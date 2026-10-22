Cinobo: nowa platforma VOD w Polsce. Wszystko, co o niej wiemy

Cinobo powstało w 2020 roku w Atenach. Obecnie funkcjonuje w Grecji i na Cyprze, a za chwilę zadebiutuje również w Polsce. Czy na naszym rynku jest miejsce na kolejną platformę VOD? Nowy serwis zamierza to sprawdzić. Do tego ma konkretny pomysł, jak zawalczyć o uwagę rodzimych widzów. Sprawdzamy więc, co na niej obejrzymy, ile zapłacimy za subskrypcję i czy jest darmowy okres próbny

REKLAMA

Cinobo - wszystko, co wiemy o nowej platformie VOD

Cinobo - co obejrzeć na nowej platformie VOD?

Nazwa Cinobo to skrót od Cinema No Borders (Kino Bez Granic). Już samo to sugeruje, jakich produkcji można się na spodziewać. Serwis stawia przede wszystkim na kino trudno w naszym kraju dostępne (a wręcz po prostu niedostępne online). Chodzi o festiwalowe odkrycia i nagradzane na świecie filmy, które nie dostają szerokiej dystrybucji. Nie zabraknie również filmografii uznanych na świecie reżyserów (m.in. Xaviera Dolana czy Christophera Nolana) i klasyki - wśród osób, które wprowadzają platformę na polski rynek nie brakuje ambicji, żeby stworzyć ogromny katalog klasyki X muzy. Słowem: w ofercie Cinobo użytkownicy znajdą wszystko to, co wymagający kinomaniacy lubią najbardziej.

REKLAMA

Nie samymi filmami Cinobo ma zamiar zdobywać użytkowników. Prócz nich na platformie znajdą się seriale. Tylko nie będą to masowe produkcje, które widział już każdy, a mniej znane tytuły znakomitych twórców i z wyśmienitą obsadą.

REKLAMA

Na start dostaniemy blisko 1000 pozycji, a ich biblioteka będzie się regularnie powiększać.

Cinobo - czym chce się wyróżniać od innych platform VOD?

Cinobo mówi dość dyktatowi algorytmów. Na dotychczasowych rynkach stworzyło wokół siebie zaangażowaną społeczność. Tym samym tropem podąża w naszym kraju. Na platformie użytkownicy będą mogli nie tyle dawać tytułom kciuka w górę lub w dół, co je oceniać, pisać recenzje i tworzyć autorskie listy ulubionych produkcji.

REKLAMA

Cinobo - nie tylko VOD

Cinobo to nie tylko streaming. Platforma funkcjonuje w synergii z kinami. Dlatego użytkownicy mogą liczyć na darmowe bilety na wybrane filmy w kinach studyjnych na terenie całej Polski. W ramach Cinobo Pass otrzymają nawet kilka wejściówek tygodniowo. Ich liczba zależy od dystrybutorów i kin, z którymi serwis współpracuje.

Cinobo - ile kosztuje dostęp do nowej platformy VOD?

Dostęp do Cinobo będzie można wykupić w opcji miesięcznej bądź rocznej. Ich ceny prezentują się następująco:

29,99 zł/msc

287,88 zł/rocznie

REKLAMA

Cinobo - czy jest darmowy okres próbny?

Większość platform nie oferuje już okresów próbnych. Cinobo zamierza jednak pozwolić użytkownikom sprawdzić swoją ofertę, zanim zdecydują się na zakup subskrypcji. Dzięki temu na start dostaniemy tydzień korzystania z serwisu całowicie za darmo. Jest jednak opcja, aby triala wydłużyć.

Na długo przed startem Cinobo poprosiło Polaków o pomoc w budowaniu swojej biblioteki. Na stronie platformy dostępny jest formularz z miejscem na wpisanie filmu (lub reżysera), który chętnie byśmy obejrzeli, ale nie ma go w streamingu. Po podaniu sugestii otrzymujemy miesiąc korzystania z serwisu za darmo.

REKLAMA

Więcej o tej promocji poczytasz na Spider's Web.

Cinobo - gdzie oglądać?

Cinobo jest oczywiście dostępne bezpośrednio z przeglądarki pod adresem cinobo.pl. Dedykowaną aplikację na urządzenia z system Android bądź iOS można już ściągnąć. Co oznacza, że z serwisu skorzystamy też na urządzeniach przenośnych (telefony, tablety) oraz na telewizorach.

REKLAMA

Galeria: 1 zdjęcie Galeria zdjęć 1 / 1

Cinobo - kiedy start nowej platformy w Polsce?

Cinobo wystartuje w Polsce już niedługo. Zdarzy się to dokładnie 3 listopada 2026 roku.

REKLAMA

Obserwuj nas w Google Discover

Czytaj więcej:

Ładowanie...