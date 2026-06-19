Nagrody dla Łatwoganga i innych influencerów. Takiej imprezy w Polsce jeszcze nie było

18 czerwca 2026 w warszawskim Hotelu Bellotto celebrowano przenikanie się bezkompromisowej generacji Z z twardym, wymagającym światem biznesu. Elitarny, zamknięty LOUD congress zgromadził ok. starannie wyselekcjonowanych 200 gości - czołowe media, artystów, twórców internetowych, inwestorów, przedstawicieli topowych marek i cenionych marketerów. Cel? Zniesienie barier komunikacyjnych między bardziej tradycyjnym biznesem a cyfrowym, młodszym pokoleniem - zarówno twórców, jak i konsumentów.



Kongres obejmował dziesięć paneli dyskusyjnych - podczas każdego z nich eksperci dyskutowali na aktualne tematy, łączące „zetki” z marketingiem (m.in. fenomen creator economy, wpływ AI na branżę muzyczną czy istotna, a niedoceniana rola streamingu i gamingu), a zgromadzeni goście mogli zadawać pytania czy dzielić się własnymi spostrzeżeniami.

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LOUD congress - rozdano nagrody dla twórców

Zwieńczeniem bogatej części merytorycznej była wieczorna Gala, podczas której wręczono nagrody - statuetki „Pokolenie LOUD”. To specjalne wyróżnienia dla twórców, marek i inicjatyw, które wykazały się wyjątkowym wpływem na społeczność.

Oto lista laureatów:

Młody Influencer Roku: Łatwogang

Debiut Influencera Roku: Brokies

Kampania Influencer Marketingu Roku: Książulo x Pepsi

Młody Przedsiębiorca Roku: Skolim

Influencer Finansowy Roku: Pankracy

Nagroda Specjalna - Akcja Charytatywna Roku: Cancer Fighters x Bedoes x Łatwogang

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Jak się okazuje, jeszcze tego samego dnia rozpoczęto prace nad jesienną edycją LOUD congress. Zainteresowanie uczestników, partnerów i twórców pokazało organizatorom, że tematy związane gen-Z, creator economy i przyszłością biznesu „wymagają dalszej dyskusji i kolejnych spotkań”.

LOUD Congress powstał z prostej potrzeby: biznes i Generacja Z mówią dziś różnymi językami, a my postanowiliśmy stworzyć przestrzeń, w której mogą się wzajemnie słuchać i rozumieć. Obecność na sali tylu wybitnych ekspertów, twórców i inwestorów udowadnia, że rynek jest gotowy na zmiany. Chcemy budować mosty, z których powstaną najbardziej innowacyjne projekty i kampanie. Dzisiejsze rozmowy i energia, którą tu poczuliśmy, przerosły nasze najśmielsze oczekiwania



- podsumował Mariusz Mistewicz z firmy Mistify Sp. z o.o., pomysłodawca i organizator wydarzenia.

Zdjęcie główne: Agata Burzyńska

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Michał Jarecki Redaktor Dla Rozrywka Spider’s Web najchętniej bloguje o branży filmowej, krytycznym (lub pełnym uwielbienia) okiem przyglądając się nowościom na ekranach kin i w serwisach streamingowych. Kinoman, filmoznawca, szczerze miłujący zarówno arthouse, jak i naszpikowane akcją popcorniaki. Niemal cały swój czas wolny poświęca kulturze w najróżniejszych jej formach. Wciąż dokształca się filmoznawczo; o sztukach wizualnych pisze od lat, początkowo raczej hobbystycznie, a od dłuższego czasu – zawodowo. Gościł w Radiowej Czwórce czy telewizji publicznej; można go było przeczytać m.in. w miesięczniku „Kino”, „Nowej Fantastyce” czy na łamach innych serwisów (recenzje, felietony, newsy, wywiady).