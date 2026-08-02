Najlepsze filmy na Apple TV. Ranking 13 mocnych tytułów

Nie umiem pozbyć się wrażenia, że choć Apple TV jest jednym z najbardziej płodnych w jakość serwisów streamingowych, wciąż nie mówi się o nim jak o pełnoprawnym graczu na rynku. Może to moje złudzenie, może nie, ale faktem jest, że to właśnie dzięki temu serwisowi mamy możliwość oglądania takich solidnych produkcji jak m.in. "Ted Lasso", "Rozdzielenie" czy "Przylądek strachu". Sprawdzamy, co Apple TV ma do zaoferowania, jeśli chodzi o filmy. Jest z czego wybierać.

Apple TV - najlepsze filmy. TOP 13 tytułów

13. Dink

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 102 minuty

Reżyser: Josh Greenbaum

Obsada: Jake Johnson, Mary Steenburgen, Ed Harris, Chloe Fineman

Dustin Boyd (Johnson) to tenisista, który był od najmłodszych lat szkolony na mistrza przez swojego ojca Chucka (Harris). Kontuzja, której doznał jako nastolatek, sprawiła, że stracił szansę na zawodową karierę. Wiele lat później Dustin jest instruktorem w klubie tenisowym ojca. Gdy staje on na skraju upadku, Dustin decyduje się zrobić wszystko, by uratować klub i zyskać szacunek wymagającego rodzica.

12. Od góry do dołu

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 133 minuty

Reżyser: Spike Lee

Obsada: Denzel Washington, Jeffrey Wright, Ilfenesh Hadera, A$AP Rocky

David King (Washington) to niewątpliwy ojciec karier wielu czarnoskórych muzyków. Od lat dzierży miano wpływowego potentata, który łowi talenty, promuje je, a następnie zarabia na nich spore pieniądze i staje się coraz potężniejszy. Nad jego wytwórnią Stackin' Hits Records wisi jednak widmo przejęcia przez konkurencję. To jednak nie koniec kłopotów - w dniu finalizacji transakcji King otrzymuje telefon, że jego syn Trey (Aubrey Joseph) został porwany, a jego autor żąda bardzo wysokiego okupu.

11. Finch

Rok produkcji: 2021

Czas trwania: 115 minut

Reżyser: Miguel Sapochnik

Obsada: Tom Hanks, Caleb Landry Jones, Seamus

Akcja rozgrywa się po 15 latach od globalnej katastrofy, w ramach której została zniszczona warstwa ozonowa, co z kolei doprowadziło do zamienienia Ziemii w pustkowie, na którym dochodzi do ekstremalnych zjawisk pogodowych. Finch Weinberg (Hanks) jest jednym z niewielu ocalałych, który mieszka w St. Louis sam ze swoim psem Goodyearem i robotem pomocniczym imieniem Dewey, w podziemnym laboratorium. Mężczyzna, świadomy swojej nadchodzącej śmierci, buduje nowego robota Jeffa (Jones), a następnie rusza ze swoją "paczką" w podróż, by uciec od zmierzającego do miasteczka zagrożenia.

10. Wąwóz

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 127 minut

Reżyser: Scott Derrickson

Obsada: Miles Teller, Anya Taylor-Joy, Sigourney Weaver, Sope Dirisu

Scott Derrickson to powszechnie znany spec od kina grozy, który nie boi się eksperymentować z różnymi odcieniami horroru. Tu mamy do czynienia z pewnym miksem tego gatunku z sci-fi, a także romansem. Dwójka elitarnych snajperów zostaje zwerbowana do identycznej misji - i jedno, i drugie jest pozbawione kontaktu ze światem zewnętrznym, strzeże ściśle tajnego wąwozu, tylko po przeciwległych stronach. Levi (Teller) to były marine, który ma pilnować zachodniej wieży, zaś pochodząca z Litwy agentka Drasa (Taylor-Joy) - zachodniej. Kiedy poznają zagrożenie, którego strzegą, łączą siły, by ono nie wyszło z wąwozu.

