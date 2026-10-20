Uwaga! Artykuł zawiera spoilery 1. sezonu serialu "Matki pingwinów".

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Widzowie pokochali serial "Matki pingwinów" od samego początku. Produkcja o neuroatypowych dzieciach i osobach z niepełnosprawnościami była przez widzów tak chętnie oglądana, że sprostała oczekiwaniom Netfliksa i doczekała się 2. sezonu. Produkcja zadebiutuje na platformie w całości już w środę, co oznacza, że od premiery dzieli nas już moment.

Spora część widzów może jednak nie pamiętać, co wydarzyło się w poprzedniej odsłonie - w końcu od debiutu minęły już 2 lata. Ja także musiałam sobie przypomnieć, co działo się w 1. sezonie i zadałam sobie pytania, na które w nowych odcinkach, mam nadzieję, otrzymam odpowiedzi. Jestem bardzo ciekawa, co wydarzy się w tych wątkach.

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Matki pingwinów - najważniejsze pytania przed 2. sezonem serialu na Netflix

Czy Cudowna Przystań zostanie zamknięta?

Po radykalnych zmianach pod względem nauczania w Cudownej Przystani, a także głośnym proteście rodziców uczniów, obecność szkoły stanęła pod znakiem zapytania. Pod koniec 1. sezonu Kama (Masza Wągrocka) proponuje Uli (Barbara Wypych) rozwiązanie tego problemu, jakim jest otwarcie własnej szkoły. Dzięki zarobkom z walk mogłaby dołożyć się do tego przedsięwzięcia, a Ula zostałaby wówczas dyrektorką. Czy ten pomysł wypalił i czy jego pomysłodawczynie nie zderzyły się z bezlitosną biurokracją? Jestem ciekawa, co się w tej kwestii wydarzy.

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Tatiana, Jerzy, Ula i Kama. Kadr z serialu "Matki pingwinów"

Co dalej z Ulą i jej mężem oskarżonym o przestępstwa finansowe?

Kiedy w domu rodziny Wojtal niespodziewanie pojawia się policja, okazuje się, że Maciej (Piotr Głowacki) ma spore kłopoty. Mąż Uli jest zaangażowany w przestępstwa finansowe, za co grozi mu więzienie. To był jeden z najmocniejszych wątków w serialu i jestem ciekawa, jak on się rozwinie. Jeśli Maciej trafi do więzienia, to Uli z pewnością trudno będzie utrzymać duży dom oraz dzieciaki, szczególnie że finanse pochłaniało uczęszczanie do Cudownej Przystani.

Czy Jerzy i Robert będą razem?

Jerzy (Tomasz Tyndyk) i Robert (Karol Bernacki) nawiązali nić porozumienia i wygląda na to, że ich relacja to coś więcej niż tylko przyjaźń. Zastanawiam się, czy trener Kamy podoła wyzwaniom, które postawi przed nim życie Jerzego - mam na myśli wychowanie Heli (Amelia Sarzyńska) oraz trudny charakter matki Lejmana (Krystyna Janda). Wygląda jednak na to, że Robert jest w tej kwestii zdeterminowany i być może uda mu się zaszczepić w Jerzym chęć do życia.

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Jerzy i Ula. Kadr z serialu "Matki pingwinów"

Co dalej z Tatianą i Grześkiem?

Już w 2. odcinku serialu okazało się, że Grzesiek (Piotr Rogucki) może nie być do końca szczerzy z Tatianą (Magdalena Różczka). Kobieta przypadkiem odkryła, że jej mąż, który często wyjeżdża do pracy do Niemiec, wymienia pikantne wiadomości z jakąś kobietą. Tatiana nie zdradza jednak, że coś jest nie tak, wciąż opiekując się niepełnosprawnym Michałem (Maksymilian Młodawski). Udaje jej się nawiązać relację z Tomem (Szymon Reich), pracownikiem sklepu rowerowego, którego Michał bardzo polubił. Czy ta znajomość rozwinie się w 2. sezonie i czy nastąpi rozłam między Tatianą i Grześkiem? Jestem bardzo ciekawa.

Michał i Tatiana. Kadr z serialu "Matki pingwinów"

Czy Jasiek wciąż będzie mieszkał z Kamą?

W ostatnim odcinku doszło do przykrej sytuacji. Kiedy Kama wróciła do Polski po odbytej walce, odwiedziła dom byłego męża Maksa (Maciej Miszczak) i jego żony Iwony (Kamila Bujalska-Soin), ponieważ to oni opiekowali się Jaśkiem (Jan Lubas) pod jej nieobecność. Kiedy Kama oznajmia synowi, że czas wrócić do domu, chłopiec informuje, że chce zamieszkać z tatą. Co wydarzy się w tej kwestii? Tego dowiemy się już niebawem.

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