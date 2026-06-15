LOUD congress nadciąga. To nowy kongres o przyszłości Gen Z, biznesu i internetu
Lada dzień wystartuje jedyny taki kongres poświęcony przyszłości młodego pokolenia, łączący świat biznesu z generacją Gen Z. Już 18 czerwca w Warszawie odbędzie się pierwsza edycja LOUD congress.
Takiej imprezy jeszcze nie było. LOUD congress to zamknięty event dostępny wyłącznie na specjalne zaproszenie. W Hotelu Bellotto w Warszawie pojawi się ok. 200 uczestników: founderów, marketerów, inwestorów, przedstawicieli mediów, marek oraz twórców internetowych. W czasie wydarzenia podejmowane będą rozmaite tematy związane m.in. z creator economy, influencer marketingiem, gamingiem, muzyką, inwestowaniem, AI oraz przyszłością social mediów i komunikacji młodego pokolenia.
LOUD congress powstał jako odpowiedź na ogromną zmianę, którą obserwujemy w mediach, marketingu i kulturze. Dziś to twórcy internetowi, platformy społecznościowe i społeczności online realnie wpływają na decyzje zakupowe, trendy i sposób myślenia młodego pokolenia. Chcemy połączyć świat biznesu z ludźmi, którzy naprawdę rozumieją Gen Z i przyszłość social mediów
- mówi Mariusz Mistewicz, prezes agencji influencer marketingu MISTIFY i organizator konferencji.
LOUD congress. Panele, goście, rozmowy
Program wydarzenia obejmie m.in. następujące panele:
- „Twórca 2.0 - nowy lider opinii”
- „Od rolki do spółki - biznes twórców i marek w świecie creator economy”
- „Streaming - najlepsze czy najgorsze narzędzie reklamowe dla Twojej marki?”
- „Gaming - największe medium, o którym biznes wciąż za mało wie”
- „Beauty, zaufanie i rzetelni twórcy”
- „Kiedy algorytm spotyka paragraf - prawo, AI i nowe zasady gry w social mediach”
- „Od kubka Stanley do Gucci. Dlaczego inwestorzy kochają marki kochane przez Gen Z?”
- „Muzyka w erze AI”
- „Kto dziś rządzi giełdą? Jak internet i Generacja Z przepisują zasady Wall Street”
- „Męskie Granie Orkiestra - jak buduje się kultowy projekt dla nowego pokolenia?”
Na scenie pojawią się m.in.:
- Blowek - YouTuber i tworca internetowy
- Andrzej Smolik - muzyk
- Meduza - youtuber i streamer
- PashaBiceps - twórca internetowy, gracz e-sportowy
- Toffiecrisp - influencer i twórca internetowy
- Siles - raper
- Disco Karol (Brokies)
- Kasix - influencer i streamer
- Tribbs - producent muzyczny i kompozytor
- Sir Mich - producent muzyczny i kompozytor
- Nikki Beautify (Nikoleta Dolinna) - twórca internetowy
- Milena Bryła - redaktor naczelna naTemat.pl
- Bartosz Kazimierczak (WW MGMT / Brokies)
- MrFit - Łukasz Gąsiński
- Jakub Kralka - współwłaściciel naTemat.pl i redaktor naczelny Bezprawnik.pl
- Jan Peńsko (i-Sport)
- Kamil Górecki (FantasyExpo)
- Barbara Mosiewicz (Health Labs Care)
- Grzegorz Zalewski (Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska)
- Alina Bączar (Fundacja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie)
- Agata Bajno (prawnik Bedoesa)
- Piotr Strumiński (kancelaria KAASS)
- Krzysztof Bąk - dyrektor artystyczny Męskiego Grania
A to wciąż nie koniec atrakcji. Wieczorem odbędzie się gala nagród „Pokolenie LOUD”, podczas której wręczone zostaną nagrody w kategoriach:
- Młody Influencer Roku
- Debiut Influencera Roku
- Kampania Influencer Marketingu Roku
- Młody Przedsiębiorca Roku
- Młody Inwestor Roku
- Muzyczny Debiut Roku w Internecie
- Nagroda Specjalna - Akcja Charytatywna Roku.
W kapitule nagród „Pokolenie LOUD” znaleźli się:
- Mariusz Mistewicz - przewodniczący kapituły, prezes agencji Mistify sp. z o.o
- Przemysław Pająk - założyciel i redaktor naczelny Spider’s Web
- Bartosz Kazimierczak - founder Brokies i WW MGMT
- Grzegorz Zasępa - redaktor naczelny Super Express
- Andrzej Stec - redaktor naczelny Bankier.pl
- Kamil Górecki - założyciel Fantasy Expo
Współorganizatorami i partnerami wydarzenia są Brokies, Bankier.pl, Bandi Cosmetics oraz Skarszewski Młyn. Patronami medialnymi wydarzenia są natomiast Radio Eska, naTemat.pl, Spider’s Web, Super Express oraz Puls Biznesu.
LOUD congress odbędzie się 18 czerwca o godz. 10:00 w Hotelu Bellotto w Warszawie.
Ostatnie bilety można dorwać tutaj. Zgłoszenia są weryfikowane przez organizatorów - w przypadku pozytywnego rozpatrzenia, zgłaszający otrzyma zaproszenie.
Więcej informacji na www.doitloud.pl.
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Dla Rozrywka Spider’s Web najchętniej bloguje o branży filmowej, krytycznym (lub pełnym uwielbienia) okiem przyglądając się nowościom na ekranach kin i w serwisach streamingowych. Kinoman, filmoznawca, szczerze miłujący zarówno arthouse, jak i naszpikowane akcją popcorniaki. Niemal cały swój czas wolny poświęca kulturze w najróżniejszych jej formach. Wciąż dokształca się filmoznawczo; o sztukach wizualnych pisze od lat, początkowo raczej hobbystycznie, a od dłuższego czasu – zawodowo. Gościł w Radiowej Czwórce czy telewizji publicznej; można go było przeczytać m.in. w miesięczniku „Kino”, „Nowej Fantastyce” czy na łamach innych serwisów (recenzje, felietony, newsy, wywiady).