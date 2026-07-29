Nowy zwiastun Asterix i Obelix: Misja Kleopatra. Wzrusz gwarantowany

"Shrek", "RRRrrrr!!!" oraz "Asterix i Obelix: Misja Kleopatra" to produkcje, które Polacy zdubbingowali po mistrzowsku. W pamięci widzów z pewnością zapisał się szczególnie "Asterix". Dzięki temu, że oryginalny francuski scenariusz został doskonale przełożony na język polski, cytaty bohaterów na stałe weszły do naszego języka. "Widać, nie widać", "Witamy w erze samoobsługi", "Takie tam stożki"... - wymieniać można w nieskończoność.

Lata temu "Misję Kleopatrę" można było oglądać na płycie, którą dołączano do gazetek. Jeśli dziś ktoś nie posiada fizycznej wersji, produkcję legalnie można obejrzeć za pośrednictwem Apple TV w opcji kupna. Niebawem jednak tytuł będzie można obejrzeć na wielkim ekranie z podkręconymi kolorami i jeszcze lepszym dźwiękiem. Pojawiła się już pierwsza zapowiedź reedycji, która w wiernych widzach z pewnością wzbudzi wzruszenie.

Asterix i Obelix: Misja Kleopatra w kinach. Nowy zwiastun po latach

Nowy zwiastun "Misji Kleopatry" pojawił się na kanale Zwiastuny z dubbingiem. Wypowiada się w nim Alain Chabat, czyli reżyser, scenarzysta oraz odtwórca roli Cezara. Wspomina, że kiedyś barwy filmu były żywe, lecz z czasem wyblakły. Pojawia się zabawny moment, typowy dla "Misji Kleopatry", że za nasycone barwy odpowiada Cine Boost 4K, przywracając filmowy "młodzieńczy połysk". Reedycja ma zapewnić nie tylko lepsze kolory, ale również mocniejszy dźwięk. Jak wyszło? Widzowie będą mogli przekonać się już 4 września, bo właśnie wtedy odnowiona wersja produkcji zadebiutuje w kinach Cinema City.

Zapowiedź z pewnością wzbudzi wzruszenie w niejednym fanie produkcji. Jest bowiem inna - Juliusza Cezara nie dubbinguje w niej Wojciech Paszkowski, który zmarł pod koniec sierpnia 2024 roku w wieku 64 lat. Na szczęście głos aktora dubbingowego jest wciąż żywy i będzie można usłyszeć go w nadchodzącej reedycji "Misji Kleopatra".

Za dialogi w "Misji Kleopatra" odpowiedzialny jest Bartosz Wierzbięta. To właśnie on doskonale wyczuł, co może podbić serca Polaków. Sukces zawdzięczamy również polskim aktorom dubbingowym, którzy wykonali ogromną robotę. Kultowe już teksty bohaterów wypowiedzieli m.in. Mieczysław Morański (Asterix), Wiktor Zborowski (Obelix), Cezary Pazura (Numernabis), Magdalena Wójcik (Kleopatra), Wojciech Paszkowski (Juliusz Cezar), Ryszard Nawrocki (Panoramix), Marcin Troński (Marnypopis), Krzysztof Banaszyk (Otis) oraz Janusz Bukowski (Narrator).

W filmie "Asterix i Obelix: Misja Kleopatra" boska Kleopatra (Monica Bellucci) rzuca wyzwanie Juliuszowi Cezarowi (Alain Chabat): jeśli Egipcjanie wybudują w ciągu trzech miesięcy najwspanialszy pałac, Cezar będzie musiał przyznać, że są oni największym i najpotężniejszym narodem. Niełatwe zadanie zostaje powierzone Numernabisowi (Jamel Debbouze), który z kolei postanawia zwrócić się o pomoc do tajemniczego druida Panromiksa (Claude Rich). Wie, że druid zaopatruje Galów w magiczny napój, który daje im nadludzką siłę. Ostatecznie w Egiptu wyruszają wraz z nimi Asterix (Christian Clavier) oraz Obelix (Gérard Depardieu).

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