9. Tetris

Rok produkcji: 2023

Czas trwania: 118 minut

Reżyser: Jon S. Baird

Obsada: Taron Egerton, Nikita Jefremow, Toby Jones, Anthony Boyle

Jedna z bardziej błyskotliwych ról Tarona Egertona. Walijczyk wciela się tu w Henka Rogersa - amerykańskiego sprzedawcy gier wideo, który odkrywa Tetrisa - grę stworzoną przez radzieckiego programistę, Aleksieja Pażytnowa. Główny bohater usilnie walczy, by zdobyć prawa autorskie do dystrybucji gry poza Rosją. To, co wygląda na zwariowaną historię ambitnego Amerykanina, z czasem staje się również barwną szpiegowską intrygą. Mieszanka doskonała?

8. Wyzwolenie

Rok produkcji: 2022

Czas trwania: 132 minuty

Reżyser: Antoine Fuqua

Obsada: Will Smith, Ben Foster, Charmaine Bingwa

Jeden z pierwszych dużych projektów Willa Smitha po tym, jak odebrał Oscara i zasłynął uderzeniem Chrisa Rocka w trakcie gali. Fuqua ("Michael") opowiada w swoim filmie historię Petera (Smith) - bogobojnego niewolnika zmuszonego do pracy na plantacji bawełny i rozdzielonego z rodziną. Niedługo później okazuje się, że żołnierze Lincolna wyzwalają czarnoskórych spod jarzma Konfederatów. Wkrótce główny bohater atakuje jednego ze strażników, co doprowadza do wzniecenia buntu. Peter wraz z kilkoma niewolnikami ucieka i wyrusza w niebezpieczną podróż, by wrócić do rodziny.

7. Łabędzi śpiew

Rok produkcji: 2021

Czas trwania: 112 minut

Reżyser: Benjamin Cleary

Obsada: Mahershala Ali, Naomie Harris, Awkwafina, Glenn Close

Akcja filmu rozgrywa się w niedalekiej przyszłości. Cameron (Ali) to kochający mąż i ojciec, który dowiaduje się, że jest śmiertelnie chory. Jego lekarka (Close) proponuje mu wyjątkowe i zarazem radykalne rozwiązanie, które miałoby oszczędzić rodzinie cierpienia i żałoby. To sprawia, że główny bohater staje przed bardzo trudnym dylematem.

6. Bankier

Rok produkcji: 2020

Czas trwania: 120 minut

Reżyser: George Nolfi

Obsada: Anthony Mackie, Samuel L. Jackson, Nicholas Hoult, Nia Long

Historia oparta na losach prawdziwych bohaterów, będących dwoma pierwszymi afroamerykańskimi bankierami w USA. W 1954 roku Bernard Garrett (Mackie) przeprowadza się do Los Angeles wraz ze swoją rodziną. Chce działać w nieruchomościach, ale sytuacja rasowa znacząco mu to uniemożliwia. Wkrótce główny bohater zaczyna współdziałać z Joe Morrisem (Jackson), który zostaje jego współinwestorem. Z czasem, wraz z pomagającym im Mattem (Hoult) odnoszą sukces na rynku nieruchomości. To zaś przyciąga uwagę władzy.

5. Samotne wilki

Rok produkcji: 2024

Czas trwania: 108 minut

Reżyser: Jon Watts

Obsada: George Clooney, Brad Pitt, Austin Abrams, Amy Ryan

Margaret (Ryan) spędza noc w luksusowym hotelu w towarzystwie młodego mężczyzny (Abrams). Chłopak uderza głową w szklany przedmiot koło łóżka i ginie na miejscu. Przerażona kobieta dzwoni pod odpowiedni numer do kogoś, kto "sprzątnie bałagan". Mowa o bezimiennym bohaterze o twarzy George'a Clooneya, który przybywa na miejsce i zabiera się do roboty. Niedługo później okazuje się nie być jedynym "załatwiaczem", któremu zlecono zajęcie się tematem - chwilę później w apartamencie pojawia się kolejny (Brad Pitt). Niecodzienna sytuacja, a także rosnące kłopoty wokół obu mężczyzn, zmuszą ich do kooperacji i przeprowadzenia własnego śledztwa.

