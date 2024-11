SkyShowtime: cena i pakiety. Ile kosztuje serwis w 2024 roku?

Alternatywnie możesz też anulować swoje członkostwo, klikając „Zmień subskrypcję” i wykonując te same kroki. Co ważne, po anulowaniu subskrypcji nadal możesz oglądać treści do końca cyklu rozliczeniowego niezależnie od tego, czy jest to subskrypcja miesięczna czy roczna.



Jeśli subskrybujesz SkyShowtime za pośrednictwem sklepu Google Play lub App Store, musisz anulować plan w sklepie z aplikacjami, w którym dokonano zakupu. Podobnie jeśli subskrybujesz za pośrednictwem lokalnego dostawcy, musisz anulować plan u niego.