Najlepsze filmy na Apple TV. Ranking 13 mocnych tytułów
Streaming spod znaku jabłka ma ogromne pole do popisu jeśli chodzi o seriale, ale nie tylko. Przedstawiamy najlepsze filmy, które są dostępne do obejrzenia na Apple TV.
Nie umiem pozbyć się wrażenia, że choć Apple TV jest jednym z najbardziej płodnych w jakość serwisów streamingowych, wciąż nie mówi się o nim jak o pełnoprawnym graczu na rynku. Może to moje złudzenie, może nie, ale faktem jest, że to właśnie dzięki temu serwisowi mamy możliwość oglądania takich solidnych produkcji jak m.in. "Ted Lasso", "Rozdzielenie" czy "Przylądek strachu". Sprawdzamy, co Apple TV ma do zaoferowania, jeśli chodzi o filmy. Jest z czego wybierać.
Apple TV - najlepsze filmy. TOP 13 tytułów
13. Dink
- Rok produkcji: 2026
- Czas trwania: 102 minuty
- Reżyser: Josh Greenbaum
- Obsada: Jake Johnson, Mary Steenburgen, Ed Harris, Chloe Fineman
Dustin Boyd (Johnson) to tenisista, który był od najmłodszych lat szkolony na mistrza przez swojego ojca Chucka (Harris). Kontuzja, której doznał jako nastolatek, sprawiła, że stracił szansę na zawodową karierę. Wiele lat później Dustin jest instruktorem w klubie tenisowym ojca. Gdy staje on na skraju upadku, Dustin decyduje się zrobić wszystko, by uratować klub i zyskać szacunek wymagającego rodzica.
12. Od góry do dołu
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 133 minuty
- Reżyser: Spike Lee
- Obsada: Denzel Washington, Jeffrey Wright, Ilfenesh Hadera, A$AP Rocky
David King (Washington) to niewątpliwy ojciec karier wielu czarnoskórych muzyków. Od lat dzierży miano wpływowego potentata, który łowi talenty, promuje je, a następnie zarabia na nich spore pieniądze i staje się coraz potężniejszy. Nad jego wytwórnią Stackin' Hits Records wisi jednak widmo przejęcia przez konkurencję. To jednak nie koniec kłopotów - w dniu finalizacji transakcji King otrzymuje telefon, że jego syn Trey (Aubrey Joseph) został porwany, a jego autor żąda bardzo wysokiego okupu.
11. Finch
- Rok produkcji: 2021
- Czas trwania: 115 minut
- Reżyser: Miguel Sapochnik
- Obsada: Tom Hanks, Caleb Landry Jones, Seamus
Akcja rozgrywa się po 15 latach od globalnej katastrofy, w ramach której została zniszczona warstwa ozonowa, co z kolei doprowadziło do zamienienia Ziemii w pustkowie, na którym dochodzi do ekstremalnych zjawisk pogodowych. Finch Weinberg (Hanks) jest jednym z niewielu ocalałych, który mieszka w St. Louis sam ze swoim psem Goodyearem i robotem pomocniczym imieniem Dewey, w podziemnym laboratorium. Mężczyzna, świadomy swojej nadchodzącej śmierci, buduje nowego robota Jeffa (Jones), a następnie rusza ze swoją "paczką" w podróż, by uciec od zmierzającego do miasteczka zagrożenia.
10. Wąwóz
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 127 minut
- Reżyser: Scott Derrickson
- Obsada: Miles Teller, Anya Taylor-Joy, Sigourney Weaver, Sope Dirisu
Scott Derrickson to powszechnie znany spec od kina grozy, który nie boi się eksperymentować z różnymi odcieniami horroru. Tu mamy do czynienia z pewnym miksem tego gatunku z sci-fi, a także romansem. Dwójka elitarnych snajperów zostaje zwerbowana do identycznej misji - i jedno, i drugie jest pozbawione kontaktu ze światem zewnętrznym, strzeże ściśle tajnego wąwozu, tylko po przeciwległych stronach. Levi (Teller) to były marine, który ma pilnować zachodniej wieży, zaś pochodząca z Litwy agentka Drasa (Taylor-Joy) - zachodniej. Kiedy poznają zagrożenie, którego strzegą, łączą siły, by ono nie wyszło z wąwozu.
