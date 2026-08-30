Najlepsze filmy sci-fi na HBO Max. 16 genialnych tytułów

Każdy gatunek filmowy ma swoją wagę i znaczenie, ale science fiction w pewnym sensie jest wyjątkowe. Często odnosi się do rzeczywistości, która niby jest fikcyjna, ale zadaje ważne i aktualne pytania, często związane z ludzką przyszłością i egzystencją. W związku z tym przedstawiamy 16 najlepszych filmów sci-fi, dostępnych na HBO Max.

HBO Max - najlepsze filmy sci-fi. TOP 16 tytułów:

Mad Max: Na drodze gniewu

Rok produkcji: 2015

Czas trwania: 120 minut

Reżyser: George Miller

Obsada: Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult

Max Rockatansky (Hardy) to były gliniarz, który po nuklearnej zagładzie samotnie przemierza australijskie pustynie. Zostaje wzięty do niewoli przez Immortan Joe, tamtejszego watażkę. Gdy bandyci zabierają go za sobą, by gonić Imperator Furiosę (Theron), Max widzi w tej sytuacji szansę na ucieczkę.

2012

Rok produkcji: 2009

Czas trwania: 158 minut

Reżyser: Roland Emmerich

Obsada: John Cusack, Amanda Peet, Chiwetel Ejiofor, Woody Harrelson

Prawdopodobnie najczęściej puszczany przez Polsat katastroficzny film. Akcja rozgrywa się w tytułowym roku, kiedy to zmagający się z problemami pisarz science-fiction Jackson Curtis (Cusack) jest szoferem rosyjskiego miliardera Jurija Karpowa w Los Angeles. Gdy wokół zaczynają dziać się dziwne rzeczy, a teoria o końcu świata nabiera kształtów, Jackson walczy, by ocalić swoją rodzinę i przeżyć.

Być jak John Malkovich

Rok produkcji: 1999

Czas trwania: 113 minut

Reżyser: Spike Jonze

Obsada: John Cusack, Cameron Diaz, Catherine Keener, John Malkovich

Zanim powstał film o Nicu Cage'u z Nicem Cage'em w roli głównej, John Malkovich zagrał w filmie o Johnie Malkovichu. Craig Schwartz (Cusack) jest lalkarzem, który pracuje też w nowojorskim biurowcu. Pewnego dnia mężczyzna odkrywa w pokoju tajne przejście. Gdy próbuje zajrzeć do środka, wsysa go ciemny, mokry tunel. Okazuje się, że jest to wejście do głowy znanego aktora, Johna Malkovicha.

Incepcja

Rok produkcji: 2010

Czas trwania: 148 minut

Reżyser: Christopher Nolan

Obsada: Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Elliot Page, Tom Hardy, Cillian Murphy

Cobb (DiCaprio) stoi na czele teamu, który specjalizuje się we "włamaniach" do cudzych snów. Przed głównym bohaterem i jego współpracownikami stoi nowe i jak dotąd najtrudniejsze zadanie - mają przenieść się do umysłu dziedzica potężnego koncernu (Murphy) i wpłynąć na jego przyszłą decyzję związaną z przyszłością firmy. W tym samym czasie Cobb, będacy liderem zespołu, ma największe problemy emocjonalne - wciąż obwinia się o śmierć żony (Cotillard).

Grawitacja

Rok produkcji: 2013

Czas trwania: 91 minut

Reżyser: Alfonso Cuarón

Obsada: Sandra Bullock, George Clooney

Laureat 7 Oscarów, w tym dla Cuarona za reżyserię. Dr Ryan Stone (Bullock) to wybitna specjalistka ds. inżynierii medycznej, która odbywa pierwszą misję na wahadłowcu kosmicznym o nazwie Explorer. Towarzyszy jej doświadczony astronauta Matt Kowalsky (Clooney), dla którego jest to ostatnia misja. Wkrótce ich wahadłowiec ulega zniszczeniu przez szczątki satelity. Oni sami walczą o życie - zostają odcięci od łączności, a zapasy ich powietrza stopniowo się kurczą.

