszcze podkręcony emocjonalnymi występami aktorów, jasno pokazują, że nowej wersji będzie bliżej „Kosa” niż „Lalki” z Jerzym Kamasem.



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Zwiastun zapowiada produkcję zrealizowaną z ogromnym rozmachem wizualnym. Twórcy obiecują, że klasyczna fabuła została rozbudowana o wątki kryminalnego śledztwa i mrocznych, rodzinnych tajemnic.

Pełny zwiastun tutaj:

Serial będzie liczył 6 odcinków. Wyreżyserował go Paweł Maślona. Na ekranie zobaczymy między innymi Tomasza Schuchardta, Sandrę Drzymalską, Dariusza Chojnackiego oraz Jacka Braciaka.

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Premiera serialu odbędzie się 16 września w serwisie Netflix.

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Konrad Chwast Redaktor Szef serwisu Rozrywka.Blog. Współpracownicy wyobrażają sobie go jako dżentelmena w surducie i z cygarem w ręku. Na co dzień walczy na polu walki z brakiem kultury, prowadząc Rozrywka.Blog. Specjalista od seriali i ich historii. Kocha dobre fabuły również w komiksach i animacji. W wolnych chwilach gra w gry bez prądu, maluje figurki. Wcześniej zajmował się zawodowo grami planszowymi, pracował branży PR i marketingu internetowym.