Aż 10 nowości wleciało do HBO Max. Jedna z nich was zniszczy

Dobra passa HBO Max trwa. W pierwszej połowie sierpnia na platformie pojawiło się kilka horrorów i thrillerów, w tym "Martwe zło: Przebudzenie", dwie części "Nie oddychaj", "MaXXXine" czy "Kiedy nikt nie patrzy". Poza tym zadebiutował 2. sezon uwielbianego polskiego serialu "Klara" oraz wzruszający dramat "Ścieżki życia".

Początek miesiąca był satysfakcjonujący. Kiedy HBO Max odsłoniło karty i pokazało nowości na drugą połowę sierpnia, odjęło mi mowę i już nie mogłam doczekać się tych wszystkich nowości. Na mojej liście znalazł się przede wszystkim jeden mocny film, który warto obejrzeć. Zadebiutował dziś w serwisie wraz z innymi tytułami z tego tygodnia.

HBO Max: 10 nowości w serwisie. Co obejrzeć?

Wysyp nowości zaczął się już pod koniec ubiegłego tygodnia. Do biblioteki HBO Max wpadły takie produkcje jak "Więzień", "Mad Max: Na drodze gniewu" czy "Król Artur: Legenda miecza", a także dwie części "Rodziny Addamsów" i "Chronologia wody", czyli reżyserski debiut Kristen Stewart. Trzeba przyznać, że w ciągu zaledwie dwóch dni bibliotekę HBO Max zasiliły doskonałe produkcje, a w tym tygodniu jest jeszcze lepiej. Szczególnie dziś.

Pierwszą produkcją, na którą warto zwrócić uwagę, jest "Christy". Biograficzna produkcja Davida Michôda koncentruje się na Christy Martin, pionierki kobiecego boksu zawodowego, w którą wciela się Sydney Sweeney. Film opowiada, jak pochodząca z biednej rodziny sportowczyni zaczynała swoją karierę od amatorskich walk, a w późniejszych latach pod okiem trenera Jima Martina (w tej roli Ben Foster) odnosiła wielkie sukcesy.

"Christy" warto zobaczyć dla Sweeney, która rolę bokserki zagrała bardzo przekonująco. To również tytuł, który jest wierny faktom, choć ma to swoje wady - twórcy trzymali się sztywnych schematów biograficznego dramatu sportowego, co nie wszystkim się spodobało i ma swoje odzwierciedlenie w ocenach. Warto natomiast przypomnieć, że film już od dziś jest dostępny w HBO Max i jestem właściwie pewna, że prędko trafi do zestawienia najchętniej oglądanych produkcji.

Nie inaczej wydarzy się również z tytułem, na który czekałam, odkąd dowiedziałam się, że zasili bibliotekę serwisu od HBO. Mam na myśli "Głos Hind Rajab", który odbił się szerokim echem. Produkcja to tunezyjsko-francuski dokument fabularyzowany w reżyserii Kaouther Ben Hanii, który koncentruje się na prawdziwych wydarzeniach z 29 stycznia 2024 roku w Strefie Gazy. W centrum fabuły znajduje się sześciolatka Hind Rajab, uwięziona w ostrzeliwanym samochodzie 6-latka, która dzwoni na telefon alarmowy i błaga o pomoc. Wolontariusze Palestyńskiego Czerwonego Półksiężyca robią wszystko, aby utrzymać z nią łączność telefoniczną i wysłać na miejsce karetkę, jednak sytuacja wymyka się spod kontroli.

"Głos Hind Rajab" jest określany jako jeden z najważniejszych i najbardziej wstrząsających filmów dekady, co oznacza, że zdecydowanie warto zwrócić na niego uwagę. Nie mogłam się doczekać, aż produkcja w końcu będzie dostępna w streamingu i myślę, że widzów, którzy chętnie się z nią zapoznają, jest dużo więcej. Wszystko wskazuje na to, że obok tego filmu nie można przejść obojętnie.

HBO Max: pełna lista nowości na drugą połowę sierpnia 2026

16 sierpnia

Chórzyści

17 sierpnia

Latarnie, odc. 1

19 sierpnia

Skąd pochodzimy

Naked and Afraid: Global Showdown, odc. 1-10

20 sierpnia

Moja wina: Londyn

Grawitacja

21 sierpnia

Więzień

The Pickup

Mad Max: Na drodze gniewu

Król Artur: Legenda miecza

Dalekie od polityki

22 sierpnia

Conan O'Brien wylatuje

Rodzina Addamsów 2

Rodzina Addamsów

Chronologia wody

23 sierpnia

Jedenaste: Znaj sąsiada swego

26 sierpnia

Norah

Taniec żywych

27 sierpnia

Christy

Głos Hind Rajab

Piknik pod Wiszącą Skałą

28 sierpnia

Lethally Blonde II, odc. 1-8

Wojny gangów: Oslo, odc. 1-6

The Producer, odc. 1

Spider-Man: Bez drogi do domu

Ludzkie dzieci

Birth/Rebirth

29 sierpnia

Player One

M jak Mabel

Hotel Paradise Extra XIII, odc. 1

The Floor VIP Challenge, odc. 1

30 sierpnia

Gru i Minionki: Pod przykrywką

Robot Chicken: 25. rocznica Adult Swim

31 sierpnia

The Floor VIII, odc. 1

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