Blade Runner 2049

Rok produkcji: 2017

Czas trwania: 164 minuty

Reżyser: Denis Villeneuve

Obsada: Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de Armas, Jared Leto

K (Gosling) pracuje w departamencie policji Los Angeles jako „łowca androidów”, polujący na zbuntowane modele replikantów. Główny bohater trafia na ukrywaną przez lata informację, która może pogrążyć resztki społeczeństwa w chaosie i doprowadzić je do wyniszczającej wojny. Odkrycie sprawia, że jego ścieżki przecinają się z Rickiem Deckardem (Ford), byłym łowcą androidów, który zaginął wiele lat wcześniej.

Nowy początek

Rok produkcji: 2016

Czas trwania: 116 minut

Reżyser: Denis Villeneuve

Obsada: Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker

Drugi i nie ostatni film Denisa Villeneuve w tym zestawieniu. Louise Banks (Adams) jest akademiczką, lingwistką. Gdy dwanaście pozaziemskich statków kosmicznych pojawia się w różnych miejscach Ziemi. Pułkownik Weber (Whitaker) prosi Louise, aby wraz z fizykiem Ianem Donnellym (Renner) dowiedziała się dlaczego obcy przybyli. Gdy docierają do miejsca przylotu jednego ze statków, otrzymują zadanie tłumaczyć język przybyszów.

Przeznaczenie

Rok produkcji: 2014

Czas trwania: 97 minut

Reżyser: Michael Spierig, Peter Spierig

Obsada: Ethan Hawke, Sarah Snook

Pokręcony, znakomity film z Ethanem Hawke'em w roli głównej. Opowiada historię agenta (Hawke) podróżującego w czasie, który zostaje wysłany na ostatnią misję, aby schwytać nieuchwytnego, wymykającego mu się terrorystę odpowiedzialnego za dziesiątki zamachów bombowych w historii, przed jego kolejnym atakiem.

Ad Astra. Ku gwiazdom

Rok produkcji: 2019

Czas trwania: 123 minuty

Reżyser: James Gray

Obsada: Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga, Liv Tyler

W XXII wieku dochodzi do anomalii mogących zniszczyć życie w Układzie Słonecznym. Roy McBride (Pitt) wyrusza na wyprawę, aby odnaleźć swego zaginionego ojca (Tommy Lee Jones), który wiele lat wcześniej przewodził kosmicznemu projektowi skupionemu na poszukiwaniu inteligentnych form życia. Im dalej posuwa się Roy, tym więcej sekretów na temat swojego ojca i jego obsesji odkrywa.

Superman

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 130 minut

Reżyser: James Gunn

Obsada: David Corenswet, Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Skyler Gisondo

Clark Kent (Corenswet) to dziennikarz, który pracuje w Daily Planet. Od jakiegoś czasu "robi" również jako heros z S-ką na plecach i spotyka się z koleżanką z pracy, Lois Lane (Brosnahan). Gdy superbohater wchodzi w sam środek zbrojnego konfliktu, a na jaw wychodzą fakty z jego przeszłości, sympatia społeczeństwa do Supermana zostaje znacząco obniżona. Swoją grę rozgrywa w tym czasie wpływowy biznesmen Lex Luthor (Hoult), który nie cofnie się przed niczym, by zgładzić obcego.

Ciche miejsce

Rok produkcji: 2018

Czas trwania: 90 minut

Reżyser: John Krasinski

Obsada: Emily Blunt, John Krasinski, Millicent Simmonds, Noah Jupe

Udane połączenie sci-fi z intensywną grozą. Na Ziemi nagle pojawiły się potwory, które polują na istoty wydające dźwięki. Sprawiło to, że ludzie, którzy przetrwali, nauczyli się egzystować w całkowitej ciszy, by uniknąć uwagi potworów. Tak też żyje rodzina Abbotów. Evelyn (Blunt) i Lee (Krasinski) wraz ze swoimi dziećmi do tej pory żyli w izolacji i względnym bezpieczeństwie. Wkrótce kobieta zachodzi w ciążę, co komplikuje sytuację.

