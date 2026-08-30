Wraca wasz ulubiony serial gangsterski Netfliksa. Szykujcie herbatkę
Dwa lata czekaliśmy na powrót świetnego serialu gangsterskiego Netfliksa. W końcu jednak "Dżentelmeni" od Guya Ritchiego wracają. Co nas czeka w 2. sezonie?
Do najważniejszej premiery września na Netfliksie jeszcze trochę czasu. "Lalka" nadejdzie przecież w połowie przyszłego miesiąca. Nie znaczy to jednak, że do tego czasu użytkownicy platformy nie będą mieli, co oglądać. Wiele potencjalnych hitów zmierza do serwisu. Jeden z nich pojawi się w ofercie streamingowego giganta już za moment. Na pewno zechcecie go oglądać.
Mówimy w końcu o wyczekiwanym 2. sezonie "Dżentelmenów". Pierwsza odsłona serialowego spin-offu filmu Guya Ritchiego rozbiła bank. Gdyby było inaczej nie zostałaby przecież przedłużona na kolejne odcinki. Szkoda tylko, że tyle czasu musieliśmy na nie czekać. Na szczęście czas cierpienia dobiega końca. I już możemy się szykować na nadchodzącą porcję doskonałej rozrywki.
Netflix - co obejrzeć?
Czemu w przypadku "Dżentelmenów" tak łatwo przychodzi szafowani określeniami: dobry i doskonały? Bo serialem Netfliksa Guy Ritchie udowodnił, że wciąż ma to coś. Nie bez powodu serial ma 75 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. I już pierwsze zapowiedzi sugerują, że w nowych odcinkach będzie równie dobrze. A może nawet lepiej?
Sequele mają to do siebie, że jest w nich bardziej, mocniej i zabawniej. Nie zawsze się to udaje, ale tym razem rzeczywiście może. Akcja bowiem zagęszcza się. Akcja rozpoczyna się po roku, odkąd Eddie i Susie działają w zagranicznym imperium przestępczym Bobby'ego. Kiedy próbują je rozwijać, szef podejmuje coraz bardziej absurdalne decyzje. Bohaterowie muszą zdecydować, czy interweniować, czy zaryzykować utratę wszystkiego. Bo przecież nieokiełznane ambicje raczej dobrych skutków nie przynoszą.
Brzmi jak hit? Musi być hitem! Netflix jest wręcz pewny, że będzie. Tym razem nie będziemy musieli czekać ani chwili, żeby dowiedzieć się, czy po 2. sezonie powrócimy jeszcze do świata "Dżentelmenów". Streamingowy gigant już podjął decyzję i oficjalnie zamówił 3. odsłonę serialu Guya Ritchiego. Tak, jeszcze przed premierą 2. sezonu.
2. sezon "Dżentelmenów" zadebiutuje na Netfliksie dopiero w przyszłym tygodniu. Stanie się to dokładnie w najbliższy czwartek, 3 września. W sam raz, żeby obejrzeć w weekend. Bo chyba nie może być nic lepszego niż herbatka w wolny wieczór w towarzystwie brytyjskich gangsterów, prawda?
Netflix zdaje sobie z tego sprawę, więc w nadchodzących dniach nie szasta premierami. Robi nam po prostu przestrzeń, żebyśmy spokojnie mogli oglądać 2. sezon "Dżentelmenów". Być może jednak w jego ofercie trafi się również skromniejsza nowość, która podbije wasze serca. Niejednokrotnie tak się już zdarzało.
Więcej o Netfliksie poczytasz na Spider's Web:
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Netflix - pełna lista nowości z tego tygodnia:
- Danny Go!: Sezon 2 24/8/2026
- Stamptown 25/8/2026
- Sportowe opowieści: Burzliwe życie Vince’a Younga 25/8/2026
- Recruited 25/8/2026
- Mama wie najlepiej? 26/8/2026
- Sto lat samotności – Część 2 Wielki Finał 26/8/2026
- Leanne: Sezon 2 27/8/2026
- Shrek 1-4 27/8/2026
- Kot w butach 27/8/2026
- Tajemnicza kobieta 28/8/2026
- Szeptacz 28/8/2026
- Cmentarzysko: Sezon 3 28/8/2026
- Cała prawda o moich kłamstwach 28/8/2026
- Cztery ręce, dwie sonaty 29/8/2026
Netflix - pełna lista premier na przyszły tydzień*:
- Sportowe opowieści: Raygun. Kiepski Break 01/09/2026
- Punkty zwrotne: Pokolenie 11 września 02/09/2026
- Fito Paez: Świat w piosence 03/09/2026
- Dżentelmeni: 2. sezon 03/09/2026
- Alix Earle poznaje świat 04/09/2026
*Do momentu publikacji tego tekstu Netflix nie podesłał jeszcze oficjalnej listy premier na wrzesień.
W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.