9. Tetris
- Rok produkcji: 2023
- Czas trwania: 118 minut
- Reżyser: Jon S. Baird
- Obsada: Taron Egerton, Nikita Jefremow, Toby Jones, Anthony Boyle
Jedna z bardziej błyskotliwych ról Tarona Egertona. Walijczyk wciela się tu w Henka Rogersa - amerykańskiego sprzedawcy gier wideo, który odkrywa Tetrisa - grę stworzoną przez radzieckiego programistę, Aleksieja Pażytnowa. Główny bohater usilnie walczy, by zdobyć prawa autorskie do dystrybucji gry poza Rosją. To, co wygląda na zwariowaną historię ambitnego Amerykanina, z czasem staje się również barwną szpiegowską intrygą. Mieszanka doskonała?
8. Wyzwolenie
- Rok produkcji: 2022
- Czas trwania: 132 minuty
- Reżyser: Antoine Fuqua
- Obsada: Will Smith, Ben Foster, Charmaine Bingwa
Jeden z pierwszych dużych projektów Willa Smitha po tym, jak odebrał Oscara i zasłynął uderzeniem Chrisa Rocka w trakcie gali. Fuqua ("Michael") opowiada w swoim filmie historię Petera (Smith) - bogobojnego niewolnika zmuszonego do pracy na plantacji bawełny i rozdzielonego z rodziną. Niedługo później okazuje się, że żołnierze Lincolna wyzwalają czarnoskórych spod jarzma Konfederatów. Wkrótce główny bohater atakuje jednego ze strażników, co doprowadza do wzniecenia buntu. Peter wraz z kilkoma niewolnikami ucieka i wyrusza w niebezpieczną podróż, by wrócić do rodziny.
7. Łabędzi śpiew
- Rok produkcji: 2021
- Czas trwania: 112 minut
- Reżyser: Benjamin Cleary
- Obsada: Mahershala Ali, Naomie Harris, Awkwafina, Glenn Close
Akcja filmu rozgrywa się w niedalekiej przyszłości. Cameron (Ali) to kochający mąż i ojciec, który dowiaduje się, że jest śmiertelnie chory. Jego lekarka (Close) proponuje mu wyjątkowe i zarazem radykalne rozwiązanie, które miałoby oszczędzić rodzinie cierpienia i żałoby. To sprawia, że główny bohater staje przed bardzo trudnym dylematem.
6. Bankier
- Rok produkcji: 2020
- Czas trwania: 120 minut
- Reżyser: George Nolfi
- Obsada: Anthony Mackie, Samuel L. Jackson, Nicholas Hoult, Nia Long
Historia oparta na losach prawdziwych bohaterów, będących dwoma pierwszymi afroamerykańskimi bankierami w USA. W 1954 roku Bernard Garrett (Mackie) przeprowadza się do Los Angeles wraz ze swoją rodziną. Chce działać w nieruchomościach, ale sytuacja rasowa znacząco mu to uniemożliwia. Wkrótce główny bohater zaczyna współdziałać z Joe Morrisem (Jackson), który zostaje jego współinwestorem. Z czasem, wraz z pomagającym im Mattem (Hoult) odnoszą sukces na rynku nieruchomości. To zaś przyciąga uwagę władzy.
