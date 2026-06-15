LOUD congress nadciąga. To nowy kongres o przyszłości Gen Z, biznesu i internetu

Takiej imprezy jeszcze nie było. LOUD congress to zamknięty event dostępny wyłącznie na specjalne zaproszenie. W Hotelu Bellotto w Warszawie pojawi się ok. 200 uczestników: founderów, marketerów, inwestorów, przedstawicieli mediów, marek oraz twórców internetowych. W czasie wydarzenia podejmowane będą rozmaite tematy związane m.in. z creator economy, influencer marketingiem, gamingiem, muzyką, inwestowaniem, AI oraz przyszłością social mediów i komunikacji młodego pokolenia.

LOUD congress powstał jako odpowiedź na ogromną zmianę, którą obserwujemy w mediach, marketingu i kulturze. Dziś to twórcy internetowi, platformy społecznościowe i społeczności online realnie wpływają na decyzje zakupowe, trendy i sposób myślenia młodego pokolenia. Chcemy połączyć świat biznesu z ludźmi, którzy naprawdę rozumieją Gen Z i przyszłość social mediów



- mówi Mariusz Mistewicz, prezes agencji influencer marketingu MISTIFY i organizator konferencji.

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LOUD congress. Panele, goście, rozmowy

Program wydarzenia obejmie m.in. następujące panele:

„Twórca 2.0 - nowy lider opinii”

„Od rolki do spółki - biznes twórców i marek w świecie creator economy”

„Streaming - najlepsze czy najgorsze narzędzie reklamowe dla Twojej marki?”

„Gaming - największe medium, o którym biznes wciąż za mało wie”

„Beauty, zaufanie i rzetelni twórcy”

„Kiedy algorytm spotyka paragraf - prawo, AI i nowe zasady gry w social mediach”

„Od kubka Stanley do Gucci. Dlaczego inwestorzy kochają marki kochane przez Gen Z?”

„Muzyka w erze AI”

„Kto dziś rządzi giełdą? Jak internet i Generacja Z przepisują zasady Wall Street”

„Męskie Granie Orkiestra - jak buduje się kultowy projekt dla nowego pokolenia?”

Na scenie pojawią się m.in.:

Blowek - YouTuber i tworca internetowy

Andrzej Smolik - muzyk

Meduza - youtuber i streamer

PashaBiceps - twórca internetowy, gracz e-sportowy

Toffiecrisp - influencer i twórca internetowy

Siles - raper

Disco Karol (Brokies)

Kasix - influencer i streamer

Tribbs - producent muzyczny i kompozytor

Sir Mich - producent muzyczny i kompozytor

Nikki Beautify (Nikoleta Dolinna) - twórca internetowy

Milena Bryła - redaktor naczelna naTemat.pl

Bartosz Kazimierczak (WW MGMT / Brokies)

MrFit - Łukasz Gąsiński

Jakub Kralka - współwłaściciel naTemat.pl i redaktor naczelny Bezprawnik.pl

Jan Peńsko (i-Sport)

Kamil Górecki (FantasyExpo)

Barbara Mosiewicz (Health Labs Care)

Grzegorz Zalewski (Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska)

Alina Bączar (Fundacja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie)

Agata Bajno (prawnik Bedoesa)

Piotr Strumiński (kancelaria KAASS)

Krzysztof Bąk - dyrektor artystyczny Męskiego Grania

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A to wciąż nie koniec atrakcji. Wieczorem odbędzie się gala nagród „Pokolenie LOUD”, podczas której wręczone zostaną nagrody w kategoriach:

Młody Influencer Roku

Debiut Influencera Roku

Kampania Influencer Marketingu Roku

Młody Przedsiębiorca Roku

Młody Inwestor Roku

Muzyczny Debiut Roku w Internecie

Nagroda Specjalna - Akcja Charytatywna Roku.

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W kapitule nagród „Pokolenie LOUD” znaleźli się:

Mariusz Mistewicz - przewodniczący kapituły, prezes agencji Mistify sp. z o.o

Przemysław Pająk - założyciel i redaktor naczelny Spider’s Web

Bartosz Kazimierczak - founder Brokies i WW MGMT

Grzegorz Zasępa - redaktor naczelny Super Express

Andrzej Stec - redaktor naczelny Bankier.pl

Kamil Górecki - założyciel Fantasy Expo

Współorganizatorami i partnerami wydarzenia są Brokies, Bankier.pl, Bandi Cosmetics oraz Skarszewski Młyn. Patronami medialnymi wydarzenia są natomiast Radio Eska, naTemat.pl, Spider’s Web, Super Express oraz Puls Biznesu.



LOUD congress odbędzie się 18 czerwca o godz. 10:00 w Hotelu Bellotto w Warszawie.

Ostatnie bilety można dorwać tutaj. Zgłoszenia są weryfikowane przez organizatorów - w przypadku pozytywnego rozpatrzenia, zgłaszający otrzyma zaproszenie.



Więcej informacji na www.doitloud.pl.

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Michał Jarecki Redaktor Dla Rozrywka Spider’s Web najchętniej bloguje o branży filmowej, krytycznym (lub pełnym uwielbienia) okiem przyglądając się nowościom na ekranach kin i w serwisach streamingowych. Kinoman, filmoznawca, szczerze miłujący zarówno arthouse, jak i naszpikowane akcją popcorniaki. Niemal cały swój czas wolny poświęca kulturze w najróżniejszych jej formach. Wciąż dokształca się filmoznawczo; o sztukach wizualnych pisze od lat, początkowo raczej hobbystycznie, a od dłuższego czasu – zawodowo. Gościł w Radiowej Czwórce czy telewizji publicznej; można go było przeczytać m.in. w miesięczniku „Kino”, „Nowej Fantastyce” czy na łamach innych serwisów (recenzje, felietony, newsy, wywiady).