4. Napoleon

Rok produkcji: 2023

Czas trwania: 158 minut

Reżyser: Ridley Scott

Obsada: Joaquin Phoenix, Vanessa Kirby, Tahar Rahim, Rupert Everett

Dla jednych uginający się pod własnym ciężarem i przesadny kolos, dla innych - niecodzienny portret szaleństwa władzy pełen doskonale zrealizowanych batalistycznych scen. Tytułowego bohatera, Napoleona (Phoenix) poznajemy świeżo po skróceniu o głowę Marii Antoniny. Od tego momentu obserwujemy jego - usłaną krwią, prochem i burzliwą relacją z żoną Józefiną (Kirby) - drogę do wielkości, korony i chwały, w trakcie której z kapitana staje się cesarzem. Nawet największy pomnik musi jednak w końcu upaść.

Więcej zestawień znajdziecie na Spider's Web:

3. Wieczność

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 113 minut

Reżyser: David Freyne

Obsada: Elizabeth Olsen, Miles Teller, Callum Turner, Da'Vine Joy Randolph

Joan i Larry to starsza para, która zmierza na rodzinne przyjęcie. Los sprawia, że to właśnie na nim mężczyzna umiera. Chwilę później budzi się w pociągu i orientuje się, że nie tylko umarł, jego ciało jest znacznie młodsze, ale również znajduje się w świecie będącym "poczekalnią" do wieczności. Do zagubionego Larry'ego (Teller) wkrótce dołącza Joan (Olsen), która umiera krótko po nim. Z czasem okazuje się, że w tym samym miejscu przebywa też Luke (Turner) - pierwszy mąż kobiety, który zginął na wojnie.

2. Tragedia Makbeta

Rok produkcji: 2021

Czas trwania: 105 minut

Reżyser: Joel Coen

Obsada: Denzel Washington, Frances McDormand, Bertie Carvel, Corey Hawkins, Brendan Gleeson

Choć tytuł ten sam, co słynny film Polańskiego sprzed ponad pół wieku, Joel Coen zaprezentował inną wizję, m.in. dzięki której ma opinię bardziej zdolnego w samodzielnym tworzeniu, niż jego brat Ethan. Makbet (Washington) jest zmęczony wojną i marzy o powrocie do domu i odpoczynku. Spotyka po drodze trzy wiedźmy, które przepowiadają mu, że zostanie królem Szkocji. Żądza władzy u Makbeta rośnie, intrygi mające doprowadzić do spełnienia się proroctwa są realizowane. Z czasem nowy władca popada w paranoję.

1. Czas krwawego księżyca

Rok produkcji: 2023

Czas trwania: 206 minut

Reżyser: Martin Scorsese

Obsada: Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone, Robert De Niro, Jesse Plemons

Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio) jest weteranem I wojny światowej. Mężczyzna powraca do rodzinnej miejscowości Fairfax, którą wyróżnia to, że właścicielami sporej części ziem i jednocześnie dysponentami złóż ropy, jest indiańskie plemię Osagów. W ich rodziny wżenili się biali ludzie, tym samym stając się kolejnymi w kolejce do bogactwa. Społeczność jest zakulisowo dyrygowana przez wuja Ernesta, Wiliama Hale'a (Robert De Niro). Ten znajduje siostrzeńcowi pracę, dzięki której wkrótce poznaje i żeni się z jedną z członkiń plemienia, Mollie (Lily Gladstone). Wkrótce zaczyna dochodzić do morderstw na Osagach.

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