Fanowska teoria obalona przez samego Tolkiena. Wielka szkoda

Entowie (pasterze drzew) to jedna z najstarszych ras w świecie Śródziemia. Ci pasterze drzew przypominali wielkie, chodzące, myślące i mówiące (bardzo powoli, ale jednak) drzewa. Byli niezwykle silni, odporni i długowieczni. Ich skóra przypominała korę, a sposób bycia był, cóż, nieśpieszny i rozważny, pisząc eufemistycznie. Rzadko podejmowali pochopne decyzje i nigdzie im się nie śpieszyło. Zostali powołani do życia przez samego Iluvatara (boga tego uniwersum) na prośbę Yavanny, aby chronić drzewa przed krasnoludami i orkami. Przez wieki poszukiwali swoich partnerek, tzw. żon entów (inaczej: entian), które dawno temu zaginęły.



Entowe kobiety żyły oddzielnie od swoich męskich odpowiedników, ponieważ miały odmienne poglądy na to, jak najlepiej troszczyć się o przyrodę. Podczas gdy entowie wielbili lasy, pozwalali roślinom rosnąć dziko i swobodnie, ich żony ceniły łąki i ogrody; wolały kreować uporządkowane krajobrazy.



Mężczyźni często odwiedzali kobiety, jednak pod koniec Drugiej Ery Śródziemia te nagle zniknęły. W rozdziale „Drzewiec” z „Dwóch Wież” ent Drzewiec mówi Merry’emu Brandybuckowi i Pippinowi Tukowi: „Dla nas entiany są już tylko wspomnieniem.” Przez dziesięciolecia od publikacji książki wśród czytelników „Władcy Pierścieni” krążyła popularna teoria dotycząca losu entian, jednak niedawno odkryty tekst Tolkiena całkowicie ją obalił.

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Władca Pierścieni: stary list obala fanowską teorię. Co się stało z entianami?

Fani od dawna podejrzewali, że entowe żony przeniosły się do lasów na północ od Shire. W rozdziale „Cień przeszłości” z „Drużyny Pierścienia” Sam Gamgee rozmawia w gospodzie Zielony Smok z nielubianym młynarzem, Tedem Sandymanem. Sam wspomina, że jego kuzyn Halfast „Hal” Gamgee widział na Północnych Wrzosowiskach „olbrzyma”, który przypominał wiązowe drzewo spacerujące na własnych nogach. Ted nie daje temu wiary - Hal miał przecież opinię człowieka, który często „widzi rzeczy, których nie ma”. Jednak późniejsze pojawienie się entów sprawiło, że czytelnik mógł uznać tę historię za prawdziwą.

Właśnie ten wątek dał początek teorii fanowskiej, według której entiany mieszkały w pobliżu Shire - entowie nigdy ich nie odnaleźli, ponieważ ta kraina leżała na zachodnich krańcach Śródziemia, bardzo daleko od granic Lasu Fangorn. Co więcej - „Dwie Wieże” dostarczały pewnych argumentów na poparcie tej hipotezy. Kiedy Merry i Pippin opisują Drzewcowi sielankowe Shire, ten zauważa, że entianom zapewne spodobałoby się takie miejsce, po czym pyta hobbitów, czy kiedykolwiek widzieli tam jakichś przedstawicieli ich rasy. Później, żegnając się z nimi w rozdziale „Głos Sarumana”, prosi ich, by przesłali mu wiadomość, jeśli natkną się w Shire na jakikolwiek ślad lub wieść o żonach entów. Drzewiec nie wspominałby o tym wielokrotnie, gdyby nie uważał takiej możliwości za realną.



Inna sprawa, że późniejsze teksty Tolkiena sugerowały dość przykrą wersję zdarzeń - entowe kobiety mogły zostać wybite przez Mrocznego Władcę Saurona podczas Wojny Ostatniego Sojuszu. Nigdy nie zostało to jednak jednoznacznie potwierdzone - i nic dziwnego, że fani woleli wierzyć w to, iż Hal naprawdę widział jedną z entian. Teraz jednak pojawiły się nowe informacje, które podważają powyższą teorię.



Otóż brytyjski dom aukcyjny Christie's opublikował niedawno nieznany wcześniej list, napisany przez Tolkiena do fanki - Jenny Hall. Wśród wielu poruszonych tematów autor odniósł się również do tego, co Hal widział na Północnych Wrzosowiskach. Mistrz wyjaśnił:

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Spacerujące wiązy miały być entami (ale nie entianami). Gandalf poprosił jednego lub dwóch z nich, by pilnowali Shire, lecz nikomu o tym nie powiedział.

Cóż, skoro najpopularniejsza teoria o losie entian została obalona, najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem ich zaginięcia pozostaje jednocześnie najbardziej tragiczna możliwość: skutek wylesiania lub ataków Saurona. Albo połączenie obu tych czynników.



Żony entów mogły wymrzeć długo przed wydarzeniami opisanymi we „Władcy Pierścieni” - w końcu podczas wojny z Sauronem jego armie spustoszyły wspomniane wcześniej tereny. Większość ogrodów żon entów została zniszczona, a one same zniknęły - prawdopodobnie ponosząc śmierć. Niektóre mogły zbiec na wschód... lub stać się niewolnicami.



Pełnej prawdy - niestety - już nie poznamy.

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Michał Jarecki Redaktor Dla Rozrywka Spider’s Web najchętniej bloguje o branży filmowej, krytycznym (lub pełnym uwielbienia) okiem przyglądając się nowościom na ekranach kin i w serwisach streamingowych. Kinoman, filmoznawca, szczerze miłujący zarówno arthouse, jak i naszpikowane akcją popcorniaki. Niemal cały swój czas wolny poświęca kulturze w najróżniejszych jej formach. Wciąż dokształca się filmoznawczo; o sztukach wizualnych pisze od lat, początkowo raczej hobbystycznie, a od dłuższego czasu – zawodowo. Gościł w Radiowej Czwórce czy telewizji publicznej; można go było przeczytać m.in. w miesięczniku „Kino”, „Nowej Fantastyce” czy na łamach innych serwisów (recenzje, felietony, newsy, wywiady).