Diuna

Rok produkcji: 2021

Czas trwania: 155 minut

Reżyser: Denis Villeneuve

Obsada: Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin

Filmowa wersja historii spisanej na książkowych kartkach przez Franka Herberta. W pierwszej części serii jesteśmy świadkami losów Paula Atrydy (Chalamet), który wraz z rodziną przybywa na Arrakis, by jego ojciec, książę Leto (Isaac) mógł nią władać. Przejęcie kontroli nad planetą okazuje się jednak iluzją, gdy Atrydowie padają ofiarami spisku ze strony zbrodniczego rodu Harkonnenów, dowodzonych przez Barona (Stellan Skarsgard). Leto w jego wyniku ginie, a Paul wraz z matką, potężną Lady Jessicą (Ferguson) trafiają na pustynię, gdzie ich losy przecinają się z Fremenami.

28 dni później

Rok produkcji: 2002

Czas trwania: 113 minut

Reżyser: Danny Boyle

Obsada: Cillian Murphy, Naomie Harris, Christopher Eccleston, Brendan Gleeson

Jim (Cillian Murphy) budzi się w szpitalu ze śpiączki, zupełnie nagi. Ubrany wychodzi z budynku, po czym z przerażeniem orientuje się, że Londyn jest zupełnie opuszczony. Z czasem okazuje się, że miasto zostało opanowane przez wirusa, który zdziesiątkował ludność, zamieniając ją w żywe trupy. Jim dołącza do Seleny (Harris) wraz z którą próbuje przetrwać w ekstremalnych, wystawiających człowieczeństwo na próbę, warunkach.

Marsjanin

Rok produkcji: 2015

Czas trwania: 144 minuty

Reżyser: Ridley Scott

Obsada: Matt Damon, Jessica Chastain, Jeff Daniels, Chiwetel Ejiofor

Film oparty na powieści Andy'ego Weira o tym samym tytule. Mark Watney (Damon) jest jednym z członków kosmicznej misji. Po burzy piaskowej dochodzi do tragedii, przez którą reszta załogi jest przekonana, że Mark zginął, w związku z czym wraca na Ziemię. Mężczyzna odzyskuje jednak przytomność i uświadamia sobie, że został sam na Marsie z niewielkimi zapasami jedzenia i wody oraz bez łączności z Ziemią. Główny bohater wykorzystuje swoje zdolności, by zabić pozostały mu czas i zwyczajnie przetrwać.

Ona

Rok produkcji: 2013

Czas trwania: 126 minut

Reżyser: Spike Jonze

Obsada: Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson, Chris Pratt, Rooney Mara

Theodore Twombly (Phoenix) to ułożony, spokojny facet, który zarabia na życie w specjalnej firmie, pisząc wzruszające, osobiste listy dla innych ludzi. Jego życie prywatne jest jednak pozbawione miłości. Wkrótce poznaje się z Samanthą - indywidualnie zainstalowanym dla niego systemem operacyjnym, zaprojektowanym by spełniać jego potrzeby. Z czasem Theodore i Samantha nawiązują romans.

Ex Machina

Rok produkcji: 2014

Czas trwania: 108 minut

Reżyser: Alex Garland

Obsada: Domhnall Gleeson, Alicia Vikander, Oscar Isaac, Sonoya Mizuno

Caleb (Gleeson) to młody programista pracujący w firmie komputerowej. Mężczyzna wygrywa konkurs, w którym nagrodą jest możliwość spędzenia tygodnia w luksusowej posiadłości szefa firmy, Nathana (Isaac). Przełożony prezentuje głównemu bohaterowi humanoidalnego, zbudowanego dzięki sztucznej inteligencji robota (Vikander) imieniem Ava. Pomiędzy Calebem a nią rodzi się więź.

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