5. Samotne wilki
- Rok produkcji: 2024
- Czas trwania: 108 minut
- Reżyser: Jon Watts
- Obsada: George Clooney, Brad Pitt, Austin Abrams, Amy Ryan
Margaret (Ryan) spędza noc w luksusowym hotelu w towarzystwie młodego mężczyzny (Abrams). Chłopak uderza głową w szklany przedmiot koło łóżka i ginie na miejscu. Przerażona kobieta dzwoni pod odpowiedni numer do kogoś, kto "sprzątnie bałagan". Mowa o bezimiennym bohaterze o twarzy George'a Clooneya, który przybywa na miejsce i zabiera się do roboty. Niedługo później okazuje się nie być jedynym "załatwiaczem", któremu zlecono zajęcie się tematem - chwilę później w apartamencie pojawia się kolejny (Brad Pitt). Niecodzienna sytuacja, a także rosnące kłopoty wokół obu mężczyzn, zmuszą ich do kooperacji i przeprowadzenia własnego śledztwa.
4. Napoleon
- Rok produkcji: 2023
- Czas trwania: 158 minut
- Reżyser: Ridley Scott
- Obsada: Joaquin Phoenix, Vanessa Kirby, Tahar Rahim, Rupert Everett
Dla jednych uginający się pod własnym ciężarem i przesadny kolos, dla innych - niecodzienny portret szaleństwa władzy pełen doskonale zrealizowanych batalistycznych scen. Tytułowego bohatera, Napoleona (Phoenix) poznajemy świeżo po skróceniu o głowę Marii Antoniny. Od tego momentu obserwujemy jego - usłaną krwią, prochem i burzliwą relacją z żoną Józefiną (Kirby) - drogę do wielkości, korony i chwały, w trakcie której z kapitana staje się cesarzem. Nawet największy pomnik musi jednak w końcu upaść.
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3. Wieczność
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 113 minut
- Reżyser: David Freyne
- Obsada: Elizabeth Olsen, Miles Teller, Callum Turner, Da'Vine Joy Randolph
Joan i Larry to starsza para, która zmierza na rodzinne przyjęcie. Los sprawia, że to właśnie na nim mężczyzna umiera. Chwilę później budzi się w pociągu i orientuje się, że nie tylko umarł, jego ciało jest znacznie młodsze, ale również znajduje się w świecie będącym "poczekalnią" do wieczności. Do zagubionego Larry'ego (Teller) wkrótce dołącza Joan (Olsen), która umiera krótko po nim. Z czasem okazuje się, że w tym samym miejscu przebywa też Luke (Turner) - pierwszy mąż kobiety, który zginął na wojnie.
2. Tragedia Makbeta
- Rok produkcji: 2021
- Czas trwania: 105 minut
- Reżyser: Joel Coen
- Obsada: Denzel Washington, Frances McDormand, Bertie Carvel, Corey Hawkins, Brendan Gleeson
Choć tytuł ten sam, co słynny film Polańskiego sprzed ponad pół wieku, Joel Coen zaprezentował inną wizję, m.in. dzięki której ma opinię bardziej zdolnego w samodzielnym tworzeniu, niż jego brat Ethan. Makbet (Washington) jest zmęczony wojną i marzy o powrocie do domu i odpoczynku. Spotyka po drodze trzy wiedźmy, które przepowiadają mu, że zostanie królem Szkocji. Żądza władzy u Makbeta rośnie, intrygi mające doprowadzić do spełnienia się proroctwa są realizowane. Z czasem nowy władca popada w paranoję.
1. Czas krwawego księżyca
- Rok produkcji: 2023
- Czas trwania: 206 minut
- Reżyser: Martin Scorsese
- Obsada: Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone, Robert De Niro, Jesse Plemons
Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio) jest weteranem I wojny światowej. Mężczyzna powraca do rodzinnej miejscowości Fairfax, którą wyróżnia to, że właścicielami sporej części ziem i jednocześnie dysponentami złóż ropy, jest indiańskie plemię Osagów. W ich rodziny wżenili się biali ludzie, tym samym stając się kolejnymi w kolejce do bogactwa. Społeczność jest zakulisowo dyrygowana przez wuja Ernesta, Wiliama Hale'a (Robert De Niro). Ten znajduje siostrzeńcowi pracę, dzięki której wkrótce poznaje i żeni się z jedną z członkiń plemienia, Mollie (Lily Gladstone). Wkrótce zaczyna dochodzić do morderstw na Osagach.
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