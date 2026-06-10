Asterix i Obelix: Misja Kleopatra wraca do kin. To arcydzieło polskiego dubbingu

W Polsce mamy filmy, które zostały zdubbingowane po mistrzowsku. W rywalizacji bezapelacyjnie zwyciężają jednak "Shrek", "RRRrrrr!!!" oraz "Asterix i Obelix: Misja Kleopatra". Gdyby nie dubbing, być może nie byłyby one aż tak popularne, przynajmniej jeśli chodzi o "Asterixa i Obelixa". Doskonały przekład scenariusza na polski, który zawiera mnóstwo smaczków, sprawił, że film stał się hitem, a jego fragmenty na stałe weszły do naszego języka.



W Polsce nie ma wielu źródeł, gdzie można zobaczyć produkcję. Jeśli film nie został zawczasu zgrany na płytę, którą dołączano kiedyś do gazetek, widzowie mieli jedną możliwość legalnego seansu - za pośrednictwem Apple TV, ale tylko w ramach wypożyczenia. Już niebawem tytuł będzie można obejrzeć po królewsku - na wielkim ekranie i z dubbingiem, który będzie się niósł po sali kinowej.

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Asterix i Obelix: Misja Kleopatra wraca do kin. Kiedy premiera?

W sieci pojawiły się informacja, że film "Asterix i Obelix: Misja Kleopatra" wraca do kin. Tak, produkcja z 2002 roku ponownie zawita na wielkich ekranach i będzie można ją wygodnie obejrzeć. Kiedy? Niestety jeszcze nie teraz - film będzie dostępny do obejrzenia w kinach dopiero od 4 września, co oznacza, że jeszcze chwilę trzeba będzie na niego zaczekać. Ale chyba warto przeczekać, aby jeszcze raz usłyszeć ten mistrzowski dubbing.



Za dialogi w "Misji Kleopatra" odpowiedzialny jest Bartosz Wierzbięta. To właśnie on doskonale wyczuł, co może podbić serca Polaków. Sukces zawdzięczamy również polskim aktorom dubbingowym, którzy wykonali ogromną robotę. Kultowe już teksty bohaterów wypowiedzieli m.in. Mieczysław Morański (Asterix), Wiktor Zborowski (Obelix), Cezary Pazura (Numernabis), Magdalena Wójcik (Kleopatra), Wojciech Paszkowski (Juliusz Cezar), Ryszard Nawrocki (Panoramix), Marcin Troński (Marnypopis), Krzysztof Banaszyk (Otis) oraz Janusz Bukowski (Narrator).

"Jest rok 50 przed naszą erą. Cała Galia została podbita przez Rzymian… Cała? Nie! Jedna, jedyna osada zamieszkała przez nieugiętych Galów wciąż stawia opór najeźdźcom i uprzykrza życie legionom rzymskim stacjonujących w obozach Rabarbarium, Akwarium, Relanium i Deliurium…". Kto zna ten cytat, temu z pewnością zakręciła się łezka w oku, a przez głowę przeleciały mu wszystkie tytuły filmów, animacji i komiksów o przygodach Asteriksa, Obeliksa i oczywiście Idefiksa. Jeden zajmuje jednak specjalne miejsce - jest nim "Misja Kleopatra".

W filmie "Asterix i Obelix: Misja Kleopatra" boska Kleopatra (Monica Bellucci) rzuca wyzwanie Juliuszowi Cezarowi (Alain Chabat): jeśli Egipcjanie wybudują w ciągu trzech miesięcy najwspanialszy pałac, Cezar będzie musiał przyznać, że są oni największym i najpotężniejszym narodem. Niełatwe zadanie zostaje powierzone Numernabisowi (Jamel Debbouze), który z kolei postanawia zwrócić się o pomoc do tajemniczego druida Panromiksa (Claude Rich). Wie, że druid zaopatruje Galów w magiczny napój, który daje im nadludzką siłę. Ostatecznie w Egiptu wyruszają wraz z nimi Asterix (Christian Clavier) oraz Obelix (Gérard Depardieu).

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Anna Bortniak 10.06.2026 09:30

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