SkyShowtime ujawnił nowości na wrzesień 2026. Wraca uwielbiany serial

SkyShowtime „Yellowstone” stoi? Nie tylko! Seriale, które wlecą do serwisu, rozgrzeją was przed nadchodzącą jesienią. Nie musicie mi wierzyć, po prostu zerknijcie na listę poniżej.

SkyShowtime - nowości na wrzesień 20226

Pionek

Kontynuacja uwielbianego polskiego serialu, czyli Ślebody. W nowej odsłonie poznamy dalsze losy antropolożki Anny Serafin i dziennikarza Bastiana Strzygonia. Na Śląsku dochodzi do brutalnego zabójstwa. Sposób działania sprawcy przypomina zbrodnie Normana Pionka, mordercy, który aktualnie odsiaduje wyrok więzienia. Czy mamy do czynienia z naśladowcą?

Premiera już 10 września.



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MobLand (Strefa gangsterów)

Najlepszy serial kryminalny wraca! 2. sezon opowie o dalszych losach rodziny Harriganów, którzy muszą być jak jedna pięść, by stawić czoła innym gansterom. W nowym sezonie Harry da Souza, znajdzie się w wyjątkowo trudnym położeniu. Jeśli jeszcze nie widzieliście, to oglądajcie koniecznie, choćby ze względu na obsadę. Na ekranie zobaczycie m. in. Toma Hardy’egp, Pierce’a Brosnana i Helen Mirren.

Premiera 21 września.

Possession

Prawniczka Klaudia odwiedza Jamajkę i pewną dawną plantację. Wiele wskazuje na to, że miejsce to jest nawiedzone. Ona jednak nie jest do końca przekonana, bo wierzy, że świat jest racjonalny. Coś mi mówi, że szybko będzie miała okazję zweryfikować swoje poglądy.

Serial w serwisie już 25 września.

Krzyk 7

Najnowsza część „Krzyku” już zaraz na SkyShowtime. Kolejna odsłona popularnej serii horrorów znowu opowie o Sidney Prescott (Neve Campbell), która wraz z rodziną ułożyła sobie życie w małym miasteczku. Niestety jej spokój nie trwa długo, bo następnym celem Ghostface’a staje się jej własna córka. Jak bohaterka poradzi sobie z tak wielką odpowiedzialnością?

Film wleci na platformę 18 września.

Nowości SkyShowtime: pełna lista

M.I.A. (Sezon 1) – 3 września

Aces: The ATP No. 1 Club (Sezon 1) – 6 września

Pionek (Sezon 2) – 10 września

The Moment (film) – 11 września

Tim Rex wśród gwiazd (Sezon 2B) – 12 września

EPIC: Elvis Presley in Concert (film) – 15 września

Krzyk 7 (film) – 18 września

Pełzaki (Sezon 3) – 19 września

MobLand (Strefa gangsterów) (Sezon 2) – 21 września

Possession (Sezon 1) – 25 września

Rubble i jego ekipa (Sezon 4A) – 26 września

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