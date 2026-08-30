Najlepsze filmy sci-fi na HBO Max. 16 genialnych tytułów
HBO Max przyzwyczaiło nas do tego, że ma w swojej ofercie znakomite filmy. Wybraliśmy najlepsze tytuły z gatunku science fiction, które możemy znaleźć w tym serwisie.
Każdy gatunek filmowy ma swoją wagę i znaczenie, ale science fiction w pewnym sensie jest wyjątkowe. Często odnosi się do rzeczywistości, która niby jest fikcyjna, ale zadaje ważne i aktualne pytania, często związane z ludzką przyszłością i egzystencją. W związku z tym przedstawiamy 16 najlepszych filmów sci-fi, dostępnych na HBO Max.
HBO Max - najlepsze filmy sci-fi. TOP 16 tytułów:
Mad Max: Na drodze gniewu
- Rok produkcji: 2015
- Czas trwania: 120 minut
- Reżyser: George Miller
- Obsada: Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult
Max Rockatansky (Hardy) to były gliniarz, który po nuklearnej zagładzie samotnie przemierza australijskie pustynie. Zostaje wzięty do niewoli przez Immortan Joe, tamtejszego watażkę. Gdy bandyci zabierają go za sobą, by gonić Imperator Furiosę (Theron), Max widzi w tej sytuacji szansę na ucieczkę.
2012
- Rok produkcji: 2009
- Czas trwania: 158 minut
- Reżyser: Roland Emmerich
- Obsada: John Cusack, Amanda Peet, Chiwetel Ejiofor, Woody Harrelson
Prawdopodobnie najczęściej puszczany przez Polsat katastroficzny film. Akcja rozgrywa się w tytułowym roku, kiedy to zmagający się z problemami pisarz science-fiction Jackson Curtis (Cusack) jest szoferem rosyjskiego miliardera Jurija Karpowa w Los Angeles. Gdy wokół zaczynają dziać się dziwne rzeczy, a teoria o końcu świata nabiera kształtów, Jackson walczy, by ocalić swoją rodzinę i przeżyć.
Być jak John Malkovich
- Rok produkcji: 1999
- Czas trwania: 113 minut
- Reżyser: Spike Jonze
- Obsada: John Cusack, Cameron Diaz, Catherine Keener, John Malkovich
Zanim powstał film o Nicu Cage'u z Nicem Cage'em w roli głównej, John Malkovich zagrał w filmie o Johnie Malkovichu. Craig Schwartz (Cusack) jest lalkarzem, który pracuje też w nowojorskim biurowcu. Pewnego dnia mężczyzna odkrywa w pokoju tajne przejście. Gdy próbuje zajrzeć do środka, wsysa go ciemny, mokry tunel. Okazuje się, że jest to wejście do głowy znanego aktora, Johna Malkovicha.
Incepcja
- Rok produkcji: 2010
- Czas trwania: 148 minut
- Reżyser: Christopher Nolan
- Obsada: Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Elliot Page, Tom Hardy, Cillian Murphy
Cobb (DiCaprio) stoi na czele teamu, który specjalizuje się we "włamaniach" do cudzych snów. Przed głównym bohaterem i jego współpracownikami stoi nowe i jak dotąd najtrudniejsze zadanie - mają przenieść się do umysłu dziedzica potężnego koncernu (Murphy) i wpłynąć na jego przyszłą decyzję związaną z przyszłością firmy. W tym samym czasie Cobb, będacy liderem zespołu, ma największe problemy emocjonalne - wciąż obwinia się o śmierć żony (Cotillard).
Grawitacja
- Rok produkcji: 2013
- Czas trwania: 91 minut
- Reżyser: Alfonso Cuarón
- Obsada: Sandra Bullock, George Clooney
Laureat 7 Oscarów, w tym dla Cuarona za reżyserię. Dr Ryan Stone (Bullock) to wybitna specjalistka ds. inżynierii medycznej, która odbywa pierwszą misję na wahadłowcu kosmicznym o nazwie Explorer. Towarzyszy jej doświadczony astronauta Matt Kowalsky (Clooney), dla którego jest to ostatnia misja. Wkrótce ich wahadłowiec ulega zniszczeniu przez szczątki satelity. Oni sami walczą o życie - zostają odcięci od łączności, a zapasy ich powietrza stopniowo się kurczą.
Blade Runner 2049
- Rok produkcji: 2017
- Czas trwania: 164 minuty
- Reżyser: Denis Villeneuve
- Obsada: Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de Armas, Jared Leto
K (Gosling) pracuje w departamencie policji Los Angeles jako „łowca androidów”, polujący na zbuntowane modele replikantów. Główny bohater trafia na ukrywaną przez lata informację, która może pogrążyć resztki społeczeństwa w chaosie i doprowadzić je do wyniszczającej wojny. Odkrycie sprawia, że jego ścieżki przecinają się z Rickiem Deckardem (Ford), byłym łowcą androidów, który zaginął wiele lat wcześniej.
Nowy początek
- Rok produkcji: 2016
- Czas trwania: 116 minut
- Reżyser: Denis Villeneuve
- Obsada: Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker
Drugi i nie ostatni film Denisa Villeneuve w tym zestawieniu. Louise Banks (Adams) jest akademiczką, lingwistką. Gdy dwanaście pozaziemskich statków kosmicznych pojawia się w różnych miejscach Ziemi. Pułkownik Weber (Whitaker) prosi Louise, aby wraz z fizykiem Ianem Donnellym (Renner) dowiedziała się dlaczego obcy przybyli. Gdy docierają do miejsca przylotu jednego ze statków, otrzymują zadanie tłumaczyć język przybyszów.
Przeznaczenie
- Rok produkcji: 2014
- Czas trwania: 97 minut
- Reżyser: Michael Spierig, Peter Spierig
- Obsada: Ethan Hawke, Sarah Snook
Pokręcony, znakomity film z Ethanem Hawke'em w roli głównej. Opowiada historię agenta (Hawke) podróżującego w czasie, który zostaje wysłany na ostatnią misję, aby schwytać nieuchwytnego, wymykającego mu się terrorystę odpowiedzialnego za dziesiątki zamachów bombowych w historii, przed jego kolejnym atakiem.
Ad Astra. Ku gwiazdom
- Rok produkcji: 2019
- Czas trwania: 123 minuty
- Reżyser: James Gray
- Obsada: Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga, Liv Tyler
W XXII wieku dochodzi do anomalii mogących zniszczyć życie w Układzie Słonecznym. Roy McBride (Pitt) wyrusza na wyprawę, aby odnaleźć swego zaginionego ojca (Tommy Lee Jones), który wiele lat wcześniej przewodził kosmicznemu projektowi skupionemu na poszukiwaniu inteligentnych form życia. Im dalej posuwa się Roy, tym więcej sekretów na temat swojego ojca i jego obsesji odkrywa.
Superman
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 130 minut
- Reżyser: James Gunn
- Obsada: David Corenswet, Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Skyler Gisondo
Clark Kent (Corenswet) to dziennikarz, który pracuje w Daily Planet. Od jakiegoś czasu "robi" również jako heros z S-ką na plecach i spotyka się z koleżanką z pracy, Lois Lane (Brosnahan). Gdy superbohater wchodzi w sam środek zbrojnego konfliktu, a na jaw wychodzą fakty z jego przeszłości, sympatia społeczeństwa do Supermana zostaje znacząco obniżona. Swoją grę rozgrywa w tym czasie wpływowy biznesmen Lex Luthor (Hoult), który nie cofnie się przed niczym, by zgładzić obcego.
Ciche miejsce
- Rok produkcji: 2018
- Czas trwania: 90 minut
- Reżyser: John Krasinski
- Obsada: Emily Blunt, John Krasinski, Millicent Simmonds, Noah Jupe
Udane połączenie sci-fi z intensywną grozą. Na Ziemi nagle pojawiły się potwory, które polują na istoty wydające dźwięki. Sprawiło to, że ludzie, którzy przetrwali, nauczyli się egzystować w całkowitej ciszy, by uniknąć uwagi potworów. Tak też żyje rodzina Abbotów. Evelyn (Blunt) i Lee (Krasinski) wraz ze swoimi dziećmi do tej pory żyli w izolacji i względnym bezpieczeństwie. Wkrótce kobieta zachodzi w ciążę, co komplikuje sytuację.
Diuna
- Rok produkcji: 2021
- Czas trwania: 155 minut
- Reżyser: Denis Villeneuve
- Obsada: Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin
Filmowa wersja historii spisanej na książkowych kartkach przez Franka Herberta. W pierwszej części serii jesteśmy świadkami losów Paula Atrydy (Chalamet), który wraz z rodziną przybywa na Arrakis, by jego ojciec, książę Leto (Isaac) mógł nią władać. Przejęcie kontroli nad planetą okazuje się jednak iluzją, gdy Atrydowie padają ofiarami spisku ze strony zbrodniczego rodu Harkonnenów, dowodzonych przez Barona (Stellan Skarsgard). Leto w jego wyniku ginie, a Paul wraz z matką, potężną Lady Jessicą (Ferguson) trafiają na pustynię, gdzie ich losy przecinają się z Fremenami.
28 dni później
- Rok produkcji: 2002
- Czas trwania: 113 minut
- Reżyser: Danny Boyle
- Obsada: Cillian Murphy, Naomie Harris, Christopher Eccleston, Brendan Gleeson
Jim (Cillian Murphy) budzi się w szpitalu ze śpiączki, zupełnie nagi. Ubrany wychodzi z budynku, po czym z przerażeniem orientuje się, że Londyn jest zupełnie opuszczony. Z czasem okazuje się, że miasto zostało opanowane przez wirusa, który zdziesiątkował ludność, zamieniając ją w żywe trupy. Jim dołącza do Seleny (Harris) wraz z którą próbuje przetrwać w ekstremalnych, wystawiających człowieczeństwo na próbę, warunkach.
Marsjanin
- Rok produkcji: 2015
- Czas trwania: 144 minuty
- Reżyser: Ridley Scott
- Obsada: Matt Damon, Jessica Chastain, Jeff Daniels, Chiwetel Ejiofor
Film oparty na powieści Andy'ego Weira o tym samym tytule. Mark Watney (Damon) jest jednym z członków kosmicznej misji. Po burzy piaskowej dochodzi do tragedii, przez którą reszta załogi jest przekonana, że Mark zginął, w związku z czym wraca na Ziemię. Mężczyzna odzyskuje jednak przytomność i uświadamia sobie, że został sam na Marsie z niewielkimi zapasami jedzenia i wody oraz bez łączności z Ziemią. Główny bohater wykorzystuje swoje zdolności, by zabić pozostały mu czas i zwyczajnie przetrwać.
Ona
- Rok produkcji: 2013
- Czas trwania: 126 minut
- Reżyser: Spike Jonze
- Obsada: Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson, Chris Pratt, Rooney Mara
Theodore Twombly (Phoenix) to ułożony, spokojny facet, który zarabia na życie w specjalnej firmie, pisząc wzruszające, osobiste listy dla innych ludzi. Jego życie prywatne jest jednak pozbawione miłości. Wkrótce poznaje się z Samanthą - indywidualnie zainstalowanym dla niego systemem operacyjnym, zaprojektowanym by spełniać jego potrzeby. Z czasem Theodore i Samantha nawiązują romans.
Ex Machina
- Rok produkcji: 2014
- Czas trwania: 108 minut
- Reżyser: Alex Garland
- Obsada: Domhnall Gleeson, Alicia Vikander, Oscar Isaac, Sonoya Mizuno
Caleb (Gleeson) to młody programista pracujący w firmie komputerowej. Mężczyzna wygrywa konkurs, w którym nagrodą jest możliwość spędzenia tygodnia w luksusowej posiadłości szefa firmy, Nathana (Isaac). Przełożony prezentuje głównemu bohaterowi humanoidalnego, zbudowanego dzięki sztucznej inteligencji robota (Vikander) imieniem Ava. Pomiędzy Calebem a nią rodzi się więź.
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W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.