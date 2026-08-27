Aż 10 nowości wleciało do HBO Max. Jedna z nich was zniszczy
HBO Max w drugiej połowie miesiąca rozpieszcza swoich widzów. Widać to szczególnie w ostatnich dniach - w serwisie pojawiło się aż 10 genialnych produkcji. Czekałam na wszystkie, ale nie mogłam się doczekać przede wszystkim tej jednej.
Dobra passa HBO Max trwa. W pierwszej połowie sierpnia na platformie pojawiło się kilka horrorów i thrillerów, w tym "Martwe zło: Przebudzenie", dwie części "Nie oddychaj", "MaXXXine" czy "Kiedy nikt nie patrzy". Poza tym zadebiutował 2. sezon uwielbianego polskiego serialu "Klara" oraz wzruszający dramat "Ścieżki życia".
Początek miesiąca był satysfakcjonujący. Kiedy HBO Max odsłoniło karty i pokazało nowości na drugą połowę sierpnia, odjęło mi mowę i już nie mogłam doczekać się tych wszystkich nowości. Na mojej liście znalazł się przede wszystkim jeden mocny film, który warto obejrzeć. Zadebiutował dziś w serwisie wraz z innymi tytułami z tego tygodnia.
HBO Max: 10 nowości w serwisie. Co obejrzeć?
Wysyp nowości zaczął się już pod koniec ubiegłego tygodnia. Do biblioteki HBO Max wpadły takie produkcje jak "Więzień", "Mad Max: Na drodze gniewu" czy "Król Artur: Legenda miecza", a także dwie części "Rodziny Addamsów" i "Chronologia wody", czyli reżyserski debiut Kristen Stewart. Trzeba przyznać, że w ciągu zaledwie dwóch dni bibliotekę HBO Max zasiliły doskonałe produkcje, a w tym tygodniu jest jeszcze lepiej. Szczególnie dziś.
Pierwszą produkcją, na którą warto zwrócić uwagę, jest "Christy". Biograficzna produkcja Davida Michôda koncentruje się na Christy Martin, pionierki kobiecego boksu zawodowego, w którą wciela się Sydney Sweeney. Film opowiada, jak pochodząca z biednej rodziny sportowczyni zaczynała swoją karierę od amatorskich walk, a w późniejszych latach pod okiem trenera Jima Martina (w tej roli Ben Foster) odnosiła wielkie sukcesy.
"Christy" warto zobaczyć dla Sweeney, która rolę bokserki zagrała bardzo przekonująco. To również tytuł, który jest wierny faktom, choć ma to swoje wady - twórcy trzymali się sztywnych schematów biograficznego dramatu sportowego, co nie wszystkim się spodobało i ma swoje odzwierciedlenie w ocenach. Warto natomiast przypomnieć, że film już od dziś jest dostępny w HBO Max i jestem właściwie pewna, że prędko trafi do zestawienia najchętniej oglądanych produkcji.
Nie inaczej wydarzy się również z tytułem, na który czekałam, odkąd dowiedziałam się, że zasili bibliotekę serwisu od HBO. Mam na myśli "Głos Hind Rajab", który odbił się szerokim echem. Produkcja to tunezyjsko-francuski dokument fabularyzowany w reżyserii Kaouther Ben Hanii, który koncentruje się na prawdziwych wydarzeniach z 29 stycznia 2024 roku w Strefie Gazy. W centrum fabuły znajduje się sześciolatka Hind Rajab, uwięziona w ostrzeliwanym samochodzie 6-latka, która dzwoni na telefon alarmowy i błaga o pomoc. Wolontariusze Palestyńskiego Czerwonego Półksiężyca robią wszystko, aby utrzymać z nią łączność telefoniczną i wysłać na miejsce karetkę, jednak sytuacja wymyka się spod kontroli.
"Głos Hind Rajab" jest określany jako jeden z najważniejszych i najbardziej wstrząsających filmów dekady, co oznacza, że zdecydowanie warto zwrócić na niego uwagę. Nie mogłam się doczekać, aż produkcja w końcu będzie dostępna w streamingu i myślę, że widzów, którzy chętnie się z nią zapoznają, jest dużo więcej. Wszystko wskazuje na to, że obok tego filmu nie można przejść obojętnie.
HBO Max: pełna lista nowości na drugą połowę sierpnia 2026
16 sierpnia
- Chórzyści
17 sierpnia
- Latarnie, odc. 1
19 sierpnia
- Skąd pochodzimy
- Naked and Afraid: Global Showdown, odc. 1-10
20 sierpnia
- Moja wina: Londyn
- Grawitacja
21 sierpnia
- Więzień
- The Pickup
- Mad Max: Na drodze gniewu
- Król Artur: Legenda miecza
- Dalekie od polityki
22 sierpnia
- Conan O'Brien wylatuje
- Rodzina Addamsów 2
- Rodzina Addamsów
- Chronologia wody
23 sierpnia
- Jedenaste: Znaj sąsiada swego
26 sierpnia
- Norah
- Taniec żywych
27 sierpnia
- Christy
- Głos Hind Rajab
- Piknik pod Wiszącą Skałą
28 sierpnia
- Lethally Blonde II, odc. 1-8
- Wojny gangów: Oslo, odc. 1-6
- The Producer, odc. 1
- Spider-Man: Bez drogi do domu
- Ludzkie dzieci
- Birth/Rebirth
29 sierpnia
- Player One
- M jak Mabel
- Hotel Paradise Extra XIII, odc. 1
- The Floor VIP Challenge, odc. 1
30 sierpnia
- Gru i Minionki: Pod przykrywką
- Robot Chicken: 25. rocznica Adult Swim
31 sierpnia
- The Floor VIII, odc. 1
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Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.