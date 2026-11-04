LOUD congress wraca. Wszystko, co musisz wiedzieć o Gen Z

LOUD congress wraca do Warszawy. To 2. edycja wyjątkowego wydarzenia, które zrzesza przedstawicieli biznesu, inwestorów, a także twórców pokolenia Z na panelach dyskusyjnych. Już za kilka dni uczestnicy spotkają się z nimi, aby porozmawiać o: algorytmach, zasięgach, zmieniającym się biznesie i marketingu, zasadach współprac pod względem prawnym, fashion and creator economy czy gamingu. Dodatkowo będzie można wziąć udział w interaktywnych warsztatach pod hasłem LOUD sessions, które są nowością w programie LOUD congress.

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LOUD congress wraca. Kto wystąpi podczas 2. edycji wydarzenia? Program 2026

LOUD congress wróci z 2. edycją 6 listopada 2026 r. i ponownie odbędzie się w Hotelu Bellotto. Kongres ma zamknięty charakter, a udział w nim możliwy jest wyłącznie na zaproszenie. Podczas tej odsłony wydarzenia wystąpią twórcy z milionowymi zasięgami, brand ownerzy, prezesi platform i głosy show-biznesu. Będzie ich około 200.

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Pełny line-up nie jest na ten moment znany. Na ten moment w gronie prelegentów pojawili się m.in.: Margaret, Wojciech Gola, antekpikpik, Nezz, Pirlo, Toffiecrisp, Damian Glinka, Disco Karol, Aleksander Ogrodnik czy Emilia Kostyk. Dzięki wspomnianym przedstawicielom świata biznesu i social mediów oraz gości i panelistów twórcy kongresu mają na celu ukazanie przełomowych zmian zachodzących w relacjach między markami a nowym pokoleniem konsumentów i przedsiębiorców.

Dziś to nie tylko młode pokolenie uczy się zasad biznesu, ale również biznes musi nauczyć się funkcjonować na zasadach młodego pokolenia. Gen Z zmienia sposób, w jaki konsumujemy treści, podejmujemy decyzje zakupowe i budujemy marki. Twórcy internetowi stają się przedsiębiorcami, a ich wpływ coraz częściej przekłada się na konkretne wyniki finansowe. Podczas LOUD congress chcemy pokazać, jak te zmiany wykorzystać do budowania nowych modeli współpracy między twórcami a biznesem - mówi Mariusz Mistewicz, pomysłodawca kongresu i prezes agencji Mistify.

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W tym roku będzie można wziąć udział w 9 panelach, w tym jednym wykładzie, oraz warsztatach interaktywnych. Prelegenci poruszą takie tematy jak: algorytmy, zasięgi, zmianach w biznesie i marketingu pod wpływem Gen Z, znaczenie festiwali w komunikacji marek z pokoleniem Z czy streaming w praktyce marek. Podczas warsztatów interaktywnych LOUD sessions, czyli nowości na LOUD congress, będzie można natomiast porozmawiać o: sztucznej inteligencji, inwestowaniu, ochronie konta przed hakerami oraz wchodzeniu w mikro-trendy.

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Uczestnicy będą mogli wziąć udział w następujących panelach:

Algorytm, liczby i zasięgi. Kto tu tak naprawdę rządzi?

Masz zasięg - masz wpływ. Co z nim zrobisz?

Pokolenie LOUD - jak Gen Z zmienia biznes i marketing

Ciągle pytacie na priv o ten krem… Checklista prawna, aby o współpracę nie zapytały paragrafy

GEN Z: Wizerunek, wpływ, pieniądze na TikToku. Prezentacja raportu Instytutu Monitorowania Mediów oraz agencji Mistify dla LOUD congress

Fashion x creator economy

Festiwale jako przestrzeń komunikacji marek z Gen Z

Jak zbudować współpracę między artystą muzycznym i marką, aby była wiarygodna i korzystna dla obu stron

Marka wchodzi do gry! Polska w centrum światowego Counter-Strike 2 w 2027 roku - jak marki mogą wykorzystać gaming i esport w marketingu?

Na żywo sprzedaje lepiej? Streaming w praktyce marek

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Kongres zakończy gala nagród Pokolenie LOUD, podczas której wyróżnione zostaną najważniejsze postacie, marki i projekty związane z generacją Z. Nagrody zostaną wręczone w ramach projektu Rzetelny Influencer, a następnie w ramach projektu Pokolenie LOUD. Laureaci pierwszego konkursu zostaną wyłonieni w internetowym głosowaniu, natomiast w drugim przypadku zwycięzców wybierze kapituła LOUD congress. W jej skład weszli m.in. Przemek Pająk (naTemat, Spider's Web), Andrzej Stec (Bankier.pl), Grzegorz Zasępa ("Super Express"), Mariusz Mistewicz (Mistify) oraz Bartosz Kazimierczak (Brokies).

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Za realizację kongresu odpowiada Mistify - agencja influencer marketingu łącząca młode pokolenie z kapitałem, wiedzą i możliwościami biznesowymi. Współorganizatorami i partnerami strategicznymi wydarzenia są Bonnier Business Polska, wydawca "Pulsu Biznesu" i serwisu Bankier.pl, oraz grupa Brokies. Partnerami są Bandi Cosmetics, Warszawski Instytut Bankowości, Instytut Monitorowania Mediów, PIRXstream, Krajowe Centrum Edukacji Ekonomicznej i Match Matcha. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły czołowe redakcje: Dropsy, PRoto.pl, naTemat, Spider's Web, Radio ESKA, Super Express, Bezprawnik i Biznes Info.

Więcej informacji na temat LOUD congress oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na oficjalnej stronie wydarzenia.

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