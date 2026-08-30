Netflix ma genialne seriale anime. 15 najlepszych tytułów

Bez cienia wątpliwości: to właśnie Netflix rządzi, jeśli chodzi o obfitość filmów i seriali w ofercie. Wiele osób narzekających na to, że „w Netfliksie nic nie ma”, skupia się wyłącznie na głównej stronie platformy oraz na najgłośniej promowanych produkcjach. Tymczasem serwis pęka w szwach od różnorodnych tytułów - wystarczy poświęcić kilka minut więcej na zanurzenie się w potencjalnie interesującej nas podkategorii, by zorientować się, jak wiele perełek się tam kryje.



Niedawno polecałem tu najlepsze k-dramy serwisu, które są - moim zdaniem - jedną z największych sił Netfliksa. Dziś pochylę się nad innym gatunkiem i formą: anime.



Poniżej zebrałem 15 subiektywnie najlepszych anime - są to moje ulubione tytuły, ale też takie, które cieszą się ciepłym odbiorem widzów i zgarniają wysokie noty. Każda z poniższych produkcji jest warta uwagi - cechuje się bowiem unikalnym konceptem, porywającym (i nieraz poruszającym) scenariuszem oraz bezbłędną realizacją. Dodam, że nie każdy z tych tytułów powstał w Japonii (co powinno wykluczyć nazywanie go „anime”), zdecydowałem się jednak na bardziej „normicką” kategoryzację i brałem pod uwagę również produkcje na anime stylizowane.

Netflix: najlepsze seriale anime - TOP 15

Kowboj Bebop

Jedno z najbardziej kultowych anime, które połączyło kosmiczne science fiction, western, noir i jazz w jedną z najbardziej charakterystycznych serii w historii japońskiej animacji. Dalej: fenomenalna opowieść obejmująca elementy cyberpunku, romansu, kina gangsterskiego i melancholijnej opowieści o stracie. Spike Spiegel i jego ekipa przemierzają galaktykę w pogoni za przestępcami, ale pod efektowną warstwą przygody kryją się historie o samotności, utraconej miłości i niemożności ucieczki od własnej przeszłości.

Monster

Jeden z najlepszych thrillerów psychologicznych w historii anime. Neurochirurg Kenzo Tenma ratuje życie małego chłopca, nie wiedząc, że w przyszłości stanie się on bezwzględnym seryjnym mordercą. Serial rozwija się powoli, ale konsekwentnie buduje gęstą, niepokojącą opowieść o naturze zła, odpowiedzialności i granicach ludzkiej moralności.

Miecz zabójcy demonów - Kimetsu no Yaiba

Diablo popularna rzecz. Produkcja, która niedawno doczekała się też kinowej adaptacji, opowiada o chłopaku poszukującym po pierwsze: lekarstwa dla siostry, a po drugie: zemsty na demonie odpowiedzialnym za śmierć reszty ich rodziny. A wszystko to na bazie mangi wydawanej w magazynie „Shounen Jump” w latach 2016-2020.

Vinland Saga

Nie da się ukryć: revenge stories to jeden z najpopularniejszych motywów w japońskich animacjach, więc nic dziwnego, że na tej liście go nie brakuje. Nie dajcie się jednak zwieść: kolejne produkcje ogrywają go na zupełnie inny sposób. „Vinland Saga” koncentruje się wokół postaci młodego Thorfinna, który dołącza do bandy wikingów prowadzonej przez mordercę jego ojca o imieniu Askeladd. Chłopak planuje z czasem uderzyć w niespodziewającego się niczego mężczyznę, ale sprawy wkrótce jeszcze bardziej się komplikują.

Violet Evergarden

Przedstawiciel popularnego w Japonii gatunku łączącego w sobie zamiłowanie do brytyjskiej kultury, antywojenne nastawienie i steampunkową technologię. Serial opowiada historię tytułowej bohaterki, która pracuje na poczcie jako Auto Memory Doll. To specjalny rodzaj ghostwritera, który pomaga osobom niepotrafiącym pisać lub wyrazić swoich emocji na papierze. Poprzez nową pracę, kobieta stara się zrozumieć własne uczucia i odnaleźć swoje miejsce w świecie po zakończonym właśnie brutalnym konflikcie.

My Hero Academia

„My Hero Academia” opowiada o obdarzonych supermocami nastolatkach, którzy uczęszczają do specjalnej szkoły trenującej ich na superbohaterów. Jednym z nich jest Izuku Midoriya, który urodził się bez nadprzyrodzonych zdolności, ale dzięki wsparciu swojego idola (i przy okazji najbardziej rozpoznawalnego herosa tego świata) All Mighta otrzymuje cząstkę jego mocy. Serial bierze klasyczną opowieść o superbohaterach i przepuszcza ją przez konwencję shōnen, oferując efektowne starcia, rozwój bohaterów i sporą dawkę emocji.

Jojo’s Bizarre Adventure

Trudno o anime bardziej osobliwe niż to. Saga rodziny Joestarów rozciąga się na kolejne pokolenia i epoki, łącząc absurdalny humor, przesadnie stylowych bohaterów, niezwykłe moce i kompletnie nieprzewidywalne pojedynki. To seria, która świadomie ignoruje wszelkie zasady dobrego smaku - i właśnie dlatego działa tak dobrze.

Seven Deadly Sins

Księżniczka Elizabeth wyrusza na poszukiwanie legendarnych Siedmiu Grzechów Głównych, aby odzyskać królestwo przejęte przez skorumpowanych rycerzy. Szybko okazuje się, że za kolorową przygodą kryje się rozbudowana historia pełna demonów, klątw, dawnych konfliktów i potężnych wojowników. Klasyczne fantasy w formule efektownego anime akcji.

Berserk

Legenda. „Berserk” to jedna z najbardziej ponurych i bezkompromisowych opowieści fantasy w historii mangi i anime. Guts, samotny najemnik z ogromnym mieczem, przemierza brutalny świat w poszukiwaniu zemsty na Grifficie, który go zdradził i poświęcił swoich towarzyszy, by stać się potężną demoniczną istotą. To historia o przyjaźni, zdradzie, przeznaczeniu i cenie, jaką płaci się za własne marzenia. Ale też o niezłomności. Guts jest bowiem - między innymi - uosobieniem walki z przeciwnościami. Może zostać pokonany, okaleczony czy doprowadzony na skraj rozpaczy, ale za każdym razem próbuje wstać.

Castlevania

Choć „Castlevania” jest amerykańską produkcją animowaną, stylistycznie i tematycznie bez problemu odnajduje się wśród najbardziej cenionych serii dla fanów anime. Trevor Belmont, czarodziejka Sypha i wampir Alucard stają do walki z Draculą, który wypowiada wojnę ludzkości. Krwawa, brutalna i zaskakująco dojrzała opowieść o zemście, religii, żałobie i, rzecz jasna, potworach - zarówno tych nadnaturalnych, jak i ludzkich. Ależ się to ogląda! Ależ wciąga!

Beastars

W świecie zamieszkanym przez antropomorficzne zwierzęta, roślinożercy i mięsożercy próbują żyć obok siebie, choć wzajemna nieufność nigdy nie znika. Po brutalnym morderstwie w szkole wilk Legoshi zaczyna coraz bardziej zagłębiać się w mroczne sekrety swojej społeczności. Serial wykorzystuje zwierzęcych bohaterów do opowiedzenia zaskakująco dojrzałej historii o pożądaniu, przemocy, uprzedzeniach i instynktach. Wyborna rzecz.

Cyberpunk: Edgerunners

Serial osadzony w świecie polskiej gry (i jednej z najwspanialszych gier wideo w historii) od studia CD Projekt RED. Wracamy do Night City, gdzie ludzie bez pieniędzy i koneksji są właściwie skazani na przegraną. David Martinez, młody mieszkaniec jednej z najbiedniejszych dzielnic miasta, decyduje się zostać edgerunnerem - najemnikiem wykonującym niebezpieczne zlecenia. To anime to brutalna, dynamiczna i bardzo emocjonalna historia o ambicji, uzależnieniu od technologii i marzeniu o wyrwaniu się z systemu, który nie pozwala nikomu naprawdę wygrać.

Hunter x Hunter

Gon Freecss dowiaduje się, że jego ojciec, którego niemal nie zna, jest legendarnym Łowcą. Chłopak postanawia więc zdobyć licencję Huntera i wyruszyć w świat, by go odnaleźć. Produkcja zaczyna się jak klasyczna przygodowa seria shōnen, ale z czasem zaskakuje coraz mroczniejszą fabułą, świetnie napisanymi bohaterami i historią, która potrafi wywrócić samą siebie do góry nogami. Wciąga jak złe (a jest dobre).

Death Note

Kolejny klasyk, o którym słyszał chyba każdy. Co byś zrobił(a), gdyby w ręce wpadł ci notes pozwalający zabić każdego człowieka, którego imię do niego wpiszesz? Light Yagami postanawia wykorzystać tajemniczy Death Note, by stworzyć własną wizję idealnego świata. Na jego drodze staje jednak genialny detektyw znany jako L. I tak rozpoczyna się psychologiczna rozgrywka.

Evangelion

Neon Genesis Evangelion” to na pierwszy rzut oka historia o nastolatkach pilotujących gigantyczne biomechaniczne maszyny w walce z tajemniczymi Aniołami. W rzeczywistości jest to znacznie bardziej skomplikowana opowieść, dotykająca kwestii samotności, depresji, relacji międzyludzkich i lęku przed odrzuceniem. Kultowa seria Hideakiego Anno zdekonstruowała konwencję mecha i na zawsze zmieniła sposób, w jaki można opowiadać historie za pomocą anime. Legendarny tytuł.

Ładowanie...