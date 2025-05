Twoja ulubiona seria akcyjniaków Netfliksa dostała nową część. Też robi rozpierduchę?

"Chaos" rządzi i dzieli na Netfliksie już od jakiegoś czasu. Na platformę wpadł 25 kwietnia i od razu narobił sporego szumu. Użytkownicy się na niego rzucili, bo przecież to nowy film akcji twórcy uwielbianego "The Raid" i jego równie uwielbianego sequela. Może i nie dostajemy w nim tylu atrakcji, ale gęsty klimat nie pozwala oderwać się od ekranu. Tym bardziej że przez tę smoliście mroczną opowieść przeprowadza nas Tom Hardy. To grany przez niego detektyw odkrywa przed nami kolejne tajemnice mrocznego miasta, przy okazji rzucając wyzwanie gangsterom i skorumpowanym gliniarzom, aby na koniec dostarczyć widowiskowej rozpierduchy.



"Chaos" do teraz nie chce zejść z pierwszego miejsca listy najpopularniejszych filmów dostępnych na Netfliksie. Zbliża się jednak premiera, która może go z niego zrzucić. Dlaczego? Bo to nowa odsłona uwielbianej przez użytkowników serii akcyjniaków. Prosto z Francji.