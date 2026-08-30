Wraca wasz ulubiony serial gangsterski Netfliksa. Szykujcie herbatkę

Do najważniejszej premiery września na Netfliksie jeszcze trochę czasu. "Lalka" nadejdzie przecież w połowie przyszłego miesiąca. Nie znaczy to jednak, że do tego czasu użytkownicy platformy nie będą mieli, co oglądać. Wiele potencjalnych hitów zmierza do serwisu. Jeden z nich pojawi się w ofercie streamingowego giganta już za moment. Na pewno zechcecie go oglądać.



Mówimy w końcu o wyczekiwanym 2. sezonie "Dżentelmenów". Pierwsza odsłona serialowego spin-offu filmu Guya Ritchiego rozbiła bank. Gdyby było inaczej nie zostałaby przecież przedłużona na kolejne odcinki. Szkoda tylko, że tyle czasu musieliśmy na nie czekać. Na szczęście czas cierpienia dobiega końca. I już możemy się szykować na nadchodzącą porcję doskonałej rozrywki.

Netflix - co obejrzeć?

Czemu w przypadku "Dżentelmenów" tak łatwo przychodzi szafowani określeniami: dobry i doskonały? Bo serialem Netfliksa Guy Ritchie udowodnił, że wciąż ma to coś. Nie bez powodu serial ma 75 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. I już pierwsze zapowiedzi sugerują, że w nowych odcinkach będzie równie dobrze. A może nawet lepiej?

Sequele mają to do siebie, że jest w nich bardziej, mocniej i zabawniej. Nie zawsze się to udaje, ale tym razem rzeczywiście może. Akcja bowiem zagęszcza się. Akcja rozpoczyna się po roku, odkąd Eddie i Susie działają w zagranicznym imperium przestępczym Bobby'ego. Kiedy próbują je rozwijać, szef podejmuje coraz bardziej absurdalne decyzje. Bohaterowie muszą zdecydować, czy interweniować, czy zaryzykować utratę wszystkiego. Bo przecież nieokiełznane ambicje raczej dobrych skutków nie przynoszą.

Brzmi jak hit? Musi być hitem! Netflix jest wręcz pewny, że będzie. Tym razem nie będziemy musieli czekać ani chwili, żeby dowiedzieć się, czy po 2. sezonie powrócimy jeszcze do świata "Dżentelmenów". Streamingowy gigant już podjął decyzję i oficjalnie zamówił 3. odsłonę serialu Guya Ritchiego. Tak, jeszcze przed premierą 2. sezonu.

2. sezon "Dżentelmenów" zadebiutuje na Netfliksie dopiero w przyszłym tygodniu. Stanie się to dokładnie w najbliższy czwartek, 3 września. W sam raz, żeby obejrzeć w weekend. Bo chyba nie może być nic lepszego niż herbatka w wolny wieczór w towarzystwie brytyjskich gangsterów, prawda?

Netflix zdaje sobie z tego sprawę, więc w nadchodzących dniach nie szasta premierami. Robi nam po prostu przestrzeń, żebyśmy spokojnie mogli oglądać 2. sezon "Dżentelmenów". Być może jednak w jego ofercie trafi się również skromniejsza nowość, która podbije wasze serca. Niejednokrotnie tak się już zdarzało.

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*Do momentu publikacji tego tekstu Netflix nie podesłał jeszcze oficjalnej listy premier na wrzesień.

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