Apple TV prawie jedną trzecią taniej? Jest sposób

Polsat Box Go to nie tylko serwis VOD oferujący produkcje swojej stacji matki. To również miejsce, z którego możecie uczynić własne centrum serwisów VOD. Bo za pośrednictwem Polsat Box Go możecie wykupić HBO Max, SkyShowtime i Diseney+. Teraz dołącza do nich Apple TV.

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Apple TV w Polsat Box Go – jest znacznie taniej

Zacznijmy od tego, że wykupienie serwisu Apple’a za pośrednictwem Polsat Box Go kosztuje mniej, niż gdybyście zapłacili za niego bezpośrednio. Regularna cena serwisu to 34,99 złotych miesięcznie. Jeśli zaś wykupicie go poprzez serwis Polsatu, zapłacicie za niego 25 złotych za 30 dni. Tak, jest prawie dychę taniej.



Więcej na temat cen serwisów streamingowych przeczytacie w naszym (bardzo szczegółowym) tekście: Najlepsze serwisy streamingowe w Polsce. Porównanie: ceny, pakiety

Apple TV można dokupić do pakietów podstawowych Polsat Box Go:

Polsat Lovers (20 zł/30 dni),

Premium (35 zł/30 dni),

Premium Sport (55 zł/30 dni)

Co ważne, obok Apple TV do pakietu można dokupić także Disney+, HBO Max i SkyShowtime. I każdy z tych serwisów kosztuje 25 złotych za 30 dni.

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Co oglądać w Apple TV?

Apple TV (a jeszcze chwilę temu Apple TV+) to usługa streamingowa, która stawia na jakość, a nie na liczbę produkcji. Od samego początku serwis ściągał największe nazwiska, płacił krocie za aktorów, scenarzystów, reżyserów, a nawet producentów, aby tylko móc konkurować z największymi w branży. Nie chodziło jednak o to, aby masowo zalać widza premierami, ale aby utrzymać wizerunek produktu premium, co jeszcze powinno być podkreślone nagrodami branżowymi.

Dlatego też dowolna produkcja, którą odpalicie w serwisie będzie przynajmniej dobra lub bardzo dobra. Ja osobiście polecam „Teda Lasso”, czyli najcieplejszą komedię, jaką widzieliście od lat. Fani horrorów ze świetnym scenariuszem znajdą dla siebie choćby „Wdowią zatokę”, czyli błyskotliwego i bardzo zabawnego straszaka.

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Więcej na temat serialu Apple TV przeczytacie na łamach Spider’s Web:

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Konrad Chwast Redaktor Szef serwisu Rozrywka.Blog. Współpracownicy wyobrażają sobie go jako dżentelmena w surducie i z cygarem w ręku. Na co dzień walczy na polu walki z brakiem kultury, prowadząc Rozrywka.Blog. Specjalista od seriali i ich historii. Kocha dobre fabuły również w komiksach i animacji. W wolnych chwilach gra w gry bez prądu, maluje figurki. Wcześniej zajmował się zawodowo grami planszowymi, pracował branży PR i marketingu internetowym.