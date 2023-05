Najlepsze seriale Apple TV+. Platforma już stała się znakiem jakości

To opowieść o odkupieniu, ale też jeden z popularnych w ostatnich latach seriali więziennych. Główny bohater odsiaduje długi (bo dziesięcioletni wyrok) i w pewnym momencie dostaje szansę na jego skrócenie. Wszystko, co musi zrobić, to zmusić jednego ze współwięźniów do zeznań. Władze podejrzewają go bowiem o zabójstwo kilkunastu nastolatek. To bardzo głęboki i przejmujący serial. Choć wspominałem tu o serialach więziennych, to w „Czarnym ptaku” więcej jest „Oz” niż „Orange is the New Black”.



