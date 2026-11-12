Polacy odkryli asteroidę. Nazwali ją na cześć Macieja Stuhra
Planetoida, która została jakiś czas temu odkryta przez polskich astronomów zyskała nową nazwę. Do tej pory były to tylko cyfry pomieszane z literami, natomiast niedawno kosmiczna skała została okrzyknięta nazwiskiem znanego aktora. Pochwalił się tym w mediach społecznościowych Maciej Stuhr.
Układ Słoneczny posiada wiele planetoid. Do tej pory sklasyfikowano ich ponad 1,4 mln, przy czym ponad 870 tys. nadano oficjalne numery. Jedną z nich jest asteroida 690092, znana również jako 2013 YW38, czyli obiekt znajdujący się w pasie asteroid między Marsem a Jowiszem o średnicy około 1,1 km. Został on odkryty przez polskich astronomów - Michała Żołnowskiego i Michała Kusiaka. Panowie przyczynili się nie tylko do odkrycia planetoidy, ale również do nadania jej atrakcyjnej nazwy. Okrzyknęli ją nazwiskiem polskiego aktora, Macieja Stuhra.
Asteroida odkryta przez polskich astronomów została nazwana nazwiskiem Macieja Stuhra
Stuhr pochwalił się w mediach społecznościowych, że Żołnowski i Kusiak odkryli nową asteroidę, która została sklasyfikowana pod nową nazwą - 690092 Stuhr. Od teraz obok ciągu cyfr widnieje nazwisko polskiego aktora, czym aktor jest niezwykle podekscytowany:
To będzie bardzo nieskromny post! Ale wiadomość jest na tyle kosmiczna, że muszę się nią z Wami podzielić! Otóż dwóch wybitnych polskich astronomów Michał Żołnowski i Michał Kusiak odkryło jakiś czas temu asteroidę o wdzięcznej nazwie 690092. I dzięki staraniom obu panów i ich szalonemu pomysłowi od wczoraj na oficjalnej stronie NASA obiekt ten nosi imię, a może nie tyle imię, co nazwisko… No powiem wprost choć oblewa mnie spory rumieniec: moje nazwisko nosi. A do tej pory myślałem, że odcisk dłoni w alei gwiazd w Ciechocinku, to mój największy sukces… Obu panom serdecznie dziękuję, a przede wszystkim gratuluję odkrycia! Jestem zaszczycony i onieśmielony. Idę szukać rakiety.
Nazwę planetoidy zatwierdziła WGSBN (Working Group for Small Body Nomenclature), czyli grupa zajmująca się nazewnictwem małych ciał. Standardowa procedura nadania nazwy rozpoczyna się od tego, że odkrywcy muszą przedstawić ją wraz z uzasadnieniem. Nazwa zostaje następnie poddana ocenie i po tym okazuje się, czy została ona zaakceptowana, czy odrzucona. Oznacza to, że 690092 Stuhr funkcjonuje już jako pełnoprawna nazwa w oficjalnym obiegu astronomicznym.
Żołnowski i Kusiak, proponując nazwę planetoidy, odwołali się do wkładu Stuhra w polską kulturę, wymieniając jego liczne osiągnięcia w kinie i teatrze, w tym Polską Nagrodę Filmową Orzeł za główną rolę w "Pokłosiu" oraz Nagrodę im. Zbyszka Cybulskiego za "33 sceny